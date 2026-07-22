22 de julio de 2026 Inicio
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La CGT y las CTA marchan al Congreso junto a los jubilados contra el ajuste de Milei

Las centrales obreras, la UTEP y organizaciones sociales se movilizarán este miércoles para reclamar una mejora de los haberes previsionales y rechazar las políticas económicas del Gobierno.

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La CGT y las CTA marchan al Congreso junto a los jubilados contra el ajuste de Milei

La CGT y las CTA marchan al Congreso junto a los jubilados contra el ajuste de Milei

La CGT, las dos CTA, la UTEP, organizaciones de jubilados y movimientos sociales volverán este miércoles a las calles para manifestarse contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei. La protesta tendrá como escenario principal los alrededores del Congreso, donde confluirán los distintos sectores convocantes.

Adrián Ravier. vocero presidencial.
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La concentración comenzará a las 15 en la esquina de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña. Desde allí, los manifestantes se trasladarán hacia el Palacio Legislativo, en una movilización que se suma a las protestas que los jubilados vienen realizando desde hace años.

La jornada tendrá entre sus principales reclamos la defensa del sistema previsional, una recomposición de los haberes de los jubilados y el rechazo al ajuste aplicado por el Poder Ejecutivo. La convocatoria conjunta busca, además, mostrar una mayor coordinación entre las organizaciones sindicales y sociales.

El plan de lucha de las centrales obreras

Según anticiparon dirigentes gremiales, la movilización será el inicio de una nueva etapa del plan de lucha acordado por la CGT, las dos CTA y la UTEP, luego del receso generado por el Mundial de Fútbol 2026.

En ese marco, el cronograma de protestas continuará durante las próximas semanas. Entre las actividades previstas se encuentra la movilización a San Cayetano del 7 de agosto. Además, los dirigentes sindicales mantienen abierta la posibilidad de avanzar hacia un nuevo paro general si el Gobierno no responde a sus reclamos.

La CGT cuestionó las iniciativas del Gobierno

En la previa de la marcha, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, cuestionó las políticas impulsadas por la administración nacional y aseguró que la central obrera no respalda las iniciativas legislativas del Ejecutivo.

"La CGT no acompaña ninguna ley que presente el Gobierno", afirmó en declaraciones radiales, al considerar que las medidas oficiales "van a contramano de lo que necesita la sociedad".

El dirigente también repasó las medidas de fuerza realizadas durante la gestión de Milei y recordó que la central sindical llevó adelante cuatro paros generales y más de una decena de movilizaciones desde el inicio del actual gobierno.

Marcha de las centrales obreras al Congreso: cómo afecta al tránsito en el centro porteño

La movilización podría generar importantes complicaciones para circular durante la tarde en las inmediaciones del Congreso y en distintos corredores del centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Las autoridades prevén cortes y desvíos de tránsito en las zonas afectadas por la marcha. También podrían registrarse interrupciones parciales de circulación en otros puntos del país donde se desarrollen manifestaciones.

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