El conmovedor mensaje de la mamá de Gaspi en Instagram: 'No te puedo olvidar' Michelle compartió en Instagram imágenes inéditas de la infancia de su hijo, tras su trágica muerte en Brasil, y emocionó a sus seguidores. Agregar C5N en









La mamá de Gaspi reapareció en las redes sociales con una publicación cargada de dolor. Redes sociales

A casi un mes y medio del trágico accidente donde chocaron dos helicóptero en Río de Janeiro, la mamá de Gaspi se emocionó al hablar de su hijo: "No te puedo olvidar".

Michelle reapareció en las redes con una publicacipo cargada de dolor y nostalgia en memoria del youtuber: "No te puedo olvidar, que lindo la pasábamos juntos. Fuiste mi luz, mi revolución y sendero. Voy a esperar hasta verte de nuevo mi pimpollo".

La madre del influencer compartió en su cuenta de Instagram @lamamudegaspi imágenes inéditas de la infancia. Enseguida logró la repercusión de los millones de seguidores que dejaron emotivos mensajes en la plataforma. "Desde Chile te abrazo, mamá", fue uno de los tantos mensajes que recibió el posteo, repleto de muestras de cariño y emojis de corazones.