IR A
IR A

Polémica en Los Simpson: se confirmó la muerte de otro personaje histórico

Su despedida fue en el séptimo episodio de la temporada 37, estrenado el 16 de noviembre en Estados Unidos, y causó confusión entre los fans. Los productores ratificaron que no volverá a la serie.

Los Simpson despidió a un histórico personaje secundario.

Los Simpson despidió a un histórico personaje secundario.

Disney

Durante sus casi 36 años ininterrumpidos en el aire, Los Simpson han visto pasar infinidad de personajes, desde los más estables hasta apariciones especiales, y ha despedido también a muchos de ellos. El más reciente episodio de la temporada 37, estrenado el 16 de noviembre en Estados Unidos, fue el último para una cara histórica.

Con 14 episodios, se convirtió rápidamente en una de las propuestas más comentadas.
Te puede interesar:

Cuál es el k-drama en formato serie que con su romance atrapó a todos en Netflix

Se trata de Alice Glick, la organista de la iglesia de Springfield, recordada por colapsar sobre su instrumento después de tocar los 17 minutos ininterrumpidos de El jardín del Edén en el capítulo Bart vende su alma, de la séptima temporada. Ahora, volvió a caer de la misma manera, pero esta vez de forma definitiva.

La escena ocurre durante Sashes to Sashes, el capítulo 7 de la última temporada, e impactó tanto a la congregación del reverendo Alegría como a los fanáticos del show. Muchos se mostraron confundidos en redes sociales porque creían que el personaje ya había muerto en la temporada 23.

En uno de esos capítulos, Glick es aparentemente "asesinada" por una mascota robótica. Sus apariciones posteriores causaron aún más desconcierto, ya que a veces era un fantasma y otras una humana, de manera que los fans no tenían claro si su muerte era un evento canónico o no.

Alice Glick, organista de Los Simpson
Alice Glick fue un personaje recurrente de Los Simpson entre las temporadas 2 y 37.

Alice Glick fue un personaje recurrente de Los Simpson entre las temporadas 2 y 37.

"En cierto sentido, Alice, la organista, vivirá para siempre a través de la música que creó. Pero en otro, más importante, sí, está tan muerta como un clavo", confirmó el productor ejecutivo de Los Simpson, Tim Long, a la revista People. El personaje había aparecido por primera vez en 1991, en el episodio Tres hombres y una historieta de la temporada 2.

Lo cierto es que Los Simpson, la serie emblema de la generación millennial, conquistó al público con sus primeras temporadas y luego, durante los últimos 20 años, decayó notablemente en calidad. Algunos de los episodios más recientes intentaron recapturar el humor del comienzo, pero algo del encanto original se fue para no volver.

En cierta manera, los propios guionistas lo anticiparon en Detrás de las risas, el capítulo de la temporada 11 que parodia a un documental: "Episodios que, cada vez más, recurrían a los trucos y tramas carentes de sentido; descaradamente presentaban estrellas famosas para ganar audiencia".

Pero, como le señaló el productor ejecutivo Matt Selman a Variety, el hecho de que se genere controversia en redes sociales cada vez que un personaje de Springfield muere no hace más que demostrar la vigencia de la serie. "Supongo que esto muestra que la gente sigue preocupada por todos los personajes", sostuvo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En términos formales, la serie adopta un enfoque austero. Evita el sensacionalismo y prescinde de dramatizaciones excesivas: las entrevistas, iluminadas con sobriedad, permiten que el dolor se exprese sin artificios.
play

Qué cuenta 50 segundos, el documental de Fernando Báez Sosa que estrenó Netflix

El Cuco de Cristal replicó el fenómeno de éxito de la anterior adaptación del autor Javier Castillo, La chica de nieve. A solo días de su estreno, se posicionó rápidamente en el número uno del Top 10 de series de Netflix en España.
play

Emocionante hasta las lágrimas: de qué se trata El Cuco de Cristal, la serie más vista de Netflix

“Respira”, la miniserie que crece entre los éxitos recientes de Netflix.
play

La miniserie de 8 capítulos que está en Netflix y de la que habla todo el mundo

El artista confirmó que se grabará una tercera parte de la historia para la plataforma internacional.

¿Habrá tercera temporada de El Eternauta? Ricardo Darín reveló el dato más esperado

La miniserie española se estrenó el 14 de Noviembre en Netflix. 
play

Está en Netflix y es una serie con una historia realmente conmovedora: te toca el corazón

Una producción dramática de siete episodios que ya genera gran interés.
play

La interesante serie de solo 7 capítulos de Netflix: la podés liquidar en el finde largo de noviembre 2025

últimas noticias

La parrillada de mar es ideal para mesas de cuatro  personas. 

El restaurante de mariscos de Buenos Aires que tiene un sinfín de opciones para comer

Hace 17 minutos
Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 

Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

Hace 19 minutos
play

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

Hace 31 minutos
Giuliano Simeone y su novia sorprendieron con outfits a juego.

El look coordinado de Giuliano Simeone y su novia: un estilo relajado y oversize

Hace 33 minutos
Losusuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste y otro ensentido sureste

Amplían el Puente Labruna: hasta cuándo seguirán las obras en la Lugones y la Cantilo

Hace 34 minutos