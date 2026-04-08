Confirman que será feriado este jueves 9 de abril: a qué se debe y quiénes lo disfrutan
En dicha fecha será día no laborable en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires por celebraciones fundacionales. A quiénes alcanza, por qué no es un día festivo nacional y cómo funciona el calendario de feriados en Argentina.
Confirman que será feriado este jueves 9 de abril pero no para todos
El jueves 9 de abril de 2026 será feriado, pero solo en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires.
No se trata de un feriado nacional, sino de un feriado local.
La fecha conmemora aniversarios fundacionales en distintas zonas.
El feriado aplica únicamente para quienes viven o trabajan en esos lugares.
Confirman que será feriado este jueves 9 de abril pero no para todos: se trata de un día de descanso local que aplica únicamente en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, por lo que su alcance es limitado. ¿A qué se debe y quiénes lo disfrutan?
La fecha corresponde a la conmemoración de aniversarios fundacionales en distintos partidos y localidades bonaerenses. En estos casos, cada distrito establece su propio día no laborable para celebrar su historia. Esto implica que empleados públicos, bancos y muchas actividades locales pueden no funcionar con normalidad en esas zonas.
Es importante tener en cuenta que el año recién empieza y este tipo de días libres son necesarios para recargar energías, cortar con la rutina y mejorar el bienestar tanto físico como mental.
Por qué es feriado el 9 de abril y quiénes lo pueden disfrutar
El 9 de abril, los distritos que tendrán feriado son:
Esteban Echeverría (aniversario fundacional)
Coronel Dorrego (aniversario fundacional)
El feriado alcanza únicamente a quienes viven o trabajan en esos distritos. En el resto del país, y también en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, es un día laborable normal. Durante abril, distintos municipios celebran sus aniversarios o festividades patronales. Algunas fechas destacadas:
1 de abril: Monte Hermoso
4 de abril: Tandil y Pellegrini
5 de abril: San Vicente
7 de abril: Avellaneda
9 de abril: Esteban Echeverría y Coronel Dorrego
11 de abril: Bahía Blanca
22 de abril: Patagones
24 de abril: Marcos Paz y Tres Arroyos
30 de abril: Navarro
También se suman varias localidades dentro de distintos partidos con sus propios días festivos.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025
A diferencia de estos feriados locales, el calendario nacional distingue entre distintas categorías:
Feriados inamovibles
Son los que no se trasladan y se celebran siempre en su fecha exacta:
1° de enero: Año Nuevo
3 y 4 de marzo: Carnaval
24 de marzo: Día de la Memoria
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
18 de abril: Viernes Santo
1° de mayo: Día del Trabajador
25 de mayo: Revolución de Mayo
20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
9 de julio: Día de la Independencia
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
Se mueven para generar fines de semana largos:
17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Se trasladan generalmente al lunes más cercano.
Feriados con fines turísticos
Son días “puente” que define el Gobierno para fomentar el turismo:
2 de mayo de 2025
15 de agosto de 2025
21 de noviembre de 2025
Son aquellos que se celebran siempre en la misma fecha, sin posibilidad de traslado. Ejemplos: