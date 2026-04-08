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En dicha fecha será día no laborable en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires por celebraciones fundacionales. A quiénes alcanza, por qué no es un día festivo nacional y cómo funciona el calendario de feriados en Argentina.

Confirman que será feriado este jueves 9 de abril pero no para todos

Confirman que será feriado este jueves 9 de abril pero no para todos : se trata de un día de descanso local que aplica únicamente en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, por lo que su alcance es limitado. ¿A qué se debe y quiénes lo disfrutan?

Confirmado: estas localidades de Buenos Aires tendrán feriado durante abril 2026

La fecha corresponde a la conmemoración de aniversarios fundacionales en distintos partidos y localidades bonaerenses. En estos casos, cada distrito establece su propio día no laborable para celebrar su historia. Esto implica que empleados públicos, bancos y muchas actividades locales pueden no funcionar con normalidad en esas zonas.

Es importante tener en cuenta que el año recién empieza y este tipo de días libres son necesarios para recargar energías, cortar con la rutina y mejorar el bienestar tanto físico como mental.

El 9 de abril, los distritos que tendrán feriado son:

El feriado alcanza únicamente a quienes viven o trabajan en esos distritos . En el resto del país, y también en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, es un día laborable normal. Durante abril, distintos municipios celebran sus aniversarios o festividades patronales. Algunas fechas destacadas:

1 de abril: Monte Hermoso

4 de abril: Tandil y Pellegrini

5 de abril: San Vicente

7 de abril: Avellaneda

9 de abril: Esteban Echeverría y Coronel Dorrego

11 de abril: Bahía Blanca

22 de abril: Patagones

24 de abril: Marcos Paz y Tres Arroyos

30 de abril: Navarro

También se suman varias localidades dentro de distintos partidos con sus propios días festivos.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

A diferencia de estos feriados locales, el calendario nacional distingue entre distintas categorías:

Feriados inamovibles

Son los que no se trasladan y se celebran siempre en su fecha exacta:

1° de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día de la Memoria

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Se mueven para generar fines de semana largos:

17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Se trasladan generalmente al lunes más cercano.

Feriados con fines turísticos

Son días “puente” que define el Gobierno para fomentar el turismo:

2 de mayo de 2025

15 de agosto de 2025

21 de noviembre de 2025

Son aquellos que se celebran siempre en la misma fecha, sin posibilidad de traslado. Ejemplos: