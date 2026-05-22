22 de mayo de 2026 Inicio
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Retenciones: Luis Caputo detalló el cronograma de baja y prometió tasa cero para la industria en 2027

Tras los anuncios de Javier Milei, el titular de Economía fundamentó cuáles son las metas fiscales del Gobierno y señaló cómo será la reducción impositiva para el agro y sectores industriales. "El resultado fiscal es prioridad", afirmó.

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Luis Caputo en conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

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Durante su discurso de este jueves en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Presidente anunció que las retenciones al trigo y a la cebada se reducirán del 7,5% al 5,5% a partir de junio. En ese contexto, Milei calificó el trato histórico hacia el sector agropecuario como "imperdonable".

Caputo dio precisiones sobre el cronograma de reducciones de los Derechos de Exportación (DEX) para el resto del sector agrícola. Según detalló, las retenciones a la soja caerán mensualmente en 2027 (0,25 puntos porcentuales) y en 2028 (0,5 puntos). Esto representa un recorte total que llevará la alícuota del 24% actual al 15% en un plazo de dos años.

Para maíz y sorgo, el recorte tendrá una forma similar pero con ajustes trimestrales, lo que reducirá el tributo del 8,5% vigente al 5,5% hacia finales de 2028. En cuanto a las retenciones del girasol, se recortarán de forma semestral hasta llegar al 3%, contra el 4,5% actual.

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Caputo admitió que el anuncio pretende frenar la "especulación" ante un eventual retraso en la liquidación de divisas de la cosecha gruesa, tras conocerse los beneficios inmediatos para el trigo y la cebada, en cuanto a los plazos. Además, el titular de Hacienda resaltó que "en 2026 no hay espacio para más recortes" debido a que "el resultado fiscal es prioridad".

Alivio fiscal para la industria

Caputo también anunció un cronograma de alivio fiscal para la industria, con beneficios para los sectores automotriz, petroquímico, de caucho y de maquinaria y equipo. Las retenciones para estas actividades, que hoy se ubican en un 4,5% comenzarán a descender 0,375 puntos porcentuales mensuales a partir de julio de 2026.

El objetivo es alcanzar la tasa cero en junio de 2027. "Es muy importante sacar impuestos a las exportaciones para que nuestros productos puedan competir", destacó el Secretario de Comercio, Pablo Lavigne.

Atento al ritmo de la economía y la recaudación, los funcionarios estimaron "un costo fiscal de u$s32 millones en 2026, de u$s415 millones en 2027 y u$s1.200 millones en 2028". En este contexto, ratificaron el compromiso de mediano plazo con la desregulación económica al confirmar que revisarán de manera quincenal los "impuestos distorsivos" vigentes.

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