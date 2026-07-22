22 de julio de 2026 Inicio
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Por obras de ampliación cerrarán la avenida Cantilo y la autopista Illia: qué días y en qué horario

Como alternativa, el tránsito que circule hacia el Norte, será desviado por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador. Los trabajos corresponden a la etapa final con la colocación de los elementos estructurales que vincularán la traza con Lugones y Udaondo.

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El cierre será el jueves 23 de julio

El cierre será el jueves 23 de julio, desde las 23, durante siete horas.

En el marco de las obras de ampliación del Puente Labruna, el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño informó que cerrarán la autopista Illia en sentido a la provincia de Buenos Aires y la avenida Cantilo.

La pasarela peatonal del ingreso a la estación Ciudad Universitaria en el Belgrano Norte quedará habilitada.
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La medida se llevará a cabo este jueves 23 de julio, a partir de las 23 y se extenderá durante siete horas, es decir, hasta las 5 de la madrugada para no interrumpir en el tránsito, pese que se espera menor envergadura ya que coincide con el inicio de las vacaciones de invierno, según detalló la Autopistas Urbanas (AUSA).

Durante ese lapso se instalarán las últimas vigas de las rampas que permitirán conectarán Cantilo con Lugones y Udaondo. En total, se instalarán nueve vigas de 22 metros de longitud y 40 toneladas cada una, más otras dos de 32 metros y 50 toneladas. Ante este cierre, la alternativa de todo el tránsito que circule sentido al Norte será desviado por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador.

Ante este cierre, la alternativa de todo el tránsito que circule sentido al Norte será desviado por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador.

Cómo será el trabajo durante el cierre de la Avenida Cantillo e Illia

Según anticiparon, el despliegue comenzará a las 20, con una reducción de calzada que afectará los dos carriles derechos de la avenida Cantilo. Por otra parte, desde las 23, se cerrará el puente Scalabrini Ortiz, ubicado a la altura de Parque Norte, que vincula Lugones y Figueroa Alcorta con el Aeroparque.

Como alternativa para acceder a la Costanera, los conductores deberán utilizar la calle Sarmiento. En sentido contrario, hacia el centro porteño, la autopista Illia y Lugones permanecerán habilitadas, con tránsito normal.

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