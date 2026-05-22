Retenciones: Luis Caputo detalló el cronograma de baja y prometió tasa cero para la industria en 2027 Tras los anuncios de Javier Milei, el titular de Economía fundamentó cuáles son las metas fiscales del Gobierno y señaló cómo será la reducción impositiva para el agro y sectores industriales. "El resultado fiscal es prioridad", afirmó. Por Agregar C5N en









Luis Caputo en conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda. Redes sociales

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó este viernes una conferencia de prensa junto a funcionarios de su cartera en la que detalló en qué consiste la baja de las retenciones para el agro y la industria que anunció el presidente Javier Milei y anticipó una revisión de todos aquellos impuestos considerados "distorsivos" para el buen funcionamiento de la economía.

Durante su discurso de este jueves en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Presidente anunció que las retenciones al trigo y a la cebada se reducirán del 7,5% al 5,5% a partir de junio. En ese contexto, Milei calificó el trato histórico hacia el sector agropecuario como "imperdonable".

Caputo dio precisiones sobre el cronograma de reducciones de los Derechos de Exportación (DEX) para el resto del sector agrícola. Según detalló, las retenciones a la soja caerán mensualmente en 2027 (0,25 puntos porcentuales) y en 2028 (0,5 puntos). Esto representa un recorte total que llevará la alícuota del 24% actual al 15% en un plazo de dos años.

Para maíz y sorgo, el recorte tendrá una forma similar pero con ajustes trimestrales, lo que reducirá el tributo del 8,5% vigente al 5,5% hacia finales de 2028. En cuanto a las retenciones del girasol, se recortarán de forma semestral hasta llegar al 3%, contra el 4,5% actual.

Embed El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, acompañado por los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y de Coordinación Productiva, @PALavigne83, brindó detalles sobre la baja de retenciones anunciada ayer por el Presidente de la Nación, @JMilei.



Conferencia… pic.twitter.com/9wB5gU6ig7 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) May 22, 2026 Caputo admitió que el anuncio pretende frenar la "especulación" ante un eventual retraso en la liquidación de divisas de la cosecha gruesa, tras conocerse los beneficios inmediatos para el trigo y la cebada, en cuanto a los plazos. Además, el titular de Hacienda resaltó que "en 2026 no hay espacio para más recortes" debido a que "el resultado fiscal es prioridad".