El tren Sarmiento cambia sus horarios tras el descarrilamiento: cómo es la nueva frecuencia en hora pico Trenes Argentinos informó sobre la modificación del cronograma: redujeron la frecuencia y los servicios rápidos del servicio que une Once y Moreno. Esto genera demoras y mayor concentración de usuarios a la hora de utilizar el transporte. Por







Trenes Argentinos informó sobre el nuevo cronograma de horarios. X (@rielesnoticias)

Tras el descarrilamiento del tren Sarmiento la semana pasada, cambiaron los horarios del servicio por tareas técnicas y mantenimiento. Esto genera demoras y concentración de usuarios a la hora de utilizar el transporte: en hora pico las formaciones pasan cada 14 minutos.

Miles de usuarios que utilizan diariamente el tren Sarmiento se ven afectados por la demora entre servicios, lo que genera la concentración de pasajeros entre estaciones. Hace más de una semana, un tren que realizaba su recorrido desde Once y Moreno, se descarriló a la altura de Liniers y dejó más de 20 heridos.

Este descarrilamiento rompió varios metros de vías y señalamiento. Desde Trenes Argentinos informaron que "el viernes 21/11 y sábado 22/11 los trenes circularán con cronograma de sábados, el domingo 23/11 y lunes 24/11 con cronograma de domingos y feriados".

Mientras que "del lunes 17/11 al viernes 21/11, el servicio circulará con modificaciones en los primeros y últimos trenes por obras en zona de vías".

El #TrenSarmiento circula con cronograma especial por trabajos de mantenimiento luego del descalce en #Liniers. 5:45 h — Info Tren Sarmiento (@InfoTSarmiento) November 20, 2025 El equipo de Mañanas Argentinas habló con Rubén Sobrero, dirigente gremial de la seccional oeste, para la pantalla de C5N sobre las demoras en el servicio, quien contó que "se está viajando muy mal, pero hay una razón obvia: el descarrilamiento rompió muchos metros de vías y de señales, que eso va a llevar unos días para arreglarse".