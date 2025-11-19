El detalle que sorprendió a sus seguidores: Pampita explicó por qué gasta tanto en alquiler

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain habló sobre su vida de lujos junto a la familia ensamblada que formó junto al polista Martín Pepa, quien le cuestionó los gastos que hace en alquiler a sus 47 años: "Quiero...".
La modelo habló sobre las cosas que prioriza para que su familia tenga una vida relajada, aunque eso implique una alta renta a sus 47 años.
La explicación de la mediática desconcertó a sus seguidores: "Esta semana hablaba con Martín (Pepa), mi novio, sobre por qué gasto tanto en vivir", contó en el canal de streaming Olga.
Agregó: "Me decía que por qué toda esa plata que gasto en el alquiler no la ahorro y en diez años me compro una mega casa. Pero no, en diez años ya me perdí diez años de la crianza de mis hijos. Quiero ahora vivir en una megacasa divina con jardín con todo para todos".
La razón por la que la conductora no es propietaria de la casa porque necesita mayor flexibilidad en la vivienda para las necesidades de su familia integrada por los hijos que tuvo con el actor Benjamín Vicuña, Bautista, Beltrán y Benicio y la hija menor, de 4 años, que tuvo con Roberto García Moritán, Ana García Moritán Ardohain.
Si bien no profundizó en todos los detalles de su economía, esta decisión financiera, desmitificó parcialmente la idea de que la razón principal es por ostentación, sino que sus elecciones están ligadas a una dinámica familiar y profesional muy activa.