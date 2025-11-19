20 de noviembre de 2025 Inicio
Brutal agresión a un adolescente en Merlo: un joven le pegó una patada en la cabeza y quedó incosciente

El hecho ocurrió en la localidad de Mariano Acosta, en Merlo, cuando dos menores de edad se pelearon en una canchita de fútbol y un mayor de edad intervino y golpeó de una patada a uno de ellos. La víctima, de 16 años, está fuera de peligro.

La secuencia de la terrible patada que sufrió un adolescente tras una pelea.

Un brutal hecho de violencia sucedió en el partido bonaerense de Merlo, cuando un adolescente de 16 años quedó inconsciente tras recibir una patada en la cabeza en una pelea tras un partido de fútbol. La víctima se encuentra fuera de peligro y la Policía, de oficio, busca a los agresores.

La situación ocurrió en un complejo de fútbol 5 conocido como "La cancha del Pola", ubicado en la calle Tonelero al 500, entre Homero y Ruta 40 de Mariano Acosta, en Merlo. El video, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, se observa la pelea entre dos menores, que termina con la víctima en el piso y, luego, un joven de 27 años, le da una brutal patada que lo deja inconsciente.

El agresor también amenazó al resto para que no se involucre y hasta amenaza con sacar un arma: “Si te metés, te doy un corchazo”, se escuchó decir tras la pelea. Según se conoció, el joven agredido fue llevado al hospital Héroes de Malvinas y luego fue dado de alta tras ser asistido.

En diálogo con TN, un testigo aseguró: "Le dio la patada entre el tabique y el ojo y lo desmayó. Y el que estaba peleando con él le pegó una piña“. Además, sostuvieron que el adolescente herido ”está muy golpeado, lo dejaron destrozado".

De acuerdo a lo que informaron medios locales como Primer Plano, las autoridades policiales y judiciales del municipio iniciaron actuaciones de oficio tras la viralización de la filmación, ya que por el momento no hubo una denuncia.

En el parte oficial, emitido por la Comisaría 6ª de Merlo, se identificó a los dos sospechosos: Enzo Sebastián Alegre (27) y su hermano, J.I.G (17). Interviene en la causa la fiscal Salevsky, de la UFI Nº4, quien solicitó órdenes de allanamiento y detención, que todavía se encuentran en trámite.

Mirá la brutal patada que recibió un adolescente en Merlo

