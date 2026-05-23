23 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Ola de frío en el fin de semana largo: hasta cuándo se mantiene el tiempo estable

Gran parte del país ,y la región, se encuentra bajo una estabilidad atmosférica dominada por la ausencia de precipitaciones. Pero, ¿se mantendrán estas condiciones durante todo el finde XXL?

Por
Se espera un fin de semana largo sin lluvias. 

Se espera un fin de semana largo sin lluvias. 

Télam
feriado xl con neblina: consejos de seguridad vial para evitar accidentes
Te puede interesar:

Feriado XL con neblina: consejos de seguridad vial para evitar accidentes

El pronóstico del tiempo para los próximos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa marcado por un ambiente otoñal, donde el frío persistente y la nubosidad será claramente la protagonista.

Para la jornada del sábado 23 de mayo, el cielo estará completamente cubierto durante gran parte del día. El termómetro se mantendrá en valores bajos, registrando una temperatura máxima de apenas 14° y una mínima que descenderá hasta los 9°. Esta sensación de frío se verá intensificada por la presencia de viento moderado, con ráfagas que oscilarán entre los 17 y 24 km/h.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/2058141568456905061&partner=&hide_thread=false

Hacia el domingo 24 se prevé una leve mejoría en las condiciones visuales, presentándose un panorama de nubosidad variable donde el sol logrará filtrarse entre las nubes por momentos. En cuanto a la temperatura, el ambiente seguirá siendo frío y sin grandes cambios: se espera una mínima de 10° y una máxima estimada en 15°, acompañada de vientos que rondarán entre los 12 y 26 km/h.

Durante el feriado del 25 de mayo el cielo tenderá a despejarse un poco más, mostrando baja nubosidad y permitiendo que el sol sea el actor principal de la tarde. Esta radiación solar ayudará a un leve repunte de la temperatura máxima, que tocará los 17°, aunque el amanecer seguirá siendo bastante fresco con una mínima de 11° y vientos más leves, de entre 8 y 23 km/h.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.

¿Vuelven las lluvias? El anticiclón avanza sobre Buenos Aires y rige una alerta por frío extremo

La imágenes de las calles anegadas de Nueva York por las fuertes tormentas. 

Las impactantes imágenes de las inundaciones en Nueva York

En Buenos Aires se registró una mínima de 1 grado en Ciudad Jardin Lomas del Palomar.

Alerta amarilla por frío extremo en Argentina: llega un anticiclón con temperaturas bajo cero

En CABA se espera una semana con máximas cerca de los 16 grados. 

Avanza la ola de frío polar sobre Buenos Aires: se esperan mínimas por debajo de los 10 grados

En CABA la mínima se mantendrá durante la semana entre los 6 y 7 grados. 

Llegó la ola polar a la Argentina: rige una alerta meteorológica por frío extremo y mínimas de 2 grados

La ola de frío se registra con intensidad en el AMBA.

Ola de frío: advierten que habrá un pico de demanda eléctrica y piden usar la energía eficientemente

Rating Cero

Emilia Mernes habló sobre Tini Stoessel.

Emilia Mernes habló por primera vez de su escándalo con Tini Stoessel

La mamá de Carlota Bigliani atraviesa una difícil situación de salud.

El terrible momento que atraviesa Carlota Bigliani, ex Gran Hermano: "Estoy angustiada"

Rodolfo desmiente los rumores con Cristina Perez

Rodolfo Barili aclaró cómo está su relación con Cristina Pérez: "Somos gente adulta"

Separación y escándalo.

Vinícius Junior se separó y desató un escándalo: qué famosas estarían involucradas

Bejamín Vicuña y la China Suárez.

La inesperada reacción de Benjamín Vicuña tras los dichos de La China Suárez: "¿De verdad?"

Hans Petersen cruzó a los medios por las versiones sobre la salud de su padre.

"No hay cuadro de estrés": el hijo de Christian Petersen dio detalles sobre su salud

últimas noticias

Emilia Mernes habló sobre Tini Stoessel.

Emilia Mernes habló por primera vez de su escándalo con Tini Stoessel

Hace 20 minutos
play

Accidente en Ruta 9: qué camino tomar para evitar el colapso de tránsito

Hace 29 minutos
Franco va por una nueva jornada en Canadá.

Colapinto afronta la carrera Sprint de Canadá de la Fórmula 1

Hace 56 minutos
El dólar mantuvo una semana con cotización estable. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de mayo

Hace 1 hora
Fred Kerley, la estrella de los Juegos Mejorados.

Juegos Mejorados, entre el exceso y el límite de lo peligroso: cuando lo prohibido no existe en el deporte

Hace 1 hora