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Cazzu reflexionó sobre el racismo en Argentina y pidió frenar los discursos de odio: "Está pasando algo terrible"

La cantante realizó una transmisión en vivo en la que reflexionó sobre el racismo en Argentina e invitó a sus seguidores a apostar por el diálogo.

La cantante jujeña hizo un fuerte descargo en sus redes 

La cantante jujeña hizo un fuerte descargo en sus redes 

Redes sociales

Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida en el mundo artístico como Cazzu, habló con sus seguidores a través de un vivo en su cuenta de Instagram y compartió su opinión sobre el racismo en Argentina y la discriminación que suele generarse desde las plataformas digitales.

El artista explicó que era la extaña escena.
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Desde la transmisión en vivo la artista invitó a pensar la problemática social desde la realidad de cada país. En ese sentido, la intérprete de Dolce aseguró que en Latinoamérica se originan diferentes discusiones y que tienen que ver con el contexto social de cada país. "Y ahí fue como se me despertó esta idea, ¿no? Con la que vivimos en Latinoamérica, en muchas ocasiones bajo ciertos parámetros y luchas que no son nuestras. En Argentina y en Latinoamérica hay mucho racismo, muchísimo racismo”, expresó.

En ese contexto, explicó que las formas de discriminación no son iguales en todo el mundo y que en el caso de Argentina tiene que ver con el color de piel y la clase social de las personas: “No siempre es el mismo racismo que se vive en Estados Unidos, no es el mismo porque cada país tiene sus problemáticas sociales”, explicó.

Desde su punto de vista, la cantante jujeña lamentó que la problemática siga latente: “Nosotros tenemos racismo para gente de diferentes estratos sociales. Por ejemplo, en Argentina pasa algo terrible que es que en ocasiones no importa ni siquiera tu color de piel, sino de dónde sos, cuánto tenés".

Además de manifestar su preocupación, dejó en claro que repudia todo tipo de racismo: “Eso me parece terrible. Me parece terrible, que la gente discrimine por colores de piel o por orígenes, orígenes culturales. Estamos viviendo momentos muy turbulentos".

Por otro lado, también se refirió a la violencia que suele generarse en las redes sociales y entre comunidades de distintos países y apeló al dialogo y a dejar los discursos de violencia.

Rosalía rompió el silencio tras burlarse de Argentina: el escueto pedido de disculpas que compartió en redes

Después de que Rosalía reposteó un video de Mia Khalifa durante los festejos por el título de España, en el que sonaba su canción "La Perla", la polémica estalló en redes sociales. Ahora la cantante rompió el silencio y compartió una historia de Instagram donde pidió perdón por su actitud y la repercusión que generó a nivel mundial.

En medio de la campaña antiargentina que invadió las redes sociales y generó que actores, personajes de la política e influencers salieran a hablar mal del país. Un reposteo de la cantante española Rosalía generó indignación en redes sociales al compartir el video de Mia Khalifa, donde la influencer simuló interpretar una estrofa del tema "La perla", acompañando el video con una irónica acotación dirigida al público futbolero: "Así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

Esto no tardó en volverse viral y comenzó a recibir comentarios negativos hacia la cantante española, tanto escaló la indignación y el repudio que muchos de sus fanáticos y fanáticas comenzaron a devoler las entradas para ver a Rosalia en agosto, fecha que tiene que presentarse en el Movistar Arena.

Tan solo 24 horas después, las publicaciones en su Instagram personal comenzaron a juntar comentarios de argentinos y argentinas que apoyan a la Selección y están en contra de lo que compartió en redes. La cantante decidió emitir un breve mensaje, en modo de comunicado, en sus historias de Instagram.

"Le di compartir porque sonaba La Perla, mala mía. Perdón", escribió acompañado de tres emojis de una cara llorando y con el fondo de una bandera de Argentina. Muchos usuarios en redes salieron a criticar a la cantante: "Pero no se sabe ni la letra de su propia canción", mientras que otro escribió "Ahora de repente nadie ve nada, nadie lee nada".

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