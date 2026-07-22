El conmovedor mensaje de la mamá de Gaspi en Instagram: 'No te puedo olvidar'

A casi un mes y medio del trágico accidente donde chocaron dos helicóptero en Río de Janeiro, la mamá de Gaspi se emocionó al hablar de su hijo: "No te puedo olvidar".
Michelle compartió en Instagram imágenes inéditas de la infancia de su hijo, tras su trágica muerte en Brasil, y emocionó a sus seguidores.
A casi un mes y medio del trágico accidente donde chocaron dos helicóptero en Río de Janeiro, la mamá de Gaspi se emocionó al hablar de su hijo: "No te puedo olvidar".
Michelle reapareció en las redes con una publicacipo cargada de dolor y nostalgia en memoria del youtuber: "No te puedo olvidar, que lindo la pasábamos juntos. Fuiste mi luz, mi revolución y sendero. Voy a esperar hasta verte de nuevo mi pimpollo".
La madre del influencer compartió en su cuenta de Instagram @lamamudegaspi imágenes inéditas de la infancia. Enseguida logró la repercusión de los millones de seguidores que dejaron emotivos mensajes en la plataforma. "Desde Chile te abrazo, mamá", fue uno de los tantos mensajes que recibió el posteo, repleto de muestras de cariño y emojis de corazones.
La publicación de Michelle se realizó semanas después de que el accidente aéreo en Brasil, terminó con la vida de 6 personas, entre ellas el youtuber Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, el director de cineLucas Vignaley el cantante estadounidense Oliver Tree. El influencer y Vignale estaban en una escala en Río de Janeiro, ya que pensaban sumarse al Mundial 2026 en Estados Unidos. Gaspi falleció el 14 de junio de 2026, tenía 23 años.