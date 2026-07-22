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Wanda Nara lanzó su academia para mujeres exitosas: qué curso ofrece y cuánto cuesta

La empresaria sorprendió a sus seguidoras más fieles con un proyecto personal que dará que hablar. Según contó, diseñó un curso en base a sus experiencias.

Wanda Nara lanzó su academia para mujeres emprendedoras.

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Wanda Nara reapareció en las redes sociales y les propuso a las mujeres de la red un nuevo proyecto personal que causó furor.

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Tras volver a Europa y encontrarse con sus hijos, decidió dejar atrás el mal momento que sufrió en Milán y compartió con sus fans un inesperado anuncio que preparó durante meses en absoluto silencio.

"Finalmente les puedo contar algo que hace rato venimos creando y vengo pensando para ustedes", comenzó diciendo con un tono entusiasta. “Siento como si fuera el nacimiento de otro hijo, porque es algo que me llevó mucho tiempo, mucha dedicación y tiene mucho de mí. Finalmente se estrena el curso que quería para ustedes”, expreso.

El proyecto que estaba planeando minuciosamente es una academia que capacita mujeres que quieren emprender y desarrollarse de manera independiente y sin tener que depender de otros, "es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres. Herramientas para creer en ustedes mismas y crear lo que ustedes quieran, para hacer crecer o animarse a tener sus empresas. Para tener nombre y apellido propio", explicó la conductora.

En medio de la propuesta, Wanda expresó que diseñó el curso con sus vivencias tanto positivas como negativas, “van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que depender de nadie, puedan cumplir sus sueños y amen su vida. Cuando terminen el curso, puedo asegurarles que se van a sentir una persona diferente”, les prometió a sus seguidoras.

En medio de su relato, la actriz se sinceró y aseguró que hizo el curso con el fin de analizar el resultado final, “lo hice varias veces y es espectacular. Me he quedado noches leyendo y sin dormir. Les puedo asegurar que se lo van a devorar, les va a encantar".

Academia Wanda: sobre el curso y cuánto cuesta

"No te voy a mostrar una fórmula, te voy a dar la mía", así presenta Wanda Nara su nuevo proyecto, una propuesta en la que comparte su experiencia personal a través de un curso que cuesta 100.000 pesos y se abona con un pago único.

Según detalla la plataforma, la academia incluye módulos narrados por la propia empresaria con contenidos exclusivos basados en su recorrido. Además, las alumnas tendrán acceso a actividades online, una comunidad privada y acceso de por vida a todo el material. Al finalizar el curso y luego de aprobar un examen final recibirán un diploma personalizado con su nombre que acredita la realización de la capacitación.

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