Ola de frío en el fin de semana largo: hasta cuándo se mantiene el tiempo estable Gran parte del país ,y la región, se encuentra bajo una estabilidad atmosférica dominada por la ausencia de precipitaciones. Pero, ¿se mantendrán estas condiciones durante todo el finde XXL? Por Agregar C5N en









Se espera un fin de semana largo sin lluvias. Télam

Tras el paso de un anticiclón que generó temperaturas cercanas a los cero grados en gran parte de la Argentina. En el inicio del fin de semana largo las condiciones meteorológicas se mantienen estables, a pesar del frío, y por el momento, no están a la vista ni lluvias ni tormentas.

El pronóstico del tiempo para los próximos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa marcado por un ambiente otoñal, donde el frío persistente y la nubosidad será claramente la protagonista.

Para la jornada del sábado 23 de mayo, el cielo estará completamente cubierto durante gran parte del día. El termómetro se mantendrá en valores bajos, registrando una temperatura máxima de apenas 14° y una mínima que descenderá hasta los 9°. Esta sensación de frío se verá intensificada por la presencia de viento moderado, con ráfagas que oscilarán entre los 17 y 24 km/h.

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Periste el tiempo frío a fresco en todo el territorio nacional este sábado, bajo condiciones muy estables ... ¿cómo continuará el fin de semana largo?



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Hacia el domingo 24 se prevé una leve mejoría en las condiciones visuales, presentándose un panorama de nubosidad variable donde el sol logrará filtrarse entre las nubes por momentos. En cuanto a la temperatura, el ambiente seguirá siendo frío y sin grandes cambios: se espera una mínima de 10° y una máxima estimada en 15°, acompañada de vientos que rondarán entre los 12 y 26 km/h.

Durante el feriado del 25 de mayo el cielo tenderá a despejarse un poco más, mostrando baja nubosidad y permitiendo que el sol sea el actor principal de la tarde. Esta radiación solar ayudará a un leve repunte de la temperatura máxima, que tocará los 17°, aunque el amanecer seguirá siendo bastante fresco con una mínima de 11° y vientos más leves, de entre 8 y 23 km/h.