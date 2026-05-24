Confirman que será feriado el 28 de mayo en 2026: a qué se debe y quiénes lo celebran

Distintas localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán jornadas no laborables en los próximos días, una medida que permitirá a muchos vecinos disfrutar de un descanso extra y modificar la actividad habitual.

Tras el feriado nacional por el 25 de Mayo, varias localidades bonaerenses tendrán jornadas no laborables de alcance local durante la última semana del mes. Aunque la medida no aplica a toda la provincia, permitirá que miles de vecinos cuenten con un descanso adicional y alteren temporalmente su rutina habitual. Estas fechas especiales suelen estar vinculadas con celebraciones históricas y buscan fortalecer la identidad de cada comunidad.

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Los asuetos alcanzarán principalmente a trabajadores de la administración pública municipal, dependencias estatales y sucursales del Banco Provincia ubicadas en las localidades beneficiadas. Además, podrían registrarse modificaciones en la actividad escolar y en distintos servicios públicos, mientras que el sector privado evaluará su adhesión según cada actividad y municipio.

Estas jornadas conmemorativas tienen origen en aniversarios fundacionales y hechos relevantes para cada distrito, muchos de ellos ligados al crecimiento de los pueblos durante el desarrollo ferroviario, la inmigración y la expansión rural. Más allá del descanso, la propuesta apunta a revalorizar la historia local y generar espacios de encuentro para homenajear las raíces de cada comunidad.

El jueves 28 de mayo de 2026 no figura como feriado nacional en Argentina, aunque varias localidades del país tendrán jornadas no laborables y asuetos administrativos por celebraciones históricas propias. Entre ellas aparece la ciudad de Chajarí, en Entre Ríos, donde se conmemorará un nuevo aniversario de su fundación con suspensión de actividades en distintos sectores públicos y educativos.

En la provincia de Buenos Aires también habrá celebraciones locales, como en Coronel Suárez y la localidad de Girodías, partido de Trenque Lauquen, donde las actividades estatales y algunas dependencias oficiales modificarán su funcionamiento habitual. De esta manera, mientras gran parte del país mantendrá una jornada laboral normal, miles de vecinos podrán disfrutar de un descanso adicional para participar de actos, festejos y homenajes vinculados con la historia y el crecimiento de sus comunidades.

Feriado Cuáles son los feriados nacionales inamovibles y los trasladables.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles en 2026

Estos feriados no se trasladan y se celebran en la fecha exacta:

1 de mayo (viernes): Día del Trabajador

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio (jueves): Día de la Independencia

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre (viernes): Navidad

Feriados trasladables en 2026

Habrá cuatro feriados trasladables, amparados por la Ley N°27.399. Entre ellos se encuentran:

17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional

Asimismo, aún resta la confirmación del Gobierno nacional respecto de los fines de semana largos con fines turísticos. Por el momento hay tres confirmados.

Feriados con fines turísticos

Los feriados con fines turísticos (puentes) confirmados para 2026 en Argentina, resumidos:

Viernes 10 de julio: Puente por el Día de la Independencia (jueves 9).

Lunes 7 de diciembre: Puente por el Día de la Inmaculada Concepción (martes 8).

Estos tres días son no laborables, lo que significa que el descanso es obligatorio para el sector público y optativo para el sector privado.