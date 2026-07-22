Tras los comentarios racista de su estilista, Flor Vigna tomó una contundente decisión: "No voy a.."

La bailarina luego de la polémica que se armó al rededor de su estilista, se pronunció en las redes sociales y dejó en claro su posición.

Flor Vigna quedó en medio de la polémica luego de que su estilista en México expresara comentarios racistas y xenófobos contra la gente de ese país , en el cual se encuentra trabajando y apunto de ingresar en La Casa de los Famosos.

Según trascendió, la estilista había hecho comentarios despectivos sobre los mexicanos luego de que se posicionaron a favor de España en el Mundial 2026. Tras esto, se armó una ola de críticas que no tardó en llegar a oídos de la bailarina y la decisión que tomó fue contundente y se la comunicó a sus seguidores.

Fue a través de una historia que publicó en su Instagram donde dejó plasmado su postura, “estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que dijo Laura. Nunca voy a estar de acuerdo con los insultos y los ataques ", escribió.

Y continuó, “como no pienso ser cómplice de esos horribles dichos, le pagué de todas formas, pero le pedí que se retire de mi equipo y que pida perdón por lo sucedido”. Pese al enojo de la cantante, confirmó que le pagó por sus servicios, “ le pagué todo su trabajo para que no tenga problemas económicos, pero no va a seguir trabajando conmigo por sus dichos xenófobos y racistas" , expresó.

En conversación con el medio Ciudad Magazine, explicó su decisión y aprovechó para hablar sobre sus valores, “para mí, amar el lugar donde naciste significa honrar con educación tus valores. Y dentro de esos valores está el agradecimiento a quienes te dieron trabajo, oportunidades y una casa", dijo en referencia al país en el que está actualmente.

Captura de pantalla: redes sociales

El accidente que sufrió Flor Vigna en vivo

La bailarina se hizo viral en las últimas horas por una fuerte caída en la televisión mexicana, en lo que fue la previa de su ingreso a La casa de los Famosos en la versión azteca. Fue a una entrevista previa y cuando quiso acomodarse en el sillón, cayó al suelo.

Estaba a punto de ser entrevistada por Wendy Guevara, una conductora reconocida de ese país, y se sentó en el asiento. Pero al escuchar las indicaciones de los camarógrafos, se corrió hacia atrás para quedar en plano, pero no logró calcular y quedó tendida.

Flor Vigna se cayó en plena entrevista en vivo, Wendy no aguantó la risa y empezó a culpar a los camarógrafos JAKSKAK #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/PsaQbzGqDJ — nacho con O (@NachoConO) July 15, 2026

“Te digo que soy muy torpe”, se excusó al levantarse. Pero la conductora la remó para que no se sienta mal y aseguró: “Aún no entras a la casa y ya estás haciendo contenido”.

La influencer ingresó como nueva habitante al reality show en su versión nro. 4 y tiene la posibilidad de ganar un premio de $4 millones mexicanos. Con la viralidad del contenido tomó más trascendencia. ¿Cómo le irá?