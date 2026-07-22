"Pupe", la caniche fanática de Scaloni que recibió el bautismo del DT El entrenador de la Selección regresó a su ciudad natal y fue recibido por una multitud de hinchas que se acercaron a saludarlo. Entre todos se destacó una pequeña seguidora que obtuvo un trato diferencial del oriundo de Pujato. Por María Laura Salvatierra Agregar C5N en









Pupe tiene dos años y viajó desde Arequito, Santa Fe.

La identificación con esta Selección argentina no tiene precedentes recientes. Lo que produjo la Scaloneta en la gente pocas veces se volverá a ver. No sólo se trata de los triunfos, de Messi - el mejor futbolista del mundo-; de un cuerpo técnico sólido que abarca todos los wines; o de un equipo de jugadores de elite. Es la entrega total en la cancha, como si fuera un campo de batalla, lo que la hinchada agradece y siente propia.

Por eso, cuando la delegación argentina regresó al país tras la final contra España, dejando de lado todo exitismo, la gente le dio la bienvenida a sus representantes como si hubieran salido bicampeones, colmando rutas y el aeropuerto de Ezeiza, a pesar del frío y la lluvia. Porque esa es la sensación de un pueblo que encontró respaldo en un equipo que disputó un Mundial inolvidable, que lo dejó todo en el triunfo ante Inglaterra y que coronó con una bandera casera que recorrió el mundo: "Las Malvinas son argentinas".

En medio del tumulto de hinchas frente a la casa del DT Lionel Scaloni en Pujato, la protagonista inesperada fue una peludita marrón. Scaloni, con esa calma de pueblo, frenó, preguntó si mordía y, tras la respuesta negativa, la bendijo con su autógrafo. “Fuimos a recibir al campeón”, contó a C5N Sandra Cicarelli, la dueña del caniche que se llevó el recuerdo del entrenador en su camiseta.

"La vestí de Argentina y salimos a Pujato" La canichona es oriunda de Arequito, Santa Fe, la misma ciudad de La Sole, que está a 50 kilómetros de distancia de la ciudad natal del DT. "Estábamos almorzando y somos muy fanáticos de Scaloni. Sabíamos que llegaba a su localidad (Pujato) y sin pensarlo almorzamos rapidito y salimos para ir a recibirlo", contó Sandra.

La peludita tiene 2 años y 3 meses y acompaña a Sandra y su esposo desde que tenía apenas 33 días. Como hija única, es mimada y siempre está cerca. “Duerme con nosotros, la llevamos a todos lados”, contó, que además confesó que pasa más tiempo con ella porque su marido, Rubén, suele viajar por trabajo.

"Fue una emoción inmensa conocerlo a Scaloni ya que solo lo veíamos por tele", detalló, todavía conmovida. La escena se dio frente a la casa natal del DT de la Selección, donde vecinos y fanáticos se acercaron para saludarlo. Entre banderas, camisetas y celulares levantados, la dueña del caniche que se llevó la firma del entrenador recordó que nunca había tenido un contacto tan cercano con él. "Fuimos exclusivamente a ver al CAMPEÓN", cerró.