La inesperada reacción de Benjamín Vicuña tras los dichos de La China Suárez: "¿De verdad?"

El actor chileno, que por lo general mantiene un perfil bajo cuando se trata de su familia, sorprendió con su reacción durante un móvil en vivo.

Benjamín Vicuña reaccionó en un móvil con Intrusos a las declaraciones que realizó la China Suárez en defensa de Mauro Icardi, en medio de la batalla judicial que el futbolista mantiene con Wanda Nara.

Resulta que en una parte del contundente testimonio, la actriz aseguró que el futbolista es "un buen padre" con sus hijos. Pero no solo eso: también sostuvo que sus propios hijos —dos de ellos fruto de su relación con Vicuña— lo consideran una figura paterna, por lo que los medios inmediatamente fueron a buscar la palabra del chileno.

En este contexto, cuando el cronista le contó las declaraciones de Suárez, el actor, visiblemente incómodo, aunque intentando mantener la calma, preguntó sorprendido: "¿De verdad dijo eso?", y continuó: "Bueno, son opiniones", todavía impactado y tratando de no mostrarse molesto por los dichos de su expareja. "Lo importante es que mis hijos estén bien", aseguró.

BENJAMÍN VICUÑA SOBRE LA DECLARACIÓN DE "LA CHINA": "¿DE VERDAD DIJO ESO? LO IMPORTANTE ES QUE MIS HIJOS ESTÉN BIEN" #Intrusos26Años @intrusos pic.twitter.com/yb3iCPDWb1

Lo cierto es que este episodio suma un nuevo capítulo a la distancia que existe entre ambos desde su separación. La relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña se tensó aún más cuando la actriz comenzó su romance con Mauro Icardi y, en medio del escándalo, publicó un posteo con una fuerte ironía dirigida al actor, al referirse a él como "el papá del año". Ese episodio marcó un antes y un después entre la, hasta ese momento, "feliz expareja".

Qué dijo la China Suárez

Suárez se presento ante la Justicia turca en calidad de testigo en el juicio que mantiene Mauro Icardi con Wanda Nara, y las declaraciones, como era de esperarse, causaron polémica. La periodista Naiara Vecchio, desde su cuenta de Instagram, subió parte de las declaraciones de la actriz.

Embed - Naiara Vecchio on Instagram: "Exclusivo: Declaración de La China Suárez en la demanda por tutela y cuidado personal de las niñas de Mauro Icardi contra Wanda Nara en Turquía. Tras el rechazo de la justicia italiana por la restitución internacional, Eugenia es testigo en la causa en Estambul."Mauro es muy buen padre y mis hijos lo tratan como tal. Mis niños tienen edad similar a las de las hijas de Mauro y se llevan muy bien cuando están juntos". Icardi aún es deudor alimentario en Buenos Aires, Argentina. #wanda #wandanara #chinasuarez #icardi #mauroicardi" View this post on Instagram

"La señora Eugenia manifestó que ella también tiene tres hijos, que dos de sus hijas tienen edades similares a las de las hijas de Mauro y que además tiene un hijo de cinco años", dice la declaración.

Y luego sigue: "Señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena. Indicó que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, que su comunicación con ellos es muy buena, y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal".

Las declaraciones de la actriz de En el Barro no terminaron allí, pero solamente ese párrafo bastó para impactar a Vicuña, que seguramente tomará cartas en el asunto.