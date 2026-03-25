25 de marzo de 2026 Inicio
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Las mascotas podrán viajar en el tren Buenos Aires-Mar del Plata: cuánto cuesta el pasaje y cuáles son los requisitos

Trenes Argentinos habilitó el traslado de perros y gatos para este ramal, aunque explicaron que solo se podrá hacer únicamente entre las estaciones cabecera. No estará permitido ascender ni descender en estaciones intermedias.

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Lamascota deberá viajar dentro de un transportín con medidas máximas de 48cm x 45 cm de base.

La mascota deberá viajar dentro de un transportín con medidas máximas de 48 cm x 45 cm de base.

Pensando en los próximos fines de semanas largos, Trenes Argentinos habilitó los viajes con perros y gatos en el tren Buenos Aires - Mar del Plata, pero los pasajeros deberán cumplir una serie de requisitos para poder transportar a los animales.

Desvíos y frecuencia reducida para el transporte en la CIudad durante el feriado. 
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La medida rige desde marzo y ahora los pasajeros podrán viajar a la ciudad balnearia con una sola mascota y únicamente podrán ascender entre las estaciones cabecera, y al mismo tiempo se detalló que no está permitido ascender ni descender en estaciones intermedias con los animales.

Además, el traslado debe realizarse dentro de un transportín cerrado durante todo el viaje, y el pasajero tiene que presentarse en la instancia de pre embarque con anticipación, ya que el control sanitario y operativo se realiza antes del ingreso al tren.

Los animales deberán ser mayores de tres meses de edad y deberán viajar de edad en los coches de primera especialmente habilitados, bajo condiciones que garantizan la seguridad, la higiene, tanto para las mascotas como para los pasajeros.

Cuáles son las fechas en las que podrán comprar pasajes para viajar con animales

  • Buenos Aires - Mar del Plata: desde el 1º de abril y hasta el 4 de mayo.
  • Buenos Aires - Junín: para abril y mayo.
  • Buenos Aires-Bragado: para abril.

Cuánto cuesta viajar en tren a Mar del Plata con mascotas y cómo comprarlos

Las tarifas vigentes para viajar con perros y gatos en el tren Buenos Aires - Mar del Plata son las siguientes

  • Primera clase: $32.000
  • Pullman: $38.000
  • Pasaje para viajar con mascota (perro o gato): $77.500

El traslado del animal se paga como un ticket adicional independiente del pasaje del pasajero y tiene cupos limitados por formación, por lo que se recomienda comprar con anticipación.

Embed - TUTORIAL PARA COMPRAR PASAJES DE LARGA DISTANCIA PARA MASCOTAS

Requisitos para viajar con perros o gatos en el tren a Mar del Plata

  • Solo se permite un perro o gato por pasajero mayor de edad
  • La mascota debe viajar dentro de un transportín cerrado
  • El transportín debe tener una base máxima aproximada de 48 cm por 45 cm
  • El animal debe tener más de tres meses de edad
  • Presentar certificado de salud veterinario vigente
  • Presentar certificado de vacuna antirrábica vigente
  • Llevar libreta sanitaria o documentación respaldatoria
  • Presentarse en el preembarque entre 2 horas y 45 minutos antes de la salida
  • El traslado solo está habilitado entre estaciones cabecera
  • El servicio tiene cupos limitados por cada formación
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