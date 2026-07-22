Beber de un inodoro, la insólita competencia que organizó una casa de sanitarios en Rusia La firma de plomería ofreció un premio de poco más de u$s1.000 a los participantes que superaran insólitas pruebas de resistencia dentro de un local comercial. Por Agregar C5N en









La compañía aclaró que los inodoros era nuevos.

La empresa de plomería EvaGold llevó a cabo un insólito desafío titulado "Game of Thrones" en una tienda de la ciudad de Stavropol, Rusia, donde varios participantes bebieron un líquido desde un inodoro para ganar un premio de 100.000 rublos (poco más de u$s1.000).

La primera fase de la competencia consistió en el consumo veloz de una bebida espumosa sin alcohol servida en un inodoro mediante el uso de sorbetes. Los competidores se dividieron en grupos de siete personas y el más rápido de cada turno logró el pase a la siguiente ronda.

La etapa posterior del juego exigió a los clasificados permanecer sentados sobre las tapas cerradas de los inodoros durante el mayor tiempo posible. Tras diez horas de permanencia continua, cinco concursantes aún disputaban la recompensa económica sin un ganador confirmado de forma pública.

In Stavropol, Russia, a competition was held for the fastest drinking from a toilet…



The winner was promised 100 thousand rubles. The competition lasted more than 10 hours.



Apparently, this is the same “Russian world” up close pic.twitter.com/fhwh5e2JBo — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA) July 18, 2026 La difusión de las imágenes en las plataformas digitales provocó una fuerte controversia en la opinión pública. Mientras diversos usuarios señalaron la actividad como una llamativa maniobra de difusión comercial, otros tildaron la prueba de "degradante".

Habitantes de la localidad manifestaron su rechazo abierto ante la realización de este evento en su territorio. Los residentes argumentaron que la puesta en marcha de esta clase de iniciativas perjudica la reputación de la zona ante el público general.

Los representantes de la firma organizadora salieron al cruce de las críticas y aseguraron que la actividad respetó los protocolos de higiene. La compañía aclaró que los sanitarios eran unidades nuevas sin uso previo y que la bebida estuvo contenida dentro de recipientes limpios.