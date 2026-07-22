Corte y tensión en Puente Pueyrredón: fuerzas federales reprimen a organizaciones que reclaman por programas sociales El operativo se desplegó luego de que un grupo intentara interrumpir el tránsito, en reclamo por la baja del programa Volver al Trabajo. El Gobierno activó el protocolo antipiquetes y reforzó la seguridad en distintos puntos. Por Agregar C5N en









Represión en Puente Pueyrredón: reprimieron a manifestantes del Polo Obrero

Fuerzas federales reprimieron a manifestantes de organizaciones sociales que intentaron cortar el tránsito en Puente Pueyrredón en reclamo por la continuidad del programa Volver al Trabajo.

El operativo se inició durante las primeras horas del día y generó demoras y complicaciones en uno de los principales accesos entre Avellaneda y la Ciudad de Buenos Aires. Ante la protesta, el Gobierno puso en marcha el protocolo antipiquetes y desplegó un amplio dispositivo de seguridad.

Los momentos de mayor tensión se produjeron pasadas las 10, cuando los manifestantes buscaron interrumpir la circulación sobre el puente. Las fuerzas de seguridad intervinieron para evitar que el bloqueo se concretara y mantener habilitado el paso vehicular.

En paralelo, el Gobierno reforzó la presencia policial en otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Según se informó, efectivos de la Policía Federal fueron destinados a las inmediaciones del Congreso, donde también se ubicaron camiones hidrantes ante la movilización prevista para la tarde.

La CGT y las CTA vuelven a las calles La jornada también estará marcada por una nueva movilización sindical, que reunirá a la CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones de jubilados. Desde la CGT destacaron que las organizaciones participarán de manera conjunta y definieron la convocatoria como una medida coordinada. La concentración está prevista para las 15 en el cruce de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde los manifestantes se dirigirán hacia el Congreso de la Nación.