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¿Por qué será feriado el miércoles 27 de mayo en 2026?

El mes llega con múltiples asuetos locales en la Provincia de Buenos Aires para sumar al fin de semana largo por la fecha patria.

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Por qué será feriado el miércoles 27 de mayo. 

Por qué será feriado el miércoles 27 de mayo. 

  • El miércoles 27 de mayo será feriado local en Villa Iris por un nuevo aniversario fundacional.
  • La medida alcanzará principalmente a empleados municipales, organismos públicos y dependencias bancarias.
  • Durante la última semana de mayo también habrá jornadas no laborables en otras localidades bonaerenses.
  • El calendario 2026 mantiene feriados inamovibles, trasladables y fechas con fines turísticos.

Luego del feriado nacional por el 25 de Mayo, varias localidades de la provincia de Buenos Aires contarán con días no laborables que modificarán la actividad habitual durante la última semana del mes. Aunque se trata de asuetos de alcance local, miles de personas podrán extender descansos, reorganizar actividades laborales y participar de celebraciones comunitarias.

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Las fechas impactarán especialmente en oficinas públicas, escuelas, organismos municipales y sucursales del Banco Provincia. Cada jornada está vinculada a aniversarios fundacionales e hitos históricos relacionados con el ferrocarril, la inmigración y el crecimiento rural de distintos pueblos bonaerenses.

A qué se debe el feriado del 27 de mayo en 2026

El miércoles 27 de mayo será feriado en Villa Iris, localidad perteneciente al partido de Puan. Ese día se celebrará un nuevo aniversario fundacional del pueblo, creado oficialmente en 1900 tras la llegada del tren impulsada por Hugo Stroeder.

La historia de Villa Iris quedó marcada por el avance ferroviario y la llegada de familias inmigrantes provenientes de distintos países europeos. En sus primeros años se instalaron colonos rusos y alemanes, mientras que más adelante también arribaron españoles, italianos, suizos, dinamarqueses y libaneses.

VILLA IRIS -

La última semana de mayo tendrá además otros asuetos locales en la provincia. El jueves 28 de mayo habrá día no laborable en Girodías, partido de Trenque Lauquen, por un nuevo aniversario fundacional.

Por su parte, el viernes 29 de mayo tendrán celebraciones especiales Comandante Nicanor Otamendi y Villalonga, donde se organizarán actos protocolares, homenajes históricos y actividades comunitarias.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional de 2026 mantiene la división entre feriados inamovibles, trasladables y jornadas con fines turísticos para ordenar los descansos y fomentar el movimiento turístico interno.

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriado

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 10 de julio de 2026.
  • Lunes 16 de noviembre de 2026.

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