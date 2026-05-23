Confirmado: estos son los 3 feriados que se pueden disfrutar después del 25 de mayo Conocé las celebraciones que te darán un descanso extra después del fin de semana largo patrio. Por Agregar C5N en









Luego del 25 de mayo habrá tres feriados más ¿Cuáles son?

Caen el miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de mayo y son exclusivamente para algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de asuetos de alcance local. Miles de personas podrán modificar su rutina habitual.

Benefician sobre todo a trabajadores municipales, organismos públicos y sedes del Banco Provincia en distintas localidades bonaerenses.

Las celebraciones se deben a un hito histórico de cada pueblo como por ejemplo su aniversario fundacional. Tras el feriado nacional por la Revolución de Mayo, distintas localidades bonaerenses tendrán jornadas no laborables que extenderán el descanso durante los últimos días del mes. Si bien estos asuetos son de carácter local, impactarán en la rutina diaria de miles de vecinos en diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires. Estas jornadas suelen convertirse en una ocasión para que los vecinos realicen encuentros, participen de festejos locales y refuercen la identidad comunitaria de cada pueblo.

Los asuetos impactarán principalmente en trabajadores municipales, oficinas estatales y sucursales del Banco Provincia de diferentes localidades bonaerenses. Estas fechas especiales conmemoran acontecimientos históricos de cada comunidad, como aniversarios fundacionales vinculados al desarrollo ferroviario, la inmigración y la actividad agropecuaria.

Qué feriados hay en mayo 2026 después del fin de semana largo del 25 El miércoles 27 de mayo, la localidad de Villa Iris, ubicada en el partido de Puan, celebrará un nuevo aniversario de su fundación. El pueblo fue creado oficialmente en 1900 a partir de la llegada del ferrocarril, un hecho clave para su desarrollo. Sus orígenes estuvieron marcados por el crecimiento ferroviario y el asentamiento de inmigrantes europeos.

El jueves 28 de mayo será no laborable en Girodías, localidad perteneciente al partido de Trenque Lauquen, debido a la celebración de un nuevo aniversario fundacional. La disposición alcanzará sobre todo a organismos públicos y sucursales vinculadas al Banco Provincia.

GIRODIAS Municipalidad de Trenque Lauquen El viernes 29 de mayo habrá festejos en dos localidades bonaerenses por nuevos aniversarios fundacionales. Una de ellas será Comandante Nicanor Otamendi, en el partido de General Alvarado, que conmemorará la creación oficial del pueblo en 1911. La otra es Villalonga, localidad ubicada en el partido de Patagones, que cumplirá 97 años de la primera venta de lotes realizada en torno a la estación ferroviaria en 1929, hecho que marcó el nacimiento del pueblo. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Horóscopo alivio Freepik Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: antes del Día de la Memoria

Viernes 10 de julio: después del Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.