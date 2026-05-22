Rodolfo Barili aclaró cómo está su relación con Cristina Pérez: "Somos gente adulta"

Los conductores estuvieron en el ojo de los medios luego de pasar por la alfombra roja de los premios Martín Fierro, donde mostraron poca comunicación entre ellos. ¿Se siguen hablando o está todo mal?

Rodolfo Barili negó los rumores de distanciamiento con Cristina Pérez que comenzaron cuando ambos, que supieron formar una histórica dupla en la conducción del noticiero de Telefe, mostraron escasa comunicación durante la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro.

Varios periodistas aseguraron que la química que alguna vez tuvieron al frente del noticiero ya no existía más. Pese a esto, durante una nota con el periodista Juan Pablo Godino, Barili desmintió estas versiones y aseguró que la relación "sigue intacta".

"Siempre se la extraña, fueron muchos años trabajando juntos. El otro día leía 'hubo frío entre ellos', pero yo llegué y la fui a saludar", aclaró el conductor, tratando de apagar las versiones que aseguraban que no cruzaron ni las miradas en la fiesta de la televisión.

"Estaba con Luis (Petri) y hablamos. No hay ningún frío, fueron más de 20 años laburando todos los días, viéndola desde las 16 hasta las 22, trabajando codo a codo", contó aclarando que, a pesar de la salida abrupta de Peréz del noticiero, la relación no se rompió.

Luego detalló cómo fue el saludo entre ambos. "La vi sentada, me paré, la saludé, como también saludé a Nelson Castro. Gente adulta, profesional, que excede la relación más allá de la competencia en la tele", y finalizó: "Hay vínculo".

Cómo comenzó el rumor de conflicto entre Barili y Pérez

Marina Calabró fue una de las primeras en instalar el rumor, que rápidamente comenzó a circular en todos los medios. Según contó en Lape Club Social, una de las razones por las que no se saludaron durante la gala fue porque Barili no quería quedar pegado a la posición política de Cristina Pérez, es decir, no querían que lo vieran junto a Luis Petri.

Además, explicó que, según le contaron, esta distancia también estaría vinculada a la relación del periodista con su novia abogada. "Me dicen que Lara Piro nunca la terminó de digerir a Cristina Pérez, porque nunca terminó de creer que no pasó nada entre ellos", lanzó sin filtro.

"Créanme lo que les digo, aunque seguramente ellos lo van a negar, pero estuve averiguando y la verdad que quedó todo tenso", señaló convincente.