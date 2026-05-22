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El terrible momento que atraviesa una ex Gran Hermano: "Estoy angustiada"

Una participante de la Generación Dorada preocupó a sus seguidores tras subir un video con un mensaje devastador en el que, además de contar su situación familiar, denunció abandono por parte de la producción del reality.

Entre las elegidas figuran jugadoras expulsadas por la producción y otras que se fueron por accidentes.

Entre las elegidas figuran jugadoras expulsadas por la producción y otras que se fueron por accidentes.

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Carlota Bigliani, exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada, preocupó a sus seguidores tras publicar un video en X donde se mostró junto a su madre dentro de una ambulancia. Sumado al difícil momento familiar que atraviesa, denunció abandono por parte de la producción del reality.

Prefirió mantenerse al margen del debate sobre su expareja.
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Visiblemente afectada por la situación, la exhermanita describió el difícil momento que estaba atravesando y denunció la falta de respuestas. "Pasando un momento difícil con mamá. Hace horas estamos en una ambulancia sin conseguir una cama ni respuesta, me siento angustiada", escribió junto a las imágenes.

Luego apuntó contra la producción del ciclo: "También me duele sentirme excluida después de Gran Hermano; yo di todo de mí en cada gala y participación, y no se me da lugar".

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Carlota Bigliani comenzó el video diciendo: "Esperaba que hoy me inviten a algún programa de streaming para contar cómo me siento, porque no entré al repechaje". Luego reflexionó sobre como se sintió después de abandonar la casa. "Siempre sentí que me costó más que a otros tener un espacio para hacer mi campaña", deslizó.

A pesar de todo, indicó: "Yo estoy activa, tengo ganas de que me sigan escuchando", y finalizó angustiada: "Me pone re bajón no tener un espacio en un programa sin que yo escriba, y mis compañeros no me dan bola".

El paso de Carlota por el reality fue breve, pero logró destacarse por cumplir uno de sus mayores sueños: ingresar a la casa de Gran Hermano. Dentro del programa también protagonizó algunos roces de convivencia, especialmente porque varios de sus compañeros olvidaban su nombre, situación que generó momentos incómodos y comentarios dentro de la casa.

La publicación desató el debate

Lo cierto es que la jugadora relató lo que le suceden a muchos participantes una vez que termina el reality. No todos logran mantenerse en los medios ni sostener la exposición que genera el programa, y muchos salen de la casa enfrentándose a una realidad muy distinta a la que imaginaban.

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