22 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Dramático rescate: una pareja pasó más de 24 horas atrapada a 22° bajo cero

El hombre y la mujer habían salido al campo buscar alimentos y forraje para los animales, pero su camioneta se encajó en la nieve y no pudieron salir.

Por
La pareja sobrevivió dentro de su camioneta por más de un día.

La pareja sobrevivió dentro de su camioneta por más de un día.

Un amplio operativo de emergencia logró rescatar sanos y salvos a un hombre y una mujer que permanecieron varados más de 24 horas bajo temperaturas extremas de -22°C en Santa Cruz. La pareja había quedado inmovilizada en su camioneta debido a la gran acumulación de nieve.

Las lluvias regresan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este miércoles. 
Te puede interesar:

No sale más el sol: a qué hora llegan las lluvias y cuánto dura el mal tiempo en CABA

El hecho comenzó el sábado por la noche, cuando José Bilbao y Noelia Siares, pobladores rurales de la zona, decidieron viajar hacia el pueblo para abastecerse de alimentos y forraje para sus animales ante el avance del feroz temporal de nieve que azota a la Patagonia hace ya varios días. Sin embargo, en medio del trayecto, el vehículo quedó encajado en la nieve sin posibilidad de avanzar ni retroceder.

Cómo fue el dramático operativo de rescate

Tras un día de incertidumbre y refugiados dentro del vehículo para resguardarse del frío polar, la pareja logró pedir auxilio gracias a un sistema de comunicación satelital.

Al recibir la alerta, se coordinó una expedición integrada por efectivos de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, el Escuadrón 39 de Gendarmería Nacional y personal de Vialidad Provincial, quienes se desplegaron hacia el lugar durante la madrugada del lunes. Tras intensas tareas en medio del terreno helado, los rescatistas lograron llegar hasta los afectados y confirmar que ambos se encontraban en buen estado de salud.

Tras ser puesto a resguardo, Bilbao relató lo vivido en declaraciones a Radio LU12 AM680: "La nieve nos ganó de mano y nos agarró con pocas provisiones. Ahora que pasó todo y estamos en casa, es como que al cuerpo le cuesta reponerse. Estoy muy agradecido con todos porque hubo mucha predisposición y equipamiento. Por suerte salió todo bien".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Alerta roja por frío extremo en Argentina: la temperatura mínima perforará los 0 grados

Por el temporal, hubo cortes de luz y afectó el servicio de agua potable.

Chile declaró el estado de catástrofe luego del fuerte temporal: hay al menos 10 muertos

Se espera un drástico descenso de las temperaturas para el resto de la semana. 

¿Cuándo se puede lavar la ropa? Las lloviznas se mantienen en el AMBA y rige una alerta por tormentas

La lluvia se queda hasta el martes al medidodía.

Cómo seguirá el clima en el AMBA: ¿cuándo terminan las lluvias?

Hay alerta amarilla y naranja en un típico día invernal.

Hay alertas por tormentas que complican el inicio de semana: hasta cuándo seguirá lloviendo en el AMBA

Buena parte del país bajo la lluvia.

Alerta por tormenta y mucho viento en distintas regiones del país

Rating Cero

En su reciente publicación, Patti Smith deslizó elogio a favor de Messi.

Patti Smith se suma al pedido de disculpas por los posteos tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Lali y un mensaje bien nacionalista

La respuesta de Lali Espósito a los críticos de la Argentina tras el Mundial 2026

Rosalía salió a dar explicaciones a través de sus historias de Instagram.

Qué dice La Perla, la canción de Rosalía que generó polémica tras la final del Mundial 2026

La gente, enojada con Rosalía.

Habló Rosalía tras el escándalo: el enojo de los fanáticos por las disculpas

Rosalía tocará en el Movistar Arena.

Escándalo con Rosalía: el comunicado del Movistar Arena por la devolución de entradas

KayleeHottle murió tras un accidente automovilístico en Estados Unidos.

Se filtró el audio del accidente que causó la muerte de la actriz Kaylee Hottle

últimas noticias

En su reciente publicación, Patti Smith deslizó elogio a favor de Messi.

Patti Smith se suma al pedido de disculpas por los posteos tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Hace 10 minutos
play
Tras la final del Mundial 2026, la Selección argentina continúa su derrotero.

La agenda de la Selección tras la final del Mundial: qué se sabe de la fecha FIFA y la Finalissima

Hace 18 minutos
play

Corte y tensión en Puente Pueyrredón: fuerzas federales reprimen a organizaciones que reclaman por programas sociales

Hace 20 minutos
Lali y un mensaje bien nacionalista

La respuesta de Lali Espósito a los críticos de la Argentina tras el Mundial 2026

Hace 24 minutos
Rosalía salió a dar explicaciones a través de sus historias de Instagram.

Qué dice La Perla, la canción de Rosalía que generó polémica tras la final del Mundial 2026

Hace 42 minutos