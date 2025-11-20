Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.600.000 pesos a 30 días en noviembre 2025 La inversión digital deja un retorno más alto que la opción presencial. Las tasas actuales aún permiten resguardar el poder adquisitivo frente a la inflación proyectada. Por







Comparar el interés obtenido con la inflación proyectada permite medir si la colocación mantiene o mejora el poder adquisitivo. El interés por los plazos fijos volvió a crecer entre los ahorristas que buscan una herramienta estable para resguardar parte de sus ingresos. Con tasas que varían según la entidad y el canal elegido, noviembre será otro mes en donde conviene analizar con detalle qué ofrece cada banco para maximizar el rendimiento.

La eliminación de la tasa mínima obligatoria por parte del Banco Central impulsó una competencia fuerte entre entidades tradicionales y bancos digitales. Como resultado, el mercado muestra una amplia dispersión de tasas, lo que convierte a la comparación previa en un paso esencial antes de invertir.

De esta manera, quienes evalúan colocar su dinero durante 30 días tienen la posibilidad de proyectar cuánto podrían ganar tomando como referencia las tasas vigentes y contrastándolas con la inflación estimada. Esa diferencia es la que permitirá determinar si el plazo fijo ofrece un retorno real positivo.

Dinero1 Cuánto ganas por depositar $3.600.000 en un plazo fijo según el banco Los rendimientos varían de acuerdo al canal elegido para constituir el plazo fijo. En una sucursal bancaria del Banco Nación, un depósito de 3.600.000 pesos a 30 días, con una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%, genera intereses por 66.575,34 pesos. Así, al finalizar el mes, el total acreditado asciende a 3.666.575,34 pesos.

Por su parte, la modalidad electrónica ofrece un rendimiento mayor. Con una TNA del 27% y una TEA del 30,61%, los intereses obtenidos llegan a 79.890,41 pesos, alcanzando un monto final de 3.679.890,41 pesos al vencimiento. Esta diferencia muestra por qué muchos usuarios se inclinan por plataformas digitales, donde las entidades suelen incentivar la autogestión con tasas más competitivas.

Plazos fijos Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central estiman una inflación mensual cercana al 2% para noviembre de 2025. Bajo este escenario, los plazos fijos continúan ofreciendo un rendimiento real positivo, especialmente en su versión digital, cuya tasa efectiva mensual supera con amplitud el aumento de precios previsto. Aún así, los especialistas recomiendan reinvertir el capital y los intereses mes a mes para sostener un rendimiento efectivo que acompañe eventuales variaciones inflacionarias o cambios en las tasas bancarias.