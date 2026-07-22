El ministro de Economía prometió en el AmCham Summit 2026 que el próximo año y medio iba a ser el "mejor que Argentina haya visto en décadas". Los analistas, sin embargo, no son tan optimistas. ¿Cuáles son las expectativas en los sectores productivos?

El Indec publica el dato de actividad de mayo: ¿empiezan los "mejores 18 meses" que había anticipado Luis Caputo?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles, a partir de las 16, el resultado de la actividad económica correspondiente a mayo, a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

El último informe, correspondiente a abril, mostró un crecimiento interanual del 1,6%. Sin embargo, la comparación mensual reflejó una contracción del 1,5% frente a marzo. En la medición desestacionalizada también se registró una baja del 1,5%, mientras que el componente tendencia-ciclo presentó una mejora del 0,3%.

Entre los sectores que habían aportado de manera positiva al resultado se destacaron la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura , junto con la explotación de minas y canteras.

En contraste, la industria manufacturera y el comercio mayorista y minorista, además de las actividades de reparación, continuaron mostrando dificultades para recuperar dinamismo. La evolución dispar entre los distintos rubros productivos será uno de los puntos a observar en el nuevo informe que el INDEC difundirá este miércoles.

En la previa de la publicación oficial, algunas consultoras anticiparon una posible recuperación mensual de la actividad. Según un análisis de Analytica, la economía habría registrado un crecimiento desestacionalizado del 0,3% en mayo, luego del retroceso del 1,5% observado en abril.

La consultora señaló que la dinámica económica todavía presenta un comportamiento irregular, con meses de crecimiento seguidos por retrocesos que dificultan consolidar una recuperación sostenida.

En ese escenario, algunos indicadores de la industria mostraron señales favorables. La producción de acero laminado en caliente habría aumentado 26,6%, mientras que los aceros no planos avanzaron 4,5% y los laminados en frío registraron una suba del 2,6%.

La expectativa de Luis Caputo: los 18 meses "más prósperos" de las últimas décadas

El dato de mayo también será seguido en el marco de las proyecciones realizadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la evolución de la economía durante 2026.

Durante su exposición del 14 de abril en el AmCham Summit, el funcionario había asegurado que desde ese mes comenzarían "los próximos 18 a 20 meses" más prósperos para el país en las últimas décadas.

Sin embargo, a mediados de mayo, Caputo modificó el momento señalado para el inicio de esa etapa y sostuvo que el denominado "círculo virtuoso" comenzaría en junio. En sus declaraciones, vinculó esa expectativa con una desaceleración de la inflación y una mejora de sectores como la industria y la construcción.