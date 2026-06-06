6 de junio de 2026 Inicio
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La provincia de Buenos Aires decretó tres días de luto por la muerte del Indio Solari

La medida del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, rige desde el viernes 5 y hasta el domingo 7 de junio, día en que se realizará el velatorio del ídolo del rock nacional en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda.

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El gobernador provincial decretó 3 días de duelo como homenaje al ídlolo del rock nacional.

El gobernador provincial decretó 3 días de duelo como homenaje al ídlolo del rock nacional.

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El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, decretó tres días de duelo provincial por el fallecimiento del músico Carlos Albarto "Indio" Solari, quien este viernes sufrió un ACV hemorrágico mientras estaba en su casa de Parque Leloir.

Miles de personas de autoconvocaron a Plaza de Mayo. 
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El funcionario tomó la medida como homenaje a una de las figuras más importantes del rock y de la cultura argentina. Comenzó a regir el mismo día de su muerte, el viernes 5 de junio, y se extenderá hasta el domingo 7, cuando será velado en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda.

Mediante una comunicación oficial, el gobierno de la PBA estableció que durante este período la bandera de la provincia de Buenos Aires permanecerá izada a media asta en la totalidad de los edificios públicos, escuelas, dependencias oficiales y organismos descentralizados de la administración bonaerense.

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"El 'Indio' no solo fue un músico excepcional, sino un poeta y un faro cultural para sucesivas generaciones de argentinos. Su obra es parte indisoluble de nuestra identidad bonaerense", remarcaron fuentes del gobierno provincial luego de la firma del decreto.

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Comenzó el operativo para el velatorio del Indio Solari

El velatorio del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará este domingo 7 de junio en Villa Domínico, en el Polideportivo Gatica, en el partido de Avellaneda. El operativo de seguridad para organizar a los miles de fanáticos del Indio Solari para su último adiós comenzó este sábado, y se estima que la despedida pueda llevar más de un día, dado el número de personas que se movilizarán desde todo el país.

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