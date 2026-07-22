22 de julio de 2026 Inicio
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Rosario: detuvieron a dos expolicías por el asesinato de un joven que estaba desaparecido

Se llamaba Andrés Lisandro Saavedra y su cuerpo todavía no fue hallado, ya que permanece buscado desde enero. Las autoridades realizaron una serie de rastrillajes por el caso.

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Andrés Lisandro Saavedra.

Andrés Lisandro Saavedra.

Dos expolicías fueron detenidos como acusados de estar involucrados en el asesinato de Andrés Lisandro Saavedra en la ciudad santafesina de Rosario, pese a que el cuerpo del joven no fue hallado ya que permanece desaparecido desde enero luego de una serie de rastrillajes.

La mayoría de los femicidios sucede en los hogares, por parejas y exparejas de las víctimas.
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La fiscal Agustina Eiris, quien integra la Unidad de Violencia Altamente Lesivas, solicitó una serie de allanamientos en Rivarola al 7400 y Garay al 5100 por la causa vinculada al joven de 24 años. En este marco, la Policía detuvo a un oficial identificado como Cristian B. y su padre, Pedro B, quien se trata de un uniformado retirado.

Andrés Lisandro Saavedra.

Andrés Lisandro Saavedra.

En tal sentido, un hermano de Saavedra, llamado Javier, afirmó en un video en Facebook que Andrés y otro joven ingresaron al domicilio de un policía para concretar un robo. "Robaron dos o tres boludeces y las descartaron. Los policías se enteraron quiénes fueron y dieron con ellos dos", expresó.

En tal sentido, Javier Saavedra afirmó que la otra persona presuntamente involucrada se llama Gianfranco y que su padre vive cerca de donde residen los policías. Además, marcó que su hermano "fue llevado engañado para hacer una changuita de albañilería con esa gente".

Detuvieron a dos menores por el crimen del cabo de la Policía Federal en Loma Hermosa

Dos menores fueron detenidos como acusados de estar vinculados con el crimen de un cabo de la Policía Federal durante un robo en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. La víctima intentó defenderse del hecho pero recibió dos balazos y falleció luego de desplomarse sobre el asfalto.

El hecho ocurrió en la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo. Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Cristian Alberto Gerez, quien tenía 39 años y prestaba servicio en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones. Tras el asesinato, los atacantes escaparon y ahora la Policía detuvo a dos menores sospechosos después de un análisis de las cámaras de seguridad.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, dos delincuentes que circulaban en una moto se acercaron al vehículo que manejaba Gerez y lo obligaron a descender del mismo. En ese momento, el acompañante descendió armado y comenzó el asalto.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que el policía retrocedió e intentó extraer su arma reglamentaria para defenderse. Sin embargo, el asaltante le disparó y le provocó heridas mortales.

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