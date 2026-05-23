El polémico y cuestionado evento comenzará este domingo en Las Vegas: permite competir sin controles antidopaje para romper récords, a cambio de cifras que rondan el millón de dólares.

Los Juegos Mejorados , o Enhanced Games en inglés, se perfilan como uno de los eventos deportivos más controversiales de los últimos años. La competencia, que dará su puntapié este domingo, propone un modelo cuanto menos polémico, que se opone 180° a los valores olímpicos: los deportistas podrán competir bajo un dopaje permitido para mejorar su rendimiento físico , todo realizado bajo supervisión médica.

El proyecto fue impulsado por el empresario australiano Aron D'Souza y cuenta con el respaldo de inversores vinculados al mundo tecnológico y financiero. Sus organizadores aseguran que buscan “llevar el cuerpo humano al límite” mediante ciencia, innovación y transparencia, pero principalmente bajo "condiciones reguladas".

La primera edición de los Enhanced Games se desarrollará el 24 de mayo de 2026 en la ciudad de Las Vegas, dentro del complejo Resorts World. El evento, según trascendió, contará con una arena especialmente construida para las competencias.

Durante la jornada de competición se desarrollarán los deportes más picantes del ámbito olímpico y a los que se les pone especial atención históricamente por el esfuerzo físico que implican: natación, atletismo y levantamiento de pesas.

Y para ponerle más condimentos a la cuestión, las pruebas elegidas para la edición son justamente las que exigen el cuerpo al máximo . En natación los deportistas participarán en 50 metros libres y 100libres y también los 50 y 100 metros mariposa, en atletismo correrán los 100m y los 110m con vallas, mientras que en levantamiento de pesas competirán en arranque y envión.

Los impulsores del proyecto sostienen que el objetivo es “redefinir los límites humanos” y terminar con lo que consideran la “hipocresía” del deporte profesional respecto al dopaje. En su web, además, catalogan al objetivo de este evento como algo simple: "Dejar que los deportistas se dediquen completamente a empujar los límites de su capacidad humana". Además, suman la participación del aspecto científico para "darle forma al futuro de la performance humana".

De acuerdo con lo que indican en sus plataformas oficiales, los atletas podrán utilizar sustancias aprobadas por la FDA (Administración de Alimentos y Drogas estadounidense por sus siglas en inglés) monitoreadas médicamente, algo que, según ellos, ya ocurre de manera clandestina en muchas competencias tradicionales.

Los nombres un poco lo explican: para dar algunos ejemplos, Rick Adams, exjefe de rendimiento deportivo del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, ahora es ejecutivo en Enhanced como Director Deportivo. Otros de los nombres del cuerpo médico de la organización incluyen a Guido Pieles, doctor en cardiología recibido en Oxford y a Michael Sagner, un famosísimo endocrinólogo que asesora a estrellas de Hollywood.

Concretamente, a los deportistas inscriptos no se les realizará ninguna prueba antidoping, sino que el único deber que tendrán será la de adherirse a un perfil médico para dar garantías de su buen estado de salud. Es decir: increíblemente pueden consumir sustancias para mejorar su rendimiento físico, pero tampoco es obligación.

doping 2 Desde la organización aseguran que los deportistas estarán monitoreados por su equipo médico.

Asimismo, desde la empresa Enhanced también aseguran que la responsabilidad médica por parte de la organización será la de reducir al mínimo los daños por el uso de las sustancias y que sus protocolos médicos están supeditados a las normas vigentes que rigen dentro del estado de la ciudad organizadora (en este caso, Nevada).

El repudio de la comunidad deportiva a los Juegos Mejorados

El evento contará con alrededor de 50 deportistas invitados y ya confirmó la participación de varios atletas olímpicos, muchos de ellos habiendo sido incluso medallistas. Tal es el caso de Ben Proud, Leidy Solís, Megan Romano, Fred Kerley o Cody Miller, reconocidísimos deportistas en su país y el mundo, que pondrán a prueba los límites de su propio cuerpo por una jugosa recompensa.

Leidy Solís Leidy Solís será una de las participantes en levantamiento de pesas.

Según informaron oficialmente, habrá premios de hasta u$s500 mil dólares por prueba y bonos especiales de 1 millón de dólares para quienes logren romper récords mundiales en eventos emblemáticos como los 100 metros de atletismo o los 50m libres de natación. Los atletas perseguirán el dinero que quizá, a lo largo de su carrera deportiva olímpica, no estuvieron ni cerca de recibir.

Cabe aclarar que, en caso de romper récords mundiales homologados por las distintas federaciones internacionales, no serán validados por haber sido realizados fuera de las competencias permitidas por los entes deportivos. Solo queda como cuenta personal.

La iniciativa recibió fuertes críticas de organismos internacionales como el Comité Olímpico Internacional y la World Anti-Doping Agency, que advirtió sobre los riesgos físicos y éticos de normalizar el uso de drogas para mejorar el rendimiento deportivo.

De hecho, en Argentina, se alinearon al comunicado de la WADA y señalaron que "los Juegos Mejorados promueven el uso de sustancias y métodos por parte de los atletas, exponiéndolos a graves efectos secundarios de corto, mediano o largo plazo, pudiendo dejar, y lo demuestra la historia antidopaje, fallecidos".

"Advertimos a la comunidad deportiva de nuestro país sobre las consecuencias que pueden traer aparejadas la participación en este evento, las cuales no son solo a nivel físico, sino que se arriesgarían a infringir las normas antidopaje establecidas en el Código Mundial Antidopaje y la Ley Nacional N°26.912", cerraron.

Los entes sanitarios advirtieron férreamente sobre el uso de sustancias estimulantes considerando que atentan contra la salud y sus efectos son evidentes ya que pueden causar cambios en el humor y la conducta, trastornos psicológicos y alimenticios, problemas hepáticos y cardiovasculares como hipertrofia ventricular, infartos y, en el peor de los casos, muerte súbita.

Juegos Mejorados: ¿hecha la ley, hecho el negocio?

Alrededor del mundo hay quienes afirman que desde Enhanced no es que sueñan con hacer un evento deportivo porque sí. De hecho, en la web hay un botón al que se puede acceder al catálogo de productos de la empresa, cuyo principal modelo de negocio es el de vender suplementos deportivos para ayudar al atleta a lograr sus objetivos: testosterona personalizada, perder grasa, péptidos para obtener más energía y también para descansar mejor. Hasta venden suplementos que garantizan la longevidad.

Y, sin la palanca de los Juegos Mejorados, para los especialistas este negocio pareciera que no va a funcionar. Por eso es que se puso en marcha una inyección millonaria de dinero en el proyecto: transmisión en vivo a través YouTube, Kick y Roku, show de The Killers en la Ceremonia Inaugural, la presencia de streamers y creadores de contenido de calibre mundial y, por supuesto, la captación de estrellas deportivas que quisieran sumarse al proyecto con la promesa de premios millonarios para brindarle algo más de credibilidad al certamen.

Hay quienes aseguran que los deportistas serán los "conejillos de Indias" de los empresarios, que son quienes ponen la cara por los inversores millonarios que apuestan por este peligroso y controvertido evento.