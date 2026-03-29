Semana Santa en CABA: ¿cómo funcionarán los servicios públicos?

La Ciudad aplicará un esquema especial de servicios que contempla guardias hospitalarias, modificaciones en los horarios de cementerios y museos, y un régimen particular de tránsito y estacionamiento que libera las principales avenidas el jueves y viernes.

Durante el feriado de semana santa, la Ciudad aplicará un esquema especial de servicios que contempla guardias hospitalarias, modificaciones en los horarios de cementerios y museos, y un régimen particular de tránsito y estacionamiento que libera las principales avenidas el jueves y viernes.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó el cronograma oficial de servicios previsto para Semana Santa, con el objetivo de despejar las dudas habituales que surgen en los feriados largos: la atención bancaria, el funcionamiento de cajeros automáticos, las frecuencias del transporte público, la recolección de residuos.

Quienes aprovechen el feriado para recorrer la ciudad deberán prestar atención al esquema de estacionamiento, que tendrá modificaciones importantes según el día:

En el ámbito sanitario, los hospitales porteños mantendrán activas sus guardias médicas y el servicio de emergencias del SAME durante todo el feriado . A su vez, estarán disponibles los equipos de Logística, Defensa Civil, la Guardia de Auxilio y Emergencias y la Línea 103 , preparados para responder ante cualquier eventualidad.

Estas medidas buscan garantizar la atención inmediata y la seguridad de los vecinos frente a situaciones imprevistas, reforzando la cobertura sanitaria y de asistencia en los días festivos.

En materia de seguridad vial, se anunció que los controles de alcoholemia se realizarán de manera rotativa en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires durante todo el fin de semana largo. Además, la Pista de Aprendizaje permanecerá abierta al público entre las 9 y las 18 horas, ofreciendo un espacio para la práctica y educación en conducción.

Recolección de residuos

Otro aspecto clave durante los feriados, especialmente en un otoño marcado por pronósticos de lluvias intensas y chaparrones, es la prevención ante emergencias climáticas. La Ciudad recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar circular por zonas anegadas y respetar las indicaciones de Defensa Civil y el SAME.

El sistema de recolección de residuos funcionará con normalidad durante el feriado, mientras que las dependencias administrativas —incluidas las Sedes Comunales, la Agencia de Rentas, el Registro de Licencias de Conducir y la Dirección General de Infracciones— permanecerán cerradas. La atención en estas áreas se retomará recién una vez finalizado el período festivo.

Residuos CABA El gobierno de la Ciudad comunicó cómo funcionarán los servicios durante el paro. Redes Sociales

Turismo

Por último, quienes disfruten del turismo en la ciudad deberán considerar las variaciones en la oferta cultural y recreativa durante el feriado. Los museos porteños permanecerán cerrados el viernes, pero abrirán jueves, sábado y domingo. Los teatros dependientes del GCBA no tendrán funciones ni jueves ni viernes.

En cuanto a los espacios verdes, la Reserva Ecológica estará disponible de 8 a 18 horas, mientras que el Jardín Botánico cerrará el viernes y abrirá el resto de los días de 9.30 a 18.45. Estas disposiciones buscan garantizar tanto el acceso a actividades culturales como la seguridad de los visitantes en el marco del cronograma especial de Semana Santa.

En cuanto a los cementerios, el jueves y sábado las inhumaciones serán en horario habitual. En cambio, el "viernes y domingo de 8 a 12 en lugar de destino". El Registro Civil solo mantendrá guardias activas para trámites por defunción.