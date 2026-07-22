22 de julio de 2026 Inicio
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Crece el cáncer asociado al VPH: especialistas del Hospital de Clínicas alertaron por el aumento de casos

Los tumores vinculados al virus avanza en hombres y comienza a crecer entre los más jóvenes. La detección temprana mejora las chances de cura y los médicos insisten en reconocer señales antes de que avance.

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Crece el cáncer asociado al VPH: especialistas del Hospital de Clínicas alertaron por el aumento de casos

Los médicos especialistas del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) alertaron sobre el aumento de casos, especialmente en la población masculina, de casos de cáncer de cabeza y cuello asociados al VPH. Detectados a tiempo, se curan en 8 de cada 10 pacientes.

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En la zona de cabeza y cuello se pueden desarrollar distintos tipos de cáncer relacionados al Virus del Papiloma Humano (VPH) y pueden aparecer en labios, boca, garganta y laringe. A nivel mundial ocupa el séptimo lugar en frecuencia, según un informe reciente de la principal agencia de salud de EE.UU.

En ese estudio se destaca que la enfermedad se diagnostica con mayor frecuencia en mayores de 50 años y afecta sobre todo a varones. “El tabaquismo y el alcohol continúan explicando una proporción importante de los casos. También el descuido de la salud odontológica. Sin embargo, se observa un aumento de los tumores asociados al VPH, una enfermedad de transmisión sexual, especialmente en personas más jóvenes y en pacientes sin antecedentes importantes de tabaquismo o consumo de alcohol", explicó el médico Diego Sinagra del Departamento de Cirugía Oncológica del Hospital de Clínicas.

A su vez, el especialista advirtió que este “cambio epidemiológico explica parte de la variación en la incidencia observada durante los últimos años” ya que según su análisis, los hábitos tienen un peso muy importante en el desarrollo de estos tumores.

Aun así, subrayó que hay otros factores menos habituales, como la exposición a radiaciones, la presencia del virus de Epstein-Barr y ciertos ambientes laborales donde, por ejemplo, hay contacto con asbesto, polvo de madera o formaldehído. "Hoy sabemos que condiciones ambientales y hábitos de vida pueden generar modificaciones epigenéticas que favorecen la aparición del cáncer, lo que refuerza la necesidad de prevenir y adoptar rutinas saludables’, señaló Sinagra.

La buena noticia es que más del 80% de los casos pueden tratarse si se detectan de manera temprana. Por eso, los médicos detallaron cómo identificar cuándo conviene acudir al médico y cuáles son los síntomas más frecuentes.

  • Lesiones en la boca que no cicatrizan, especialmente si persisten por más de dos o tres semanas.
  • Manchas blancas, rojas o marrones persistentes en la boca, la lengua o las mucosas de la cavidad bucal.
  • Úlceras en la boca.
  • Dificultad para masticar.
  • Dificultad para tragar.
  • Dificultad para respirar.
  • Dolor persistente en la lengua o la mandíbula.
  • Ronquera que se prolonga en el tiempo.
  • Aparición de un ganglio en el cuello sin una causa aparente.

Consulta temprana y terapias personalizadas

En la campaña de prevención remarcaron que muchos pacientes llegan al diagnóstico en fases avanzadas, ya que estos tumores suelen ser silenciosos o con síntomas poco claros. En ocasiones, la demora ocurre porque no se reconoce la importancia de una lesión persistente o porque recién se sospecha al detectar un ganglio en el cuello.

La atención precoz mejora notablemente las chances de tratamiento, que hoy combinan cirugía, radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia según cada caso. La incorporación de nuevas estrategias permite terapias más ajustadas y con mejores resultados. En esa línea, se están sumando herramientas de inteligencia artificial para asistir al cirujano en el análisis de imágenes y la reconstrucción del maxilar.

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