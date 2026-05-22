Causa $LIBRA: nuevas pruebas apuntan a un acuerdo millonario entre Javier Milei y Mauricio Novelli Una pericia informática detectó el borrador de un contrato en el celular del trader, según el cual el Presidente cobraría unos u$s5 millones por promocionar la criptomoneda. Novelli también habría redactado el tuit de disculpas que compartió el mandatario luego del escándalo. Por Agregar C5N en









Milei y Novelli habrían llegado a un acuerdo para la promoción de $LIBRA.

Una pericia realizada sobre el celular del empresario Mauricio Novelli aportó nuevas pruebas que refuerzan la hipótesis de un acuerdo millonario con el presidente Javier Milei para promocionar la criptomoneda $LIBRA, además de indicar que el trader habría redactado el tuit de disculpas que publicó el mandatario luego del escándalo.

El informe, presentado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) a pedido del fiscal Eduardo Taiano, reconstruye el borrador de un acuerdo entre Hayden Davis y Milei por un monto de u$s5millones. Novelli habría oficiado como el nexo entre ambas partes.

Los peritos recuperaron la imagen borrosa de un texto en inglés que el trader editó y luego borró de su app de notas: "Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H. $1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto. $1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis. $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ariel_Zak/status/2057872429402218896&partner=&hide_thread=false El escándalo de $Libra entra en fase clave: criptobró de Milei a tiro de indagatoria. Un informe técnico solicitado por la fiscalía confirmó que Novelli tuvo en su celular, manipuló y borró la nota que hablaba de un acuerdo de 5 millones de dólares por el apoyo del Presidente. pic.twitter.com/PmUZPfQ3QC — Ariel Zak (@Ariel_Zak) May 22, 2026 "La DATIP del Ministerio Público confirmó que Mauricio Novelli tuvo, editó y eliminó de su celular el borrador del acuerdo por u$s5 millones entre Javier Milei y Hayden Davis, la cara visible de $LIBRA en Estados Unidos", destacó en X el diputado Maximiliano Ferraro, titular de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda.

"Ya no faltan pruebas. Al fiscal le sobran informes técnicos, pericias y elementos sobre cómo operó esta trama de corrupción millonaria. Y además tiene toda la información y documentación que le aportamos desde la Comisión Investigadora de Diputados. Taiano tiene que dejar de dar vueltas y llamar a indagatoria a todos los involucrados", exigió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/2057977212679127484&partner=&hide_thread=false $LIBRA: YA HAY PRUEBAS SUFICIENTES. TAIANO TIENE QUE DEJAR DE DAR VUELTAS Y LLAMAR A TODOS A INDAGATORIA.



La DATIP del Ministerio Público confirmó que Mauricio Novelli tuvo, editó y eliminó de su celular el borrador del acuerdo por 5 millones de dólares entre Javier Milei y… — maxi ferraro (@maxiferraro) May 23, 2026 Agustín Rombolá, abogado querellante en la causa, dio más detalles de la pericia en Inteligencia Artesanal por C5N. Según informó, los peritos también encontraron evidencia que indica que Novelli habría redactado el pedido de disculpas que publicó Milei en X después del escándalo, en un intento por despegarse de $LIBRA. "El informe de DATIP termina estipulando en el final que está constatado que las notas, que después es el mismo texto que Milei publica, fueron escritas por Novelli. La entrada de Novelli a la aplicación coincide con la fecha en la que el tuit fue publicado", sostuvo. Embed En #InteligenciaArtesanal

@agustindrombola: "El tuit de disculpas de Milei lo escribió Novelli".



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