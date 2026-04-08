8 de abril de 2026 Inicio
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Confirman que será feriado este jueves 9 de abril: a qué se debe y quiénes lo disfrutan

En dicha fecha será día no laborable en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires por celebraciones fundacionales. A quiénes alcanza, por qué no es un día festivo nacional y cómo funciona el calendario de feriados en Argentina.

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Confirman que será feriado este jueves 9 de abril pero no para todos

Confirman que será feriado este jueves 9 de abril pero no para todos

  • El jueves 9 de abril de 2026 será feriado, pero solo en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires.
  • No se trata de un feriado nacional, sino de un feriado local.
  • La fecha conmemora aniversarios fundacionales en distintas zonas.
  • El feriado aplica únicamente para quienes viven o trabajan en esos lugares.

Confirman que será feriado este jueves 9 de abril pero no para todos: se trata de un día de descanso local que aplica únicamente en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, por lo que su alcance es limitado. ¿A qué se debe y quiénes lo disfrutan?

Existen varios Feriados en diversos sitios gracias a aniversarios fundacionales 
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La fecha corresponde a la conmemoración de aniversarios fundacionales en distintos partidos y localidades bonaerenses. En estos casos, cada distrito establece su propio día no laborable para celebrar su historia. Esto implica que empleados públicos, bancos y muchas actividades locales pueden no funcionar con normalidad en esas zonas.

Es importante tener en cuenta que el año recién empieza y este tipo de días libres son necesarios para recargar energías, cortar con la rutina y mejorar el bienestar tanto físico como mental.

localidades

Por qué es feriado el 9 de abril y quiénes lo pueden disfrutar

El 9 de abril, los distritos que tendrán feriado son:

  • Esteban Echeverría (aniversario fundacional)
  • Coronel Dorrego (aniversario fundacional)

El feriado alcanza únicamente a quienes viven o trabajan en esos distritos. En el resto del país, y también en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, es un día laborable normal. Durante abril, distintos municipios celebran sus aniversarios o festividades patronales. Algunas fechas destacadas:

  • 1 de abril: Monte Hermoso
  • 4 de abril: Tandil y Pellegrini
  • 5 de abril: San Vicente
  • 7 de abril: Avellaneda
  • 9 de abril: Esteban Echeverría y Coronel Dorrego
  • 11 de abril: Bahía Blanca
  • 22 de abril: Patagones
  • 24 de abril: Marcos Paz y Tres Arroyos
  • 30 de abril: Navarro

También se suman varias localidades dentro de distintos partidos con sus propios días festivos.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

A diferencia de estos feriados locales, el calendario nacional distingue entre distintas categorías:

Feriados inamovibles

Son los que no se trasladan y se celebran siempre en su fecha exacta:

  • 1° de enero: Año Nuevo
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval
  • 24 de marzo: Día de la Memoria
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
  • 18 de abril: Viernes Santo
  • 1° de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Se mueven para generar fines de semana largos:

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Se trasladan generalmente al lunes más cercano.

Feriados con fines turísticos

Son días “puente” que define el Gobierno para fomentar el turismo:

  • 2 de mayo de 2025
  • 15 de agosto de 2025
  • 21 de noviembre de 2025

Son aquellos que se celebran siempre en la misma fecha, sin posibilidad de traslado. Ejemplos:

  • 1° de enero (Año Nuevo)
  • 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo)
  • 9 de julio (Día de la Independencia)
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