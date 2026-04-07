7 de abril de 2026 Inicio
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Confirmado: estas localidades de Buenos Aires tendrán feriado durante abril 2026

Estas jornadas no solo representan un alivio en la rutina laboral, sino que funcionan como motores de la identidad local.

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Existen varios Feriados en diversos sitios gracias a aniversarios fundacionales 

Existen varios Feriados en diversos sitios gracias a aniversarios fundacionales 

  • Varias localidades bonaerenses sumaron feriados específicos durante el mes de abril de 2026. Los asuetos se deben a aniversarios de fundación o celebraciones de santos patronos.

  • La medida garantiza un día libre para empleados públicos, judiciales y el sector educativo. Las sucursales bancarias de las localidades afectadas no tendrán atención al público en sus fechas respectivas.

  • Se espera que las ferias y desfiles atraigan visitantes, dinamizando el comercio regional.

  • La iniciativa busca poner en valor la historia y la piedra fundamental de cada municipio.

El calendario de descansos para el mes de abril de 2026 ha sumado nuevas fechas de cese de actividades para diversos puntos de la provincia de Buenos Aires, brindando a miles de vecinos la oportunidad de disfrutar de fines de semana extendidos. Según las resoluciones oficiales emitidas recientemente, una serie de localidades bonaerenses tendrán feriados en conmemoración de sus aniversarios fundacionales o festividades patronales, lo que implica un asueto administrativo y escolar.

El 2026 comienza con varias jornadas que invitan a hacer una pausa y descansar.
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Es fundamental que los habitantes de estas zonas consulten el listado detallado de fechas, ya que la coincidencia de algunos aniversarios con días hábiles permitirá generar "puentes" informales que impactan directamente en la planificación del turismo regional y el consumo interno. La oficialización de estos feriados locales responde a una política de descentralización que busca poner en valor la historia de cada rincón de la provincia.

Cuáles son las localidades de Buenos Aires que tendrán feriados en abril 2026

Feriados

Existen varias localidades que tendrán fechas libres con motivo de celebraciones internas:

  • 1 de abril: La Viruta (Punta Indio).
  • 2 de abril: Goyena (Saavedra).
  • 5 de abril: Rivera (Adolfo Alsina).
  • 7 de abril: Gardey (Tandil).
  • 9 de abril: Coronel Dorrego.
  • 11 de abril: Pasteur (Lincoln).
  • 12 de abril: Trenque Lauquen.
  • 12 de abril: Nicanor Olivera (Necochea).
  • 13 de abril: Médanos (Villarino).
  • 13 de abril: Iriarte (General Pinto).
  • 14 de abril: Argerich (Villarino).
  • 14 de abril: Julio Arditi (Magdalena).
  • 15 de abril: Esteban Agustín Gascón (Adolfo Alsina).
  • 15 de abril: Arroyo Corto (Saavedra).
  • 17 de abril: Erize (Puan).
  • 17 de abril: Tornquist.
  • 18 de abril: El Perdido (Coronel Dorrego).
  • 19 de abril: Roberto Payró (Magdalena).
  • 23 de abril: Los Pocitos (Patagones).
  • 25 de abril: Coronel Granada (General Pinto).
  • 27 de abril: Mayor Buratovich (Villarino).

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
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