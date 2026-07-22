Dramático rescate: una pareja pasó más de 24 horas atrapada a 22° bajo cero El hombre y la mujer habían salido al campo buscar alimentos y forraje para los animales, pero su camioneta se encajó en la nieve y no pudieron salir. Por Agregar C5N en









La pareja sobrevivió dentro de su camioneta por más de un día.

Un amplio operativo de emergencia logró rescatar sanos y salvos a un hombre y una mujer que permanecieron varados más de 24 horas bajo temperaturas extremas de -22°C en Santa Cruz. La pareja había quedado inmovilizada en su camioneta debido a la gran acumulación de nieve.

El hecho comenzó el sábado por la noche, cuando José Bilbao y Noelia Siares, pobladores rurales de la zona, decidieron viajar hacia el pueblo para abastecerse de alimentos y forraje para sus animales ante el avance del feroz temporal de nieve que azota a la Patagonia hace ya varios días. Sin embargo, en medio del trayecto, el vehículo quedó encajado en la nieve sin posibilidad de avanzar ni retroceder.

Cómo fue el dramático operativo de rescate Tras un día de incertidumbre y refugiados dentro del vehículo para resguardarse del frío polar, la pareja logró pedir auxilio gracias a un sistema de comunicación satelital.

Al recibir la alerta, se coordinó una expedición integrada por efectivos de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, el Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional y personal de Vialidad Provincial, quienes se desplegaron hacia el lugar durante la madrugada del lunes. Tras intensas tareas en medio del terreno helado, los rescatistas lograron llegar hasta los afectados y confirmar que ambos se encontraban en buen estado de salud.

Tras ser puesto a resguardo, Bilbao relató lo vivido en declaraciones a Radio LU12 AM680: "La nieve nos ganó de mano y nos agarró con pocas provisiones. Ahora que pasó todo y estamos en casa, es como que al cuerpo le cuesta reponerse. Estoy muy agradecido con todos porque hubo mucha predisposición y equipamiento. Por suerte salió todo bien".