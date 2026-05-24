Qué feriado hay en junio y qué particularidad tiene en 2026: ¿es fin de semana largo?

El calendario oficial ya confirmó cómo serán los próximos descansos extendidos, los feriados inamovibles y los puentes turísticos del año.

¿Qué feriado hay en junio y qué particularidad tiene en 2026?

Qué feriado hay en junio y qué particularidad tiene en 2026 : el próximo mes tendrá un periodo de descanso en Argentina y estará vinculado al feriado por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes. ¿Qué sucede con el Día de la Bandera y cómo queda el calendario oficial, ¿es fin de semana largo?

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Después del descanso extendido del sexto mes anual, la agenda continuará con varios fines de semana largos distribuidos a lo largo del año. Algunos estarán vinculados a feriados trasladables y otros incluirán puentes turísticos para incentivar los viajes dentro del país.

El calendario oficial de feriados confirmó que junio 2026 contará con un único fin de semana largo en todo el país. La principal particularidad es que el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes será trasladado para generar tres días consecutivos de descanso y fomentar el turismo interno.

De esta manera, el receso se extenderá:

sábado 13 de junio

domingo 14 de junio

lunes 15 de junio

El descanso largo se produce porque el feriado nacional del 17 de junio, que homenajea a Martín Miguel de Güemes, tiene carácter trasladable. Por eso, el Gobierno decidió adelantarlo al lunes 15 para evitar un corte en mitad de semana.

Qué pasa con el feriado del Día de la Bandera

Pocos días después llegará otro de los feriados más importantes del calendario argentino: el Día de la Bandera. Sin embargo, en este caso no habrá un nuevo fin de semana largo porque el Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, que se conmemora el 20 de junio, es un feriado inamovible y en 2026 cae sábado.

Esto significa que:

no se traslada de fecha

no genera puente turístico

no suma días extras de descanso

feriados junio

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que no pueden cambiar de fecha aunque coincidan con fines de semana.

Entre los principales se encuentran:

1° de enero: Año Nuevo

24 de marzo: Día de la Memoria

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

1° de mayo: Día del Trabajador

20 de junio: Día de la Bandera

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Los feriados trasladables permiten modificar la fecha para impulsar el turismo y la actividad económica.

En 2026 serán:

Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

Además de los feriados tradicionales, el Gobierno puede establecer jornadas puente con fines turísticos para crear descansos más largos. Estos días buscan: