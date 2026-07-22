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María Becerra en España: un gesto con la bandera argentina que revoluciona Barcelona

Tras la polémica después de la final del Mundial 2026, la cantante se presentó en el BARTS Festiva y descolocó al público español con una imagen que se volvió viral.

Becerra dejó en claro que el amor por la Patria se lleva en la voz

Becerra dejó en claro que el amor por la Patria se lleva en la voz, en la piel y en el escenario.

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María Becerra hizo gala de su amor por Argentina en pleno show en Barcelona, y tras la polémica que se instaló post final del Mundial 2026 con España: "La Nena de Argentina" desplegó la insignia patria ante el público español.

La breve pero tajante respuesta de Thiago se volvió viral en cuestión de minutos.
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La cantante dio un multitudinario concierto en la Plaza Mayor del Poble Espanyol, en el marco del BARTS Festival, en la captal de Cataluña, y protagonizó un momento inolvidable: sorprendió al extender bien alto la bandera celeste y blanca.

El gesto se hizo viral en redes, más aún teniendo en cuenta las repercursiones tras el picante partido que coronó campeón mundial a Espanta ante Argentina, y que temrinó con tensión entre ambos seleccionados. Hubo argentinos que fueron atacados en Madrid y siguió con una campaña antiargentina en la que participaron entre otros artista reconocidos Rosalía y Javier Berdem.

El video fue difndido por la Agenica Ares y demostró una vez más el orgullo de la artista oriunda de Quilmes por su tierra.:"Llevo mi bandera y la defiendo en todos lados a donde voy", aseguró en su momento.

Una respuesta a las críticas

La escena tiene un significado aún más profundo al recordar que la mismísima María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la histórica final del Mundial 2026 ante el conjunto español, disputada hace apenas cuatro días en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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