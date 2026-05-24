24 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Ricardo Zielinski celebró el título de Belgrano: "Los jugadores entraron en la historia del fútbol cordobés"

El entrenador del Pirata destacó la consagración del equipo en el Torneo Apertura 2026, tras el triunfo 3-2 contra River en un partido electrizante en Córdoba.

Por
Ricardo Zielinski

Ricardo Zielinski, DT de Belgrano.

X (@LigaAFA)

El entrenador de Belgrano, Ricardo Zielinski, celebró la consagración en el Torneo Apertura 2026 después del triunfo 3-2 sobre River en un infartante partido en el estadio Mario Alberto Kempes, por el cual el Pirata consiguió el primer título de su historia en la Primera División.

Belgrano de Córdoba obtuvo su primer campeonato en Primera división. 
Te puede interesar:

Torneo Apertura: los mejores memes de la final que River perdió ante Belgrano

En una conferencia de prensa, Zielinski expuso su alegría por el campeonato y destacó a los hinchas del equipo cordobés: "Se lo dedicamos a toda la gente. Fue emocionante este proceso. Vinimos para darle una alegría a la gente y por suerte lo logramos. Belgrano es sentimiento y pueblo. La gente da todo. Todos estos chicos quedaron en la historia del fútbol cordobés y eso está buenísimo. Belgrano me enseñó a valorar a la gente, que es muy respetuosa con nosotros".

En tal sentido, subrayó la victoria sobre el Millonario. "Hay que disfrutar y valorar el rival, porque lograr un triunfo y un campeonato ante un equipo tan importante como River es meritorio. Pusimos todo lo que hay que poner para ser mejor que River. Por momentos lo logramos y por momentos River nos superó. Por un detalle, nos tocó a nosotros", expresó.

En tanto, el DT de 66 años analizó el recorrido del equipo cordobés en el torneo: "Los jugadores se rompieron el alma todo el campeonato y salieron adelante de situaciones complicadas. Nos bancamos un montón de cosas que no hubiésemos debido bancarnos. Me saco el sombrero con estos jugadores, que se lo merecen. Este grupo salió adelante de momentos complicados con esfuerzo y humildad. Pasamos momentos complicados pero siempre le dimos para adelante".

El triunfo de Belgrano sobre River por la final del Torneo Apertura 2026

River perdió 3-2 con Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026, por lo que no pudo quedarse con el título y el Pirata logró su primera estrella en la Primera División. Facundo Colidio y Tomás Galván convirtieron los goles del Millonario, mientras que Leonardo Morales y Nicolás Fernández, con un doblete, anotaron para el Pirata.

La apertura del marcador se produjo a los 18 minutos, cuando Galván se impuso sobre la marca de Rigoni y le cedió la pelota a Colidio, quien definió frente al arco y desató los festejos de los hinchas en el estadio. No obstante, a los 26, Morales lo empató de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Zelarayán.

El segundo tiempo comenzó con menor intensidad y más disputado, aunque River volvió a ponerse en ventaja a los 14 minutos con un gol de Galván, después de que Colidio avanzara varios metros con la pelota y se la cediera al ex Vélez, quien definió de zurda.

En tanto, a los 38 minutos, tras una extensa revisión en el VAR, el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal para Belgrano por una discutida mano de Lautaro Rivero dentro del área. Desde los doce pasos, Fernández anotó con un potente remate al ángulo derecho del arco defendido por Beltrán.

En este marco, a los 42 minutos, Belgrano dio vuelta el partido con el segundo gol de Fernández en la tarde. Tras un centro desde la derecha de Franco Vázquez, la pelota le quedó en la izquierda del área al ex delantero de Defensa y Justicia que remató mordido, con la fortuna de que la pelota rebotó en un defensor y entró al arco.

Con el triunfo sobre River, el Pirata consiguió su primer título en la Primera División y jugará la Copa Libertadores 2027, mientras que el Millonario no pudo conseguir su campeonato 73.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River perdió con Belgrano en el Mario Alberto Kempes.

Cuándo vuelve a jugar River tras perder la final del Torneo Apertura 2026

River y Belgrano juegan en Córdoba.
play

Partidazo en Córdoba: los goles de River vs. Belgrano por la final del Apertura

Así es Jordania, uno de los debutantes del Mundial 2026.

En dónde queda Jordania, el último rival de Argentina en el Mundial 2026

Es una despedida dolorosa. A uno lo pone contento el reconocimiento de que uno ha dejado todo, aseguró Gustavo Costas

La advertencia de Gustavo Costas tras ser despedido de Racing: "Capaz pronto volveremos"

Belgrano le ganó a River y consiguió su primer título en Primera División.
play

River no aguantó una final increíble del Apertura: Belgrano ganó 3-2 y consiguió su primer título

El choque entre River y Belgrano será a las 15:30 en el Mario Alberto Kempes

Se define el Torneo Apertura: River y Belgrano chocan en Córdoba

Rating Cero

Andrea Del Boca aconsejó a Manuel Iberó por su relación con Lola, recientemente ingresada

La conversación de Andrea Del Boca con Manuel Ibero que despertó sospechas en Gran Hermano

La conductora sorprendió a la artista callejera y cantaron juntas Honrar la vida.

"Terminamos siendo parientes": Carmen Barbieri sorprendió a una artista callejera en la avenida Corrientes

Yamal apareció con una nueva mujer y se viralizó en las redes sociales.

Lamine Yamal en pareja: con quién está saliendo y cómo la presentó

Una foto y un control de alcoholemia que sacude a Talleres de Córdoba.

Festejo y escándalo: se filtró la foto de los jugadores de Talleres antes de un polémico positivo en alcoholemia

Adrián Suar le propuso que junto con ElTrece y la producción de Mirtha Legrand hacer una fiesta gigante para sus 100 años
play

La propuesta de Adrián Suar a Mirtha Legrand para celebrar sus 100 años: "Es histórico"

Emiliano Pinsón está en España para un tratamiento experimental contra el Parkinson

Emiliano Pinsón preocupó a todos en medio del tratamiento contra el Parkinson: "Solo un susto"

últimas noticias

El piloto argentino Franco Colapinto.

Colapinto, tras su mejor actuación en Fórmula 1: "Muy feliz y ahora a enfocarnos en la próxima"

Hace 11 minutos
La alícuota para el trigo y la cebada bajará del 7,5% al 5,5% a partir de junio.

Afirman que la baja de las retenciones generará un "alivio en los márgenes agrícolas"

Hace 17 minutos
Para el FMI, el actual IPC no representa la canasta.

El FMI exigió una reforma del INDEC y advirtió que la medición de la inflación está desactualizada

Hace 41 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 25 de mayo

Hace 42 minutos
Ricardo Zielinski, DT de Belgrano.

Zielinski celebró el título de Belgrano: "Los jugadores entraron en la historia del fútbol cordobés"

Hace 1 hora