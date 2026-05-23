El hecho ocurrió durante la madrugada, a la altura del kilómetro 50. Por el momento hay cierre total de la calzada en los dos sentidos, mientras que el tránsito se desvía hacia la colectora.

Un camión arenero perdió el control, se cruzó de carril y chocó contra un puente peatonal, derribándolo por completo. Debido a la magnitud del accidente, obligó a interrumpir completamente la circulación sobre la Ruta 9, a la altura de Escobar, en el kilómetro 50.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho sucedió cerca de las 4.30, cuando un camión que transportaba arena y avanzaba en dirección a la Ciudad de Buenos Aires perdió el control, atravesó el cantero central e impactó de lleno contra la estructura del puente, que terminó colapsando sobre la autopista.

Según relató el chofer, el accidente se habría originado tras la explosión de uno de los neumáticos del vehículo, situación que provocó que no pudiera mantener el control de la unidad.

El conductor del primer camión fue trasladado a un hospital de la zona con politraumatismos para recibir atención médica.

Diego Fernández, desde el lugar, describió en C5N que el camión impactado quedó una parte tendido sobre el hormigón y parte de la carga que llevaba quedó desparramada sobre el parquizado.

A raíz del siniestro, las autoridades dispusieron el corte total de la Ruta 9 en ambos sentidos por lo menos durante 12 horas mientras trabajan bomberos, personal de emergencia y operarios encargados de remover los escombros y los vehículos dañados.

El tránsito en la zona presenta importantes complicaciones y largas demoras que podrían extenderse por lo menos por 12 horas, por lo que se recomienda evitar el sector y utilizar caminos alternativos. Hay que tener en cuenta que la Panamericana es una de las vías más importantes del tránsito pesado.