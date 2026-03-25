Las mascotas podrán viajar en el tren Buenos Aires-Mar del Plata: cuánto cuesta el pasaje y cuáles son los requisitos Trenes Argentinos habilitó el traslado de perros y gatos para este ramal, aunque explicaron que solo se podrá hacer únicamente entre las estaciones cabecera. No estará permitido ascender ni descender en estaciones intermedias. Por + Seguir en







La mascota deberá viajar dentro de un transportín con medidas máximas de 48 cm x 45 cm de base.

Pensando en los próximos fines de semanas largos, Trenes Argentinos habilitó los viajes con perros y gatos en el tren Buenos Aires - Mar del Plata, pero los pasajeros deberán cumplir una serie de requisitos para poder transportar a los animales.

La medida rige desde marzo y ahora los pasajeros podrán viajar a la ciudad balnearia con una sola mascota y únicamente podrán ascender entre las estaciones cabecera, y al mismo tiempo se detalló que no está permitido ascender ni descender en estaciones intermedias con los animales.

Además, el traslado debe realizarse dentro de un transportín cerrado durante todo el viaje, y el pasajero tiene que presentarse en la instancia de pre embarque con anticipación, ya que el control sanitario y operativo se realiza antes del ingreso al tren.

Los animales deberán ser mayores de tres meses de edad y deberán viajar de edad en los coches de primera especialmente habilitados, bajo condiciones que garantizan la seguridad, la higiene, tanto para las mascotas como para los pasajeros.

Cuáles son las fechas en las que podrán comprar pasajes para viajar con animales Buenos Aires - Mar del Plata: desde el 1º de abril y hasta el 4 de mayo.

Buenos Aires - Junín: para abril y mayo.

Buenos Aires-Bragado: para abril. Cuánto cuesta viajar en tren a Mar del Plata con mascotas y cómo comprarlos Las tarifas vigentes para viajar con perros y gatos en el tren Buenos Aires - Mar del Plata son las siguientes

Primera clase: $32.000

Pullman: $38.000

Pasaje para viajar con mascota (perro o gato): $77.500 El traslado del animal se paga como un ticket adicional independiente del pasaje del pasajero y tiene cupos limitados por formación, por lo que se recomienda comprar con anticipación. Embed - TUTORIAL PARA COMPRAR PASAJES DE LARGA DISTANCIA PARA MASCOTAS Requisitos para viajar con perros o gatos en el tren a Mar del Plata Solo se permite un perro o gato por pasajero mayor de edad

La mascota debe viajar dentro de un transportín cerrado

El transportín debe tener una base máxima aproximada de 48 cm por 45 cm

El animal debe tener más de tres meses de edad

Presentar certificado de salud veterinario vigente

Presentar certificado de vacuna antirrábica vigente

Llevar libreta sanitaria o documentación respaldatoria

Presentarse en el preembarque entre 2 horas y 45 minutos antes de la salida

El traslado solo está habilitado entre estaciones cabecera

El servicio tiene cupos limitados por cada formación