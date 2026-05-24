Qué feriado hay en junio y qué particularidad tiene en 2026: ¿es fin de semana largo?

Qué feriado hay en junio y qué particularidad tiene en 2026: el próximo mes tendrá un periodo de descanso en Argentina y estará vinculado al feriado por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes. ¿Qué sucede con el Día de la Bandera y cómo queda el calendario oficial, ¿es fin de semana largo?
Después del descanso extendido del sexto mes anual, la agenda continuará con varios fines de semana largos distribuidos a lo largo del año. Algunos estarán vinculados a feriados trasladables y otros incluirán puentes turísticos para incentivar los viajes dentro del país.
Así quedarán los próximos recesos largos:
- julio: del jueves 9 al domingo 12 por el Día de la Independencia y un feriado turístico
- agosto: del sábado 15 al lunes 17 por el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- octubre: del sábado 10 al lunes 12 por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- noviembre: del sábado 21 al lunes 23 por el traslado del Día de la Soberanía Nacional
- diciembre: del sábado 5 al martes 8 por la Inmaculada Concepción y un puente turístico; además, del viernes 25 al domingo 27 por Navidad
Qué pasa con el feriado de junio 2026
El calendario oficial de feriados confirmó que junio 2026 contará con un único fin de semana largo en todo el país. La principal particularidad es que el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes será trasladado para generar tres días consecutivos de descanso y fomentar el turismo interno.
De esta manera, el receso se extenderá:
- sábado 13 de junio
- domingo 14 de junio
- lunes 15 de junio
El descanso largo se produce porque el feriado nacional del 17 de junio, que homenajea a Martín Miguel de Güemes, tiene carácter trasladable. Por eso, el Gobierno decidió adelantarlo al lunes 15 para evitar un corte en mitad de semana.
Qué pasa con el feriado del Día de la Bandera
Pocos días después llegará otro de los feriados más importantes del calendario argentino: el Día de la Bandera. Sin embargo, en este caso no habrá un nuevo fin de semana largo porque el Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, que se conmemora el 20 de junio, es un feriado inamovible y en 2026 cae sábado.
Esto significa que:
- no se traslada de fecha
- no genera puente turístico
- no suma días extras de descanso
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
Los feriados inamovibles son aquellos que no pueden cambiar de fecha aunque coincidan con fines de semana.
Entre los principales se encuentran:
- 1° de enero: Año Nuevo
- 24 de marzo: Día de la Memoria
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
- 1° de mayo: Día del Trabajador
- 20 de junio: Día de la Bandera
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
Los feriados trasladables permiten modificar la fecha para impulsar el turismo y la actividad económica.
En 2026 serán:
- Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
- Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Día de la Soberanía Nacional
Feriados con fines turísticos
Además de los feriados tradicionales, el Gobierno puede establecer jornadas puente con fines turísticos para crear descansos más largos. Estos días buscan:
- incentivar viajes dentro del país
- fortalecer las economías regionales
- aumentar el movimiento turístico y gastronómico
- generar actividad hotelera y comercial