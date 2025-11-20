20 de noviembre de 2025 Inicio
El Gobierno confirmó la compra de 43 trenes nuevos para renovar la flota del AMBA

La Secretaría de Transporte y Trenes Argentinos anunció que las unidades estarán compuestas por 150 coches, los cuales permitirán "reemplazar material rodante con 30 años de antigüedad".

El Gobierno anunció la compra de 43 nuevos trenes con el objetivo de renovar la flota del área metropolitana de Buenos Aires. Lo confirmaron esta mañana en el Boletín Oficial y, según detallaron, "permitirán mejorar la seguridad operacional y eficiencia en el transporte de pasajeros del AMBA".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrenesArg/status/1991488165413310811&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con la publicación conjunta entre la Secretaría de Transporte y Trenes Argentinos detallaron que se trata de 43 Unidades Múltiples Diesel compuestos por 150 coches nuevos, insumos y componentes para tres años de mantenimiento, documentación técnica y puesta en marcha.

Además las nuevas formaciones serán incorporadas a las líneas Mitre, Roca, Belgrano Sur, San Martín y Sarmiento constituyendo así la primera adquisición de equipamiento recién después del año 2015. Serán cero kilómetro, lo que, según la publicación oficial, garantiza "más frecuencia y menores tiempos de viaje, mejor ascenso y descenso de pasajeros y menor consumo de combustible".

En el anuncio también confirmaron otras inversiones relacionadas a la línea ferroviaria, como tres locomotoras diésel-eléctricas para la línea San Martín y la adquisición de repuestos valuados en u$s119 millones.

