Villa Crespo: se derramó un líquido tóxico y el SAME asistió a tres personas El hecho ocurrió en un contenedor de basura. Las autoridades hallaron un recipiente de 30 kilos y sospechan que se trata de ácido clorhídrico. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en Villa Crespo. Captura de Google Maps

Un total de tres personas fueron asistidas después de que un líquido tóxico se derramara en un contenedor de basura en el barrio porteño de Villa Crespo. Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad en la zona, por el cual el tránsito fue interrumpido.

El suceso se produjo en la calle Tres Arroyos 569, donde la Brigada de Emergencias Especiales halló un recipiente de 30 kilos que el personal sospecha que se trata de ácido clorhídrico. En este marco, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a una mujer de 44 años con un cuadro de broncoespasmo, mientras que también controló clínicamente a un hombre y una joven de alrededor de 30 años.

En tal sentido, el personal conservó el líquido derramado con material absorbente y montaron un operativo de seguridad. Además, los expertos examinaron el contenedor con una cámara térmica y establecieron que los valores de las pruebas fueron normales.

En tanto, debido al despliegue el tránsito permaneció interrumpido en la zona y se registró un colapso de vehículos, aunque luego la circulación fue normalizada.