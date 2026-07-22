Rosalía rompió el silencio tras burlarse de Argentina: el escueto pedido de disculpas que compartió en redes La artista salió a hablar después de la repercusión que generó su postura ante la final entre España y Argentina. Mediante una historia en Instagram, pidió perdón con un corto mensaje y la bandera nacional. Agregar C5N en









Rosalía compartió una historia donde pidió perdón.

Después de que Rosalía reposteó un video de Mia Khalifa durante los festejos por el título de España, en el que sonaba su canción "La Perla", la polémica estalló en redes sociales. Ahora la cantante rompió el silencio y compartió una historia de Instagram donde pidió perdón por su actitud y la repercusión que generó a nivel mundial.

En medio de la campaña antiargentina que invadió las redes sociales y generó que actores, personajes de la política e influencers salieran a hablar mal del país. Un reposteo de la cantante española Rosalía generó indignación en redes sociales al compartir el video de Mia Khalifa, donde la influencer simuló interpretar una estrofa del tema "La perla", acompañando el video con una irónica acotación dirigida al público futbolero: "Así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

Redes sociales de Rosalía. Esto no tardó en volverse viral y comenzó a recibir comentarios negativos hacia la cantante española, tanto escaló la indignación y el repudio que muchos de sus fanáticos y fanáticas comenzaron a devoler las entradas para ver a Rosalia en agosto, fecha que tiene que presentarse en el Movistar Arena.

Tan solo 24 horas después, las publicaciones en su Instagram personal comenzaron a juntar comentarios de argentinos y argentinas que apoyan a la Selección y están en contra de lo que compartió en redes. La cantante decidió emitir un breve mensaje, en modo de comunicado, en sus historias de Instagram.

"Le di compartir porque sonaba La Perla, mala mía. Perdón", escribió acompañado de tres emojis de una cara llorando y con el fondo de una bandera de Argentina. Muchos usuarios en redes salieron a criticar a la cantante: "Pero no se sabe ni la letra de su propia canción", mientras que otro escribió "Ahora de repente nadie ve nada, nadie lee nada".

Fans devuelven entradas de Rosalía luego de que se burlara de Argentina Luego de que los fans argentinos notaran el gesto, no tardaron en comentar su perfil en redes sociales. La furia fue tal que algunos se animaron a ir más allá y devolvieron sus entradas para los shows que brindará en agosto en el Movistar Arena. Los usuarios comenzaron a comentar con bronca: "Gallega de m... bien q se llenó los bolsillos con arg", "hay que hacer un word con los nombres de todas las celebridades/influencers que fomentaron la campaña de odio a nuestro país, no hay que darles un peso". "Bien que después para lucrar le encanta hacerse la latina… como le encanta cantar que el cielo de buenos aires es el más lindo y no sé qué", dijo otro internauta. "Si compraron la entrada banco mínimo que entren a abuchearla y llevarle carteles que muestre la campaña en contra del país que le está abriendo las puertas", cerraron.