Uno por uno: estos son todos los partidos de Buenos Aires que tendrán feriado en abril 2026 Once partidos y veintiún localidades celebrarán aniversarios fundacionales y patronales durante abril. Por + Seguir en







Las conmemoraciones de abril adquieren particular importancia al coincidir con el mes que presenta la mayor concentración de feriados nacionales.

Abril 2026 tendrá asuetos locales en 11 partidos y 21 localidades de la provincia de Buenos Aires.

Las fechas responden principalmente a aniversarios fundacionales y algunas festividades patronales distribuidas durante todo el mes.

Estos días se suman a los feriados nacionales del 2 y 3 de abril, generando un calendario con múltiples jornadas no laborables.

Es bligatorio para el sector público y el Banco Provincia, y optativo para actividades privadas. Abril llega con una programación completa de asuetos locales que los habitantes de la Provincia de Buenos Aires ya comienzan a planificar. Once partidos y más de veinte localidades bonaerenses implementarán días no laborables por celebraciones de aniversarios fundacionales y festividades patronales distribuidos a lo largo del mes, generando expectativa entre trabajadores y familias que organizan sus actividades, escapadas y tiempo libre durante el período otoñal que incluye además importantes feriados nacionales por Semana Santa y Malvinas.

La difusión oficial del calendario de feriados locales genera consultas sobre cómo se organizarán los servicios públicos, la actividad comercial y el transporte durante estas fechas emblemáticas para cada comunidad.

Las conmemoraciones de abril adquieren particular importancia al coincidir con el mes que presenta la mayor concentración de feriados nacionales en un mismo período: el jueves 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (que coincide con Jueves Santo) y el viernes 3 de abril por Viernes Santo. Los asuetos municipales se suman a estos descansos nacionales, armando así un mapa de días no laborables que impactan diferenciadamente según la jurisdicción, permitiendo que cada comunidad honre sus tradiciones históricas y religiosas durante este mes clave del calendario anual argentino.

Monte Hermoso Monte Hermoso turismo Qué partidos de Buenos Aires tienen feriado en abril 2026 El calendario oficial del Banco Provincia para abril 2026,presenta una distribución amplia de asuetos que se extiende desde el primer día hasta el último del mes, abarcando once partidos bonaerenses y más de veinte localidades específicas. Las celebraciones responden mayoritariamente a aniversarios fundacionales, con solo dos festividades patronales entre los partidos principales.

Monte Hermoso abrió el mes con su aniversario fundacional el martes 1° de abril.

abrió el mes con su aniversario fundacional el martes 1° de abril. Tandil y Pellegrini compartieron fecha celebrando ambos el sábado 4 de abril sus respectivos aniversarios fundacionales.

y compartieron fecha celebrando ambos el sábado 4 de abril sus respectivos aniversarios fundacionales. San Vicente conmemoró la festividad patronal el domingo 5 de abril.

conmemoró la festividad patronal el domingo 5 de abril. Avellaneda tuvo su asueto fundacional el martes 7 de abril.

tuvo su asueto fundacional el martes 7 de abril. Esteban Echeverría celebra el jueves 9 de abril su aniversario de creación.

celebra el jueves 9 de abril su aniversario de creación. Bahía Blanca , una de las ciudades más importantes del interior bonaerense, conmemorará el sábado 11 de abril su aniversario fundacional.

, una de las ciudades más importantes del interior bonaerense, conmemorará el sábado 11 de abril su aniversario fundacional. Patagones tendrá su asueto el miércoles 22 de abril.

tendrá su asueto el miércoles 22 de abril. El jueves 24 compartirán fecha Marcos Paz (por festividad patronal) y Tres Arroyos (por aniversario fundacional).

(por festividad patronal) y (por aniversario fundacional). Finalmente, Navarro cerrará las celebraciones partidarias del mes con su aniversario fundacional el miércoles 30 de abril. TANDIL- WIKIPEDIA El alcance de estos asuetos sigue el protocolo estándar para días no laborables municipales en Buenos Aires, en donde es obligatorio para empleados de la administración pública provincial y municipal en cada jurisdicción, así como para el personal del Banco Provincia en sucursales ubicadas en estos territorios. Para el sector privado, la adhesión permanece como decisión optativa de cada empleador.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre) Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre