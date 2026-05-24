Ricardo Zielinski celebró el título de Belgrano: "Los jugadores entraron en la historia del fútbol cordobés"

El entrenador del Pirata destacó la consagración del equipo en el Torneo Apertura 2026, tras el triunfo 3-2 contra River en un partido electrizante en Córdoba.

El entrenador de Belgrano, Ricardo Zielinski , celebró la consagración en el Torneo Apertura 2026 después del triunfo 3-2 sobre River en un infartante partido en el estadio Mario Alberto Kempes, por el cual el Pirata consiguió el primer título de su historia en la Primera División.

En una conferencia de prensa, Zielinski expuso su alegría por el campeonato y destacó a los hinchas del equipo cordobés: "Se lo dedicamos a toda la gente. Fue emocionante este proceso. Vinimos para darle una alegría a la gente y por suerte lo logramos. Belgrano es sentimiento y pueblo. La gente da todo. Todos estos chicos quedaron en la historia del fútbol cordobés y eso está buenísimo. Belgrano me enseñó a valorar a la gente, que es muy respetuosa con nosotros".

"SON LOGROS TOTALMENTE DIFERENTES." El Ruso Zielinski habló sobre sus dos triunfos históricos ante River: la Promoción en 2011 y el #TorneoApertura en 2026. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ErDqK6Nf3p

En tal sentido, subrayó la victoria sobre el Millonario. "Hay que disfrutar y valorar el rival, porque lograr un triunfo y un campeonato ante un equipo tan importante como River es meritorio. Pusimos todo lo que hay que poner para ser mejor que River. Por momentos lo logramos y por momentos River nos superó. Por un detalle, nos tocó a nosotros", expresó.

En tanto, el DT de 66 años analizó el recorrido del equipo cordobés en el torneo: "Los jugadores se rompieron el alma todo el campeonato y salieron adelante de situaciones complicadas. Nos bancamos un montón de cosas que no hubiésemos debido bancarnos. Me saco el sombrero con estos jugadores, que se lo merecen. Este grupo salió adelante de momentos complicados con esfuerzo y humildad. Pasamos momentos complicados pero siempre le dimos para adelante".

El triunfo de Belgrano sobre River por la final del Torneo Apertura 2026

River perdió 3-2 con Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026, por lo que no pudo quedarse con el título y el Pirata logró su primera estrella en la Primera División. Facundo Colidio y Tomás Galván convirtieron los goles del Millonario, mientras que Leonardo Morales y Nicolás Fernández, con un doblete, anotaron para el Pirata.

La apertura del marcador se produjo a los 18 minutos, cuando Galván se impuso sobre la marca de Rigoni y le cedió la pelota a Colidio, quien definió frente al arco y desató los festejos de los hinchas en el estadio. No obstante, a los 26, Morales lo empató de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Zelarayán.

El segundo tiempo comenzó con menor intensidad y más disputado, aunque River volvió a ponerse en ventaja a los 14 minutos con un gol de Galván, después de que Colidio avanzara varios metros con la pelota y se la cediera al ex Vélez, quien definió de zurda.

En tanto, a los 38 minutos, tras una extensa revisión en el VAR, el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal para Belgrano por una discutida mano de Lautaro Rivero dentro del área. Desde los doce pasos, Fernández anotó con un potente remate al ángulo derecho del arco defendido por Beltrán.

En este marco, a los 42 minutos, Belgrano dio vuelta el partido con el segundo gol de Fernández en la tarde. Tras un centro desde la derecha de Franco Vázquez, la pelota le quedó en la izquierda del área al ex delantero de Defensa y Justicia que remató mordido, con la fortuna de que la pelota rebotó en un defensor y entró al arco.

Con el triunfo sobre River, el Pirata consiguió su primer título en la Primera División y jugará la Copa Libertadores 2027, mientras que el Millonario no pudo conseguir su campeonato 73.