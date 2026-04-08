8 de abril de 2026 Inicio
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En medio del caos de colectivos, el Gobierno convocó a las empresas para evitar un paro

La Secretaría de Transporte recibirá a las cámaras del sector para poder destrabar el conflicto en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La reunión está prevista para el jueves a las 11.

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La reunión será el jueves a las 11.

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El Gobierno convocó a las empresas de colectivos para el jueves a las 11 a una reunión para poder destrabar el conflicto y poder evitar el paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires luego de tres jornadas con el servicio reducido al 30%, lo cual genera largas filas y demoras.

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La Secretaría de Transporte es quien recibirá a las cámaras y se decidirá la decisión de si se acorta la frecuencia producto del aumento del gasoil en un 25% el último mes por la guerra del Medio Oriente o si se levanta todo tipo de medida de fuerza.

Los voceros de UTA aseguraron que “si los choferes no cobran, no van a salir a trabajar. Le mandamos una carta al Ministerio para que paguen, pero no están pagando los sueldos y chofer que no cobra, no sale. Hoy y mañana van a ser los días clave, pero si el dueño de la empresa cierra las puertas, los choferes no tienen los colectivos".

"Hoy las empresas de transporte no tienen para pagar el sueldo. Mañana no sé qué empresa va a trabajar, va a estar muy complicado", señaló a Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba).

La Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.T.U.P.B.A), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A) son los que se adhieren a la medida.

Los colectivos del AMBA reducen su frecuencia: qué líneas se ven afectadas

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