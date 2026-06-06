La provincia de Buenos Aires decretó tres días de luto por la muerte del Indio Solari La medida del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, rige desde el viernes 5 y hasta el domingo 7 de junio, día en que se realizará el velatorio del ídolo del rock nacional en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda. Por Agregar C5N en









El gobernador provincial decretó 3 días de duelo como homenaje al ídlolo del rock nacional. Redes sociales

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, decretó tres días de duelo provincial por el fallecimiento del músico Carlos Albarto "Indio" Solari, quien este viernes sufrió un ACV hemorrágico mientras estaba en su casa de Parque Leloir.

El funcionario tomó la medida como homenaje a una de las figuras más importantes del rock y de la cultura argentina. Comenzó a regir el mismo día de su muerte, el viernes 5 de junio, y se extenderá hasta el domingo 7, cuando será velado en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda.

Mediante una comunicación oficial, el gobierno de la PBA estableció que durante este período la bandera de la provincia de Buenos Aires permanecerá izada a media asta en la totalidad de los edificios públicos, escuelas, dependencias oficiales y organismos descentralizados de la administración bonaerense.

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"El 'Indio' no solo fue un músico excepcional, sino un poeta y un faro cultural para sucesivas generaciones de argentinos. Su obra es parte indisoluble de nuestra identidad bonaerense", remarcaron fuentes del gobierno provincial luego de la firma del decreto.