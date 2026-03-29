29 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Semana Santa en CABA: ¿cómo funcionarán los servicios públicos?

La Ciudad aplicará un esquema especial de servicios que contempla guardias hospitalarias, modificaciones en los horarios de cementerios y museos, y un régimen particular de tránsito y estacionamiento que libera las principales avenidas el jueves y viernes.

Por
Servicios esenciales y transporte sufrirán modificaciones. 
Servicios esenciales y transporte sufrirán modificaciones. 

Durante el feriado de semana santa, la Ciudad aplicará un esquema especial de servicios que contempla guardias hospitalarias, modificaciones en los horarios de cementerios y museos, y un régimen particular de tránsito y estacionamiento que libera las principales avenidas el jueves y viernes.

Existen varios Feriados que, al no ser nacionales, pasan desapercibidos
Te puede interesar:

Confirmaron un nuevo feriado "sorpresa" después de Semana Santa en abril 2026: ¿a quiénes alcanza?

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó el cronograma oficial de servicios previsto para Semana Santa, con el objetivo de despejar las dudas habituales que surgen en los feriados largos: la atención bancaria, el funcionamiento de cajeros automáticos, las frecuencias del transporte público, la recolección de residuos.

Quienes deban desplazarse en transporte público dentro de la ciudad porteña deberán considerar cambios en las frecuencias:

  • Los colectivos funcionarán el jueves con cronograma de sábado y el viernes con el de feriado/domingo.
  • En el caso del subte, circulará ambos días, aunque el viernes lo hará con horario de domingo.
  • En cuanto al sistema Ecobici, permanecerá cerrado durante toda la extensión del feriado religioso.
Ecobici.png

Quienes aprovechen el feriado para recorrer la ciudad deberán prestar atención al esquema de estacionamiento, que tendrá modificaciones importantes según el día:

  • Jueves y viernes: permitido el estacionamiento general en avenidas, con excepciones en arterias principales como la 9 de Julio, Perito Moreno, General Paz, Leopoldo Lugones y Paseo Colón, entre otras.
  • Jueves: el sistema medido rige normalmente.
  • Viernes: el estacionamiento medido no tendrá vigencia por ser feriado. Se autoriza el estacionamiento junto a la acera derecha en calles donde habitualmente está prohibido de 7 a 21.

Salud y seguridad

En el ámbito sanitario, los hospitales porteños mantendrán activas sus guardias médicas y el servicio de emergencias del SAME durante todo el feriado. A su vez, estarán disponibles los equipos de Logística, Defensa Civil, la Guardia de Auxilio y Emergencias y la Línea 103, preparados para responder ante cualquier eventualidad.

Estas medidas buscan garantizar la atención inmediata y la seguridad de los vecinos frente a situaciones imprevistas, reforzando la cobertura sanitaria y de asistencia en los días festivos.

En materia de seguridad vial, se anunció que los controles de alcoholemia se realizarán de manera rotativa en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires durante todo el fin de semana largo. Además, la Pista de Aprendizaje permanecerá abierta al público entre las 9 y las 18 horas, ofreciendo un espacio para la práctica y educación en conducción.

Recolección de residuos

Otro aspecto clave durante los feriados, especialmente en un otoño marcado por pronósticos de lluvias intensas y chaparrones, es la prevención ante emergencias climáticas. La Ciudad recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar circular por zonas anegadas y respetar las indicaciones de Defensa Civil y el SAME.

El sistema de recolección de residuos funcionará con normalidad durante el feriado, mientras que las dependencias administrativas —incluidas las Sedes Comunales, la Agencia de Rentas, el Registro de Licencias de Conducir y la Dirección General de Infracciones— permanecerán cerradas. La atención en estas áreas se retomará recién una vez finalizado el período festivo.

Residuos CABA
El gobierno de la Ciudad comunicó cómo funcionarán los servicios durante el paro.

El gobierno de la Ciudad comunicó cómo funcionarán los servicios durante el paro.

Turismo

Por último, quienes disfruten del turismo en la ciudad deberán considerar las variaciones en la oferta cultural y recreativa durante el feriado. Los museos porteños permanecerán cerrados el viernes, pero abrirán jueves, sábado y domingo. Los teatros dependientes del GCBA no tendrán funciones ni jueves ni viernes.

En cuanto a los espacios verdes, la Reserva Ecológica estará disponible de 8 a 18 horas, mientras que el Jardín Botánico cerrará el viernes y abrirá el resto de los días de 9.30 a 18.45. Estas disposiciones buscan garantizar tanto el acceso a actividades culturales como la seguridad de los visitantes en el marco del cronograma especial de Semana Santa.

En cuanto a los cementerios, el jueves y sábado las inhumaciones serán en horario habitual. En cambio, el "viernes y domingo de 8 a 12 en lugar de destino". El Registro Civil solo mantendrá guardias activas para trámites por defunción.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El asueto del jueves 9 de abril responde a conmemoraciones de aniversarios fundacionales en dos partidos bonaerenses.

Confirman un nuevo feriado para el jueves 9 de abril en 2026: a qué se debe

Abril tendrá un total de 30 días, con solo dos feriados nacionales. Luego del fin de semana largo, el resto del mes estará compuesto mayormente por semanas laborales completas.

Cuáles son todos los feriados que tiene abril en 2026

Conocé toda la información sobre los próximos Feriados para saber cuándo será el siguiente descanso extendido

Qué días cae el próximo fin de semana largo en Argentina: será en el inicio de abril 2026

Confirmado: el Gobierno validó un nuevo fin de semana largo en Argentina

Confirmado: decretan feriado para el 2 y 3 de abril en 2026 y habrá fin de semana largo

Hay varios Feriados que debés conocer con anticipación

Super fin de semana largo: por qué será feriado el 1 de abril y quiénes lo pueden disfrutar

Calendario completo de los feriados en Argentina en 2026. 

Feriado por el 24 de marzo: cuándo es el próximo fin de semana largo y cuántos le quedan a 2026

Rating Cero

Anya Taylor-Joy presenció el Gran Premio de Japón.
play

Anya Taylor-Joy estuvo en el GP de Japón de la Fórmula 1 y se hizo viral: "Perdón, amor"

Lucho González murió a los 79 años por causas que aún se desconocen.

Murió un reconocido guitarrista con gran influencia en la música popular: los emotivos saludos de sus colegas

Una película animada sobre un histórico videojuego es ideal para ver en familia. 
play

Esta película animada sobre un histórico videojuego es ideal para ver en familia y ya está en Netflix: cómo se llama

Locura de amor en Las Vegas se instaló rápidamente entre los títulos más vistos de la plataforma. 
play

La comedia del momento en Netflix: de qué se trata Locura de amor en Las Vegas, la famosa película que es tendencia en el streaming

El primer conductor de Las pistas de Blue: qué es de su vida 25 años después del boom.

Qué fue de la vida de Steve, el conductor de Las pistas de Blue: pasaron 25 años

Lo cierto es que el vínculo entre Kidman (58) y Baker (56) es profundo. Nicole es la madrina del hijo de Simon y su exesposa Rebecca Rigg.

¿Nicole Kidman en pareja? Quien es el actor australiano que le habría llamado la atención a la actriz

últimas noticias

Calor extremo en el norte del país.

¿Ola de calor en otoño?: cuánto dura el bloqueo atmosférico que afectó la circulación de frentes fríos

Hace 11 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 30 de marzo

Hace 25 minutos
El siniestro ocurrió en la Ruta 7.

Neuquén: un jefe policial de Seguridad Vial chocó alcoholizado y luego huyó del hospital

Hace 30 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 30 de marzo

Hace 31 minutos
Milton Rezcu defendió a su hijo y lo apuñalaron en la fiesta del asado en Zapala, Neuquén. 

Fiesta del asado en Zapala: un hombre fue apuñalado por defender a su hijo y murió: qué pasará con el acusado

Hace 41 minutos