Viajar por el AMBA será más caro: suben colectivos, subte y peajes desde abril

Desde el 1° de abril viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires costará cerca de un 5% más como parte del esquema de subas mensuales dispuesto por la Ciudad y la Provincia.

En abril regirá un incremento enlas tarifas de transportes públcos y peajes. 
A partir del 1° de abril viajar por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) costará un 5% más como parte del esquema de subas mensuales dispuesto por la Ciudad y la Provincia previsto para este año. Colectivos, subte y peajes volverán a aumentar su tarifa lo que representa un nuevo golpe al bolsillo de los argentinos.

Te puede interesar:

Semana Santa en CABA: ¿cómo funcionarán los servicios públicos?

En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento será del 4,9% y alcanzará al boleto de colectivos, el pasaje de subte, el premetro y los peajes de las autopistas porteñas. En la provincia, la suba será del 4,6% para las 31 líneas de transporte urbanas e interurbanas, transferidas desde Nación en septiembre de 2024.

El aumento surge del mecanismo de actualización mensual, que combina el último registro de inflación (2,9% en febrero) con un adicional del 2%. En la ciudad porteña, el índice de precios al consumidor fue del 2,6% durante el segundo mes del año.

Tarifas de colectivos

CABA

  • Sección 1 (0 a 3 km): Plena: $715,24 - Tarifa social: $321,86 - SUBE Sin Nominalizar: $1.137,26
  • Sección 2 (3 a 6 km): Plena: $794,74 - Tarifa social: $357,63 - SUBE Sin Nominalizar: $1.263,67
  • Sección 3 (6 a 12 km): Plena: $855,97 - Tarifa social: $385,19 - SUBE Sin Nominalizar: $1.361,04
  • Sección 4 (12 a 27 km): Plena: $917,24 - Tarifa social: $412,77 - SUBE Sin Nominalizar: $1.458,46

PBA

Gran Buenos Aires

  • De 0 a 3 km: Plena: $871,30 - Tarifa social: $392,08 - SUBE Sin Nominalizar: $1.385,36
  • De 3 a 6 km: Plena: $970,63 - Tarifa social: $436,78 - SUBE Sin Nominalizar: $1.543,30
  • De 6 a 12 km: Plena: $1.045,40 - Tarifa social: $470,43 - SUBE Sin Nominalizar: $1.662,18
  • De 12 a 27 km: Plena: $1.120,24 - Tarifa social: $504,11 - SUBE Sin Nominalizar: $1.781,19
  • Más de 27 km: Plena: $1.194,56 - Tarifa social: $537,55 - SUBE Sin Nominalizar: $1.899,36

Gran La Plata

  • De 0 a 3 km: Plena: $948,91 - Tarifa social: $427,01 - SUBE Sin Nominalizar: $1.508,77
  • De 3 a 6 km: Plena: $1.035,90 - Tarifa social: $466,15 - SUBE Sin Nominalizar: $1.647,08
  • De 6 a 12 km: Plena: $1.120,94 - Tarifa social: $504,42 - SUBE Sin Nominalizar: $1.782,30
  • De 12 a 27 km: Plena: $1.200,46 - Tarifa social: $540,20 - SUBE Sin Nominalizar: $1.908,72
  • Más de 27 km: Plena: $1.266,73 - Tarifa social: $570,03 - SUBE Sin Nominalizar: $2.014,10

Tarifas del Subte

  • 1 a 20 viajes: $1.414 con SUBE registrada / $2.248,26 sin SUBE nominalizada.
  • 21 a 30 viajes: $1.131,20 con SUBE registrada / $1.798,61 sin SUBE nominalizada.
  • 31 a 40 viajes: $989,80 con SUBE registrada / $1.573,78 sin SUBE nominalizada.
  • 41 a más viajes: $848,40 con SUBE registrada / $1.348,96 sin SUBE nominalizada.
  • Premetro: $494,90 con SUBE registrada / $786,89 sin SUBE nominalizada.

Tarifas de los peajes

Las nuevas tarifas para peajes en la Ciudad de Buenos Aires para vehículos livianos de 2 ejes que regirán desde el 1° de abril serán:

  • Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno
    • Hora no pico: $4.177,59
    • Hora pico: $5.920,33

  • Autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero
    • Hora no pico: $1.740,49
    • Hora pico: $2.461,30

  • Peaje Alberti
  • Hora no pico: $1.323
  • Hora pico: $1.670,89

La medida busca mantener la coherencia con el sistema de indexación que combina la inflación registrada con un adicional fijo, lo que asegura un ajuste progresivo en las tarifas de transporte y circulación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Incendio en Francisco Álvarez: interrumpieron el servicio completo del tren Sarmiento

Lamascota deberá viajar dentro de un transportín con medidas máximas de 48cm x 45 cm de base.
play

Las mascotas podrán viajar en el tren Buenos Aires-Mar del Plata: cuánto cuesta el pasaje y cuáles son los requisitos

Desvíos y frecuencia reducida para el transporte en la CIudad durante el feriado. 

Cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes en el AMBA el lunes 23 y martes 24 de marzo 2026

Corte total en una importante autopista de la Ciudad. 

Atención conductores: cierran una importante autopista durante el fin de semana largo

Los malabaristas y acróbatas ya no podrán trabajar en los semáforos.

Bariloche prohibió la actividad de malabaristas, trapitos y limpiavidrios en la vía pública: "La calle es para transitar"

Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.

El abogado del tirador de San Cristóbal aseguró que el joven sufrió bullying y atentó contra su vida

Rating Cero

Tamara Paganini y Gastón Trezeguet (Archivo)
play

Gastón Trezeguet cruzó a Tamara Paganini por volver a Gran Hermano: "Quiero creer que va a devolver la plata"

Julieta Poggio.

Julieta Poggio: "No me veo siendo madre y mucha gente me juzga por eso"

Se acabó la espera: se estrenó el nuevo tráiler de la tercera temporada de Euphoria

Se acabó la espera: se estrenó el nuevo tráiler de la tercera temporada de Euphoria

Hasbulla, figura global, que mantiene vigencia entre polémicas y alto impacto digital.

Qué fue de la vida de Hasbulla, el influencer ruso con una rara enfermedad que hizo shows en Argentina

En “Mother Knows Best”, la serie retrocede hasta 1998 para narrar la desaparición de Irene Silverman, una mujer de la alta sociedad neoyorquina. Sin rastros de su cuerpo, la investigación se apoyó en indicios inquietantes hallados en el departamento de su inquilino.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata la temporada estreno de Homicidio, Nueva York, la serie basada en casos reales

Su reciente aparición pública sugiere un nuevo capítulo en lo personal, en paralelo a su actividad profesional.

Este famoso actor argentino reveló a su nueva pareja pese al perfil bajo y sorprendió a todos: quién es

últimas noticias

play
Tamara Paganini y Gastón Trezeguet (Archivo)

Gastón Trezeguet cruzó a Tamara Paganini por volver a Gran Hermano: "Quiero creer que va a devolver la plata"

Hace 10 minutos
Los hinchas de Boca, expectantes por el debut en la Copa Libertadores.

Copa Libertadores: Boca recibió una mala noticia en la previa de su debut y hay malestar en los hinchas

Hace 20 minutos
Axel Kicillof en Minuto Uno.

Axel Kicillof en Minuto Uno: "YPF tiene que ser para el desarrollo argentino, pero Milei no cree en un modelo de desarrollo"

Hace 24 minutos
Estados Unidos reabrió su embajada en Venezuela.

Estados Unidos reabrió su embajada en Venezuela: "Un hito clave del plan de Donald Trump"

Hace 52 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC este martes 31 de marzo

Hace 1 hora