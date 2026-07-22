22 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Corte y tensión en Puente Pueyrredón: fuerzas federales reprimen a organizaciones que reclaman por programas sociales

El operativo se desplegó luego de que un grupo intentara interrumpir el tránsito, en reclamo por la baja del programa Volver al Trabajo. El Gobierno activó el protocolo antipiquetes y reforzó la seguridad en distintos puntos.

Por

Represión en Puente Pueyrredón: reprimieron a manifestantes del Polo Obrero

Fuerzas federales reprimieron a manifestantes de organizaciones sociales que intentaron cortar el tránsito en Puente Pueyrredón en reclamo por la continuidad del programa Volver al Trabajo.

Adrián Ravier. vocero presidencial.
Te puede interesar:

Ravier quiso explicar su polémico posteo sobre Malvinas, culpó a los medios y terminó enfrentado con los acreditados en Casa Rosada

El operativo se inició durante las primeras horas del día y generó demoras y complicaciones en uno de los principales accesos entre Avellaneda y la Ciudad de Buenos Aires. Ante la protesta, el Gobierno puso en marcha el protocolo antipiquetes y desplegó un amplio dispositivo de seguridad.

Los momentos de mayor tensión se produjeron pasadas las 10, cuando los manifestantes buscaron interrumpir la circulación sobre el puente. Las fuerzas de seguridad intervinieron para evitar que el bloqueo se concretara y mantener habilitado el paso vehicular.

En paralelo, el Gobierno reforzó la presencia policial en otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Según se informó, efectivos de la Policía Federal fueron destinados a las inmediaciones del Congreso, donde también se ubicaron camiones hidrantes ante la movilización prevista para la tarde.

La CGT y las CTA vuelven a las calles

La jornada también estará marcada por una nueva movilización sindical, que reunirá a la CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones de jubilados. Desde la CGT destacaron que las organizaciones participarán de manera conjunta y definieron la convocatoria como una medida coordinada. La concentración está prevista para las 15 en el cruce de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde los manifestantes se dirigirán hacia el Congreso de la Nación.

La movilización tendrá entre sus principales consignas la defensa del sistema previsional, el reclamo por una mejora en los ingresos de los jubilados y el rechazo a las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

En paralelo, el Gobierno reforzó la presencia policial en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Según se informó, efectivos de la Policía Federal fueron destinados a las inmediaciones del Congreso, donde también se ubicaron camiones hidrantes ante la movilización prevista para la tarde.

Noticias relacionadas

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, en la fábrica Materfer en Córdoba.

Recuperación del tren en Santa Cruz: Claudio Vidal visitó la fábrica Materfer en Córdoba junto a funcionarios

Diego Santilli en la Casa Rosada.

Diego Santilli avanza el diálogo con los gobernadores para formalizar obras en las provincias

El Gobierno busca avanzar con la agenda legislativa después del receso. 

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso: presentan Inocencia Fiscal II y buscan avanza con la reforma del Banco Central

Nosotros creemos que la economía está yendo bien, sostuvo Ravier.
play

Para el Gobierno "hay gente que no llega a fin de mes, pero no es la generalidad de los argentinos"

Lean mi posteo completo para ver la idea, pidió.

El vocero presidencial desmintió haber dicho que Argentina es un "país bananero" y señaló a los medios

Santilli junto a Valdés en Casa Rosada. 

Santilli se reunió con Juan Pablo Valdés para avanzar en obras viales para Corrientes

Rating Cero

Lali y un mensaje bien nacionalista

La respuesta de Lali Espósito a los críticos de la Argentina tras el Mundial 2026

Rosalía salió a dar explicaciones a través de sus historias de Instagram.

Qué dice La Perla, la canción de Rosalía que generó polémica tras la final del Mundial 2026

La gente, enojada con Rosalía.

Habló Rosalía tras el escándalo: el enojo de los fanáticos por las disculpas

Rosalía tocará en el Movistar Arena.

Escándalo con Rosalía: el comunicado del Movistar Arena por la devolución de entradas

KayleeHottle murió tras un accidente automovilístico en Estados Unidos.

Se filtró el audio del accidente que causó la muerte de la actriz Kaylee Hottle

Rosalía compartió una historia donde pidió perdón. 

Rosalía rompió el silencio tras burlarse de Argentina: el escueto pedido de disculpas que compartió en redes

últimas noticias

play
Tras la final del Mundial 2026, la Selección argentina continúa su derrotero.

La agenda de la Selección tras la final del Mundial: qué se sabe de la fecha FIFA y la Finalissima

Hace 9 minutos
play

Corte y tensión en Puente Pueyrredón: fuerzas federales reprimen a organizaciones que reclaman por programas sociales

Hace 11 minutos
Lali y un mensaje bien nacionalista

La respuesta de Lali Espósito a los críticos de la Argentina tras el Mundial 2026

Hace 15 minutos
Rosalía salió a dar explicaciones a través de sus historias de Instagram.

Qué dice La Perla, la canción de Rosalía que generó polémica tras la final del Mundial 2026

Hace 33 minutos
La gente, enojada con Rosalía.

Habló Rosalía tras el escándalo: el enojo de los fanáticos por las disculpas

Hace 48 minutos