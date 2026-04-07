Confirmado: estas localidades de Buenos Aires tendrán feriado durante abril 2026

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Varias localidades bonaerenses sumaron feriados específicos durante el mes de abril de 2026. Los asuetos se deben a aniversarios de fundación o celebraciones de santos patronos.
La medida garantiza un día libre para empleados públicos, judiciales y el sector educativo. Las sucursales bancarias de las localidades afectadas no tendrán atención al público en sus fechas respectivas.
Se espera que las ferias y desfiles atraigan visitantes, dinamizando el comercio regional.
La iniciativa busca poner en valor la historia y la piedra fundamental de cada municipio.
El calendario de descansos para el mes de abril de 2026 ha sumado nuevas fechas de cese de actividades para diversos puntos de la provincia de Buenos Aires, brindando a miles de vecinos la oportunidad de disfrutar de fines de semana extendidos. Según las resoluciones oficiales emitidas recientemente, una serie de localidades bonaerenses tendrán feriados en conmemoración de sus aniversarios fundacionales o festividades patronales, lo que implica un asueto administrativo y escolar.