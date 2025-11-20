Polémica en Los Simpson: se confirmó la muerte de otro personaje histórico Su despedida fue en el séptimo episodio de la temporada 37, estrenado el 16 de noviembre en Estados Unidos, y causó confusión entre los fans. Los productores ratificaron que no volverá a la serie.







Los Simpson despidió a un histórico personaje secundario. Disney

Durante sus casi 36 años ininterrumpidos en el aire, Los Simpson han visto pasar infinidad de personajes, desde los más estables hasta apariciones especiales, y ha despedido también a muchos de ellos. El más reciente episodio de la temporada 37, estrenado el 16 de noviembre en Estados Unidos, fue el último para una cara histórica.

Se trata de Alice Glick, la organista de la iglesia de Springfield, recordada por colapsar sobre su instrumento después de tocar los 17 minutos ininterrumpidos de El jardín del Edén en el capítulo Bart vende su alma, de la séptima temporada. Ahora, volvió a caer de la misma manera, pero esta vez de forma definitiva.

La escena ocurre durante Sashes to Sashes, el capítulo 7 de la última temporada, e impactó tanto a la congregación del reverendo Alegría como a los fanáticos del show. Muchos se mostraron confundidos en redes sociales porque creían que el personaje ya había muerto en la temporada 23.

En uno de esos capítulos, Glick es aparentemente "asesinada" por una mascota robótica. Sus apariciones posteriores causaron aún más desconcierto, ya que a veces era un fantasma y otras una humana, de manera que los fans no tenían claro si su muerte era un evento canónico o no.

Alice Glick, organista de Los Simpson Alice Glick fue un personaje recurrente de Los Simpson entre las temporadas 2 y 37. Fox "En cierto sentido, Alice, la organista, vivirá para siempre a través de la música que creó. Pero en otro, más importante, sí, está tan muerta como un clavo", confirmó el productor ejecutivo de Los Simpson, Tim Long, a la revista People. El personaje había aparecido por primera vez en 1991, en el episodio Tres hombres y una historieta de la temporada 2.

Lo cierto es que Los Simpson, la serie emblema de la generación millennial, conquistó al público con sus primeras temporadas y luego, durante los últimos 20 años, decayó notablemente en calidad. Algunos de los episodios más recientes intentaron recapturar el humor del comienzo, pero algo del encanto original se fue para no volver. En cierta manera, los propios guionistas lo anticiparon en Detrás de las risas, el capítulo de la temporada 11 que parodia a un documental: "Episodios que, cada vez más, recurrían a los trucos y tramas carentes de sentido; descaradamente presentaban estrellas famosas para ganar audiencia". Pero, como le señaló el productor ejecutivo Matt Selman a Variety, el hecho de que se genere controversia en redes sociales cada vez que un personaje de Springfield muere no hace más que demostrar la vigencia de la serie. "Supongo que esto muestra que la gente sigue preocupada por todos los personajes", sostuvo.