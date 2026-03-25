Pensando en los próximos fines de semanas largos, Trenes Argentinos habilitó los viajes con perros y gatos en el tren Buenos Aires - Mar del Plata, pero los pasajeros deberán cumplir una serie de requisitos para poder transportar a los animales.
Trenes Argentinos habilitó el traslado de perros y gatos para este ramal, aunque explicaron que solo se podrá hacer únicamente entre las estaciones cabecera. No estará permitido ascender ni descender en estaciones intermedias.
Pensando en los próximos fines de semanas largos, Trenes Argentinos habilitó los viajes con perros y gatos en el tren Buenos Aires - Mar del Plata, pero los pasajeros deberán cumplir una serie de requisitos para poder transportar a los animales.
La medida rige desde marzo y ahora los pasajeros podrán viajar a la ciudad balnearia con una sola mascota y únicamente podrán ascender entre las estaciones cabecera, y al mismo tiempo se detalló que no está permitido ascender ni descender en estaciones intermedias con los animales.
Además, el traslado debe realizarse dentro de un transportín cerrado durante todo el viaje, y el pasajero tiene que presentarse en la instancia de pre embarque con anticipación, ya que el control sanitario y operativo se realiza antes del ingreso al tren.
Los animales deberán ser mayores de tres meses de edad y deberán viajar de edad en los coches de primera especialmente habilitados, bajo condiciones que garantizan la seguridad, la higiene, tanto para las mascotas como para los pasajeros.
Las tarifas vigentes para viajar con perros y gatos en el tren Buenos Aires - Mar del Plata son las siguientes
El traslado del animal se paga como un ticket adicional independiente del pasaje del pasajero y tiene cupos limitados por formación, por lo que se recomienda comprar con anticipación.