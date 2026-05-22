La exitosa banda surcoreana de K-pop llegará a Buenos Aires como parte de su gira por Latinoamérica. También brindará recitales en Colombia, Brasil y México.

La banda surcoreana de K-pop se presentará en septiembre en el Hipódromo de San Isidro.

El furor del K-Pop vuelve a sacudir al público en Argentina con la presentación de Stray Kids, una de las bandas más influyentes de este estilo que ya es un fenómeno global y, después de mucha insistencia por parte del fandom, se presentará por primera vez en el país.

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El concierto de la exitosa banda surcoreana de K-pop de cuarta generación se da en el marco de la gira STRAYCITY, una serie de presentaciones por Latinoamérica que incluye países como Colombia, Brasil y México.

El recital será el lunes 14 de septiembre en el histórico Hipódromo de San Isidro, bajo la organización de DF Entertainment, con la idea de ofrecerle al "STAY" (nombre oficial de su fandom) un espectáculo de primera línea.

La propuesta invita a los fans a descubrir otro lado de sí mismos y moverse libremente dentro de la experiencia, generando expectativa sobre cuál será la próxima "CIUDAD" en la que Stray Kids elegirá "PERDERSE".

Stray Kids en Argentina: cuándo y cómo comprar las entradas

Las entradas para el show de Stray Kids pueden adquirirse con cualquier medio de pago a partir del 27 de mayo a las 10. La única plataforma habilitada para la compra de entradas es allaccess.com.ar. Las fechas completas de STRAYCITY son:

Miércoles 9 de septiembre – Bogotá, CO – Vive Claro Distrito Cultural

Viernes 11 de septiembre – Río de Janeiro, Brasil – ROCK IN RIO

Lunes 14 de septiembre – Buenos Aires, AR – Hipódromo de San Isidro

Viernes 25 de septiembre – Ciudad de México, MX – Estadio GNP Seguros

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Quiénes integran Stray Kids

Stray Kids es una exitosa banda surcoreana de K-pop de cuarta generación, formada en 2017 por JYP Entertainment. Está compuesta por 8 integrantes que componen, producen y hacen sus propias coreografías. Su nombre significa "niños perdidos", en alusión a jóvenes que no encajan en los moldes tradicionales y buscan su propio camino.