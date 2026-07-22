Las Pastillas del Abuelo le dedicaron una canción a Lionel Messi tras su último Mundial Piti Fernández presentó "Único lío en estos héroes", una composición que homenajea al capitán de la Selección argentina y establece un puente con "¿Qué es Dios?", el clásico tema que la banda escribió para Diego Maradona. Agregar C5N en









Lionel Messi fue homenajeado por las Pastillas del Abuelo con una canción inédita. Redes sociales

Las Pastillas del Abuelo sorprendieron a los fanáticos del fútbol con el lanzamiento de una canción dedicada a Lionel Messi después de su participación en el Mundial 2026. El tema, compuesto por Piti Fernández, funciona como un homenaje al capitán argentino y establece un vínculo directo con Diego Maradona.

La canción, titulada Único lío en estos héroes, fue presentada por el líder de la banda durante su participación en el programa Nadie Dice Nada, conducido por Nicolás Occhiato, por Luzu. Allí explicó el significado de la obra, que dialoga con ¿Qué es Dios?, uno de los temas más emblemáticos del grupo dedicado a Maradona.

Desde los primeros versos, la composición recupera la figura de Alberto "Beto" Sueiro, el histórico taxista y amigo de Diego que inspiró gran parte de la letra del reconocido tema dedicado10. A partir de ese punto, el relato establece vínculos entre los ídolos máximos del fútbol argentino.

Piti y las pastillas del abuelo en NDN pic.twitter.com/OC6DaUPZuQ — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) July 22, 2026 La conexión entre Diego Maradona y Lionel Messi en la nueva canción: "Te extrañamos Diez, reencarnaste en él" Lejos de centrarse únicamente en los logros deportivos, la letra presenta a Messi como el heredero de un legado que trasciende el fútbol. Piti Fernández describe el camino del rosarino desde otra perspectiva y destaca valores como el perdón, la humildad y el compromiso con la camiseta argentina.

Uno de los momentos más emotivos llega cuando el cantante sugiere una continuidad simbólica entre Maradona y Messi. Con la breve frase "reencarnaste en él", la canción plantea que el legado del "Diez" encontró una nueva expresión en el capitán que condujo a la Selección a conquistar el Mundial de Qatar 2022.