Crece la imagen negativa del gobierno de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires Una encuesta de Vozna registró un 61,9% de desaprobación a la gestión de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. El 42,2% la calificó como "muy mala" y el 19,7% como "mala". Por Agregar C5N en









Encuesta: crece la imagen negativa del gobierno de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires

La gestión de Javier Milei registra un 61,9% de desaprobación en la provincia de Buenos Aires, según una encuesta realizada por la consultora Vozna entre el 17 y el 21 de septiembre, sobre una muestra de 2.291 casos. El 42,2% de los consultados considera que el Gobierno realiza una gestión "muy mala", mientras que otro 19,7% la califica como "mala". En paralelo, la imagen positiva de la administración nacional se ubicó en 32,6%, con una caída respecto de la medición de julio.

El mayor nivel de aprobación del Gobierno se registra entre los mayores de 50 años, con un 37,1%. Entre los encuestados con estudios universitarios, en tanto, la valoración positiva alcanza el 40,1%.

La esperanza aparece como el sentimiento predominante entre los bonaerenses consultados, con un 32,5% de las respuestas. Dentro de las emociones negativas, la tristeza ocupa el primer lugar, con un 28,7%. Al agrupar las respuestas, las emociones positivas —esperanza, alegría y tranquilidad— alcanzan el 37,2%. En cambio, tristeza, bronca y miedo reúnen el 60,2% de las respuestas.

Más de la mitad dice que votaría para terminar con el gobierno de Milei En relación con el escenario electoral nacional, el 56,4% de los encuestados respondió que votaría "para que se termine el gobierno de Javier Milei". Dentro de ese escenario, el peronismo concentra el 38,5% de la intención de voto. Según el relevamiento, Axel Kicillof aparece como la figura más competitiva dentro de ese espacio, mientras que Sergio Massa reúne el 10% de las preferencias.

En la elección bonaerense, en tanto, Diego Santilli aparece al frente con el 29% de intención de voto, mientras el peronismo presenta un escenario fragmentado. Massa se ubica como el dirigente peronista con mayor intención de voto, seguido por Gabriel Katopodis, Eduardo "Wado" de Pedro y Federico Otermín.