Viajar por el AMBA será más caro: suben colectivos, subte y peajes desde abril

A partir del 1° de abril viajar por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) costará un 5% más como parte del esquema de subas mensuales dispuesto por la Ciudad y la Provincia previsto para este año. Colectivos, subte y peajes volverán a aumentar su tarifa lo que representa un nuevo golpe al bolsillo de los argentinos.
En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento será del 4,9% y alcanzará al boleto de colectivos, el pasaje de subte, el premetro y los peajes de las autopistas porteñas. En la provincia, la suba será del 4,6% para las 31 líneas de transporte urbanas e interurbanas, transferidas desde Nación en septiembre de 2024.
El aumento surge del mecanismo de actualización mensual, que combina el último registro de inflación (2,9% en febrero) con un adicional del 2%. En la ciudad porteña, el índice de precios al consumidor fue del 2,6% durante el segundo mes del año.
Gran Buenos Aires
- De 0 a 3 km: Plena: $871,30 - Tarifa social: $392,08 - SUBE Sin Nominalizar: $1.385,36
- De 3 a 6 km: Plena: $970,63 - Tarifa social: $436,78 - SUBE Sin Nominalizar: $1.543,30
- De 6 a 12 km: Plena: $1.045,40 - Tarifa social: $470,43 - SUBE Sin Nominalizar: $1.662,18
- De 12 a 27 km: Plena: $1.120,24 - Tarifa social: $504,11 - SUBE Sin Nominalizar: $1.781,19
- Más de 27 km: Plena: $1.194,56 - Tarifa social: $537,55 - SUBE Sin Nominalizar: $1.899,36
Gran La Plata
- De 0 a 3 km: Plena: $948,91 - Tarifa social: $427,01 - SUBE Sin Nominalizar: $1.508,77
- De 3 a 6 km: Plena: $1.035,90 - Tarifa social: $466,15 - SUBE Sin Nominalizar: $1.647,08
- De 6 a 12 km: Plena: $1.120,94 - Tarifa social: $504,42 - SUBE Sin Nominalizar: $1.782,30
- De 12 a 27 km: Plena: $1.200,46 - Tarifa social: $540,20 - SUBE Sin Nominalizar: $1.908,72
- Más de 27 km: Plena: $1.266,73 - Tarifa social: $570,03 - SUBE Sin Nominalizar: $2.014,10
Tarifas del Subte
- 1 a 20 viajes: $1.414 con SUBE registrada / $2.248,26 sin SUBE nominalizada.
- 21 a 30 viajes: $1.131,20 con SUBE registrada / $1.798,61 sin SUBE nominalizada.
- 31 a 40 viajes: $989,80 con SUBE registrada / $1.573,78 sin SUBE nominalizada.
- 41 a más viajes: $848,40 con SUBE registrada / $1.348,96 sin SUBE nominalizada.
- Premetro: $494,90 con SUBE registrada / $786,89 sin SUBE nominalizada.
Tarifas de los peajes
Las nuevas tarifas para peajes en la Ciudad de Buenos Aires para vehículos livianos de 2 ejes que regirán desde el 1° de abril serán:
- Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno
- Hora no pico: $4.177,59
- Hora pico: $5.920,33
- Autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero
- Hora no pico: $1.740,49
- Hora pico: $2.461,30
- Peaje Alberti
- Hora no pico: $1.323
- Hora pico: $1.670,89
La medida busca mantener la coherencia con el sistema de indexación que combina la inflación registrada con un adicional fijo, lo que asegura un ajuste progresivo en las tarifas de transporte y circulación.