27 de septiembre de 2026 Inicio
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Crece la imagen negativa del gobierno de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires

Una encuesta de Vozna registró un 61,9% de desaprobación a la gestión de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. El 42,2% la calificó como "muy mala" y el 19,7% como "mala".

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Encuesta: crece la imagen negativa del gobierno de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires

Encuesta: crece la imagen negativa del gobierno de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires

La gestión de Javier Milei registra un 61,9% de desaprobación en la provincia de Buenos Aires, según una encuesta realizada por la consultora Vozna entre el 17 y el 21 de septiembre, sobre una muestra de 2.291 casos. El 42,2% de los consultados considera que el Gobierno realiza una gestión "muy mala", mientras que otro 19,7% la califica como "mala". En paralelo, la imagen positiva de la administración nacional se ubicó en 32,6%, con una caída respecto de la medición de julio.

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El mayor nivel de aprobación del Gobierno se registra entre los mayores de 50 años, con un 37,1%. Entre los encuestados con estudios universitarios, en tanto, la valoración positiva alcanza el 40,1%.

La esperanza aparece como el sentimiento predominante entre los bonaerenses consultados, con un 32,5% de las respuestas. Dentro de las emociones negativas, la tristeza ocupa el primer lugar, con un 28,7%. Al agrupar las respuestas, las emociones positivas —esperanza, alegría y tranquilidad— alcanzan el 37,2%. En cambio, tristeza, bronca y miedo reúnen el 60,2% de las respuestas.

Más de la mitad dice que votaría para terminar con el gobierno de Milei

En relación con el escenario electoral nacional, el 56,4% de los encuestados respondió que votaría "para que se termine el gobierno de Javier Milei". Dentro de ese escenario, el peronismo concentra el 38,5% de la intención de voto. Según el relevamiento, Axel Kicillof aparece como la figura más competitiva dentro de ese espacio, mientras que Sergio Massa reúne el 10% de las preferencias.

En la elección bonaerense, en tanto, Diego Santilli aparece al frente con el 29% de intención de voto, mientras el peronismo presenta un escenario fragmentado. Massa se ubica como el dirigente peronista con mayor intención de voto, seguido por Gabriel Katopodis, Eduardo "Wado" de Pedro y Federico Otermín.

Malvinas, un tema relevante pero sin impacto en la imagen presidencial

El estudio también consultó sobre la cuestión Malvinas. El 86,3% de los encuestados considera que el reclamo argentino por la soberanía de las islas es un tema importante. Sin embargo, la encuesta muestra que los anuncios realizados por el Gobierno no se traducen en una mejora significativa de la valoración presidencial. La mitad de los consultados considera que las iniciativas de Milei sobre Malvinas son oportunistas, mientras que el 33,6% las interpreta como un avance en la agenda vinculada con la soberanía.

Por último, apenas el 9% afirmó que las propuestas del Presidente sobre Malvinas mejoraron su evaluación de la gestión nacional.

Encuesta completa

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