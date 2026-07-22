22 de julio de 2026 Inicio
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Causa ANDIS: el juez postergó el peritaje de los audios de Diego Spagnuolo por la feria judicial

La Fiscalía solicitó reprogramar las pericias porque muchos de los profesionales involucrados se encuentran de licencia. Gendarmería deberá fijar una nueva fecha.

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Diego Spagnuolo

Diego Spagnuolo, exidrector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Franco Picardi y determinó reprogramar el comienzo del peritaje ordenado sobre las grabaciones atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo. El argumento que sustenta el pedido es que los especialistas propuestos por la Fiscalía se encuentran de licencia por la feria judicial de invierno.

Gaspi, youtuber de 23 años.
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Gendarmería Nacional, a través de su Dirección Criminalística y Estudios Forenses, deberá fijar una nueva fecha para iniciar el estudio del que participarán también peritos de parte designados por los acusados y especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal.

La causa ANDIS investiga presuntas maniobras de corrupción en las contrataciones y compras de medicamentos del organismo, con imputaciones por administración fraudulenta, estafa, cohecho, cohecho activo y asociación ilícita, entre otros delitos. Hasta el momento hay alrededor de 20 personas procesadas, entre ellas Spagnuolo.

Para qué se auditarán los audios de Diego Spagnuolo

Lijo ordenó el peritaje de los audios para determinar si fueron editados o generados "por sistemas de síntesis automática". Para que la pericia sea posible, el exfuncionario deberá aportar su voz.

El estudio quedará a cargo de los laboratorios de Multimedia Forense y Análisis Técnico de Telecomunicaciones de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal. La medida fue ordenada tras el fallo de la Cámara Federal que dispuso que la pericia solicitada por algunos acusados debe realizarse.

Lijo ordenó que el equipo de especialistas deberá detallar la caracterización técnica del archivo; realizar un análisis comparativo con "material indubitado", para lo que debían convocar a Spagnuolo para que aporte una muestra de su voz que cumpla esa función, pero el acusado se negó a proporcionarla; comparar parámetros acústico-fonéticos; identificar eventuales operaciones de edición y su naturaleza, tipo y metodología; y analizar si su origen es sintético o natural.

A partir de la información obtenida, el equipo de peritos deberá concluir si los segmentos adjudicados al ex director de ANDIS son compatibles "con voz humana real de origen no sintético", si son "atribuibles a la persona de Spagnuolo conforme al material indubitado" y especificar las "limitaciones metodológicas del análisis y los rangos de confianza de las conclusiones".

El juez también pidió la detección de "edición mediante IA o herramientas de síntesis digital" y la detección de "múltiples generaciones digitales". En caso de que haya modificaciones se deberá realizar la "reconstrucción cronológica" de las mismas.

Las pericias se realizarán sobre los audios obrantes en la causa, pero también se sumarán "dos audios que se encuentren disponibles en internet" para compararlos "técnicamente" y detectar "divergencias estructurales o modificaciones entre copias".

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