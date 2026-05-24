24 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Desde el PRO insisten para que Manuel Adorni justifique su patrimonio y alertaron por la interna oficialista

La legisladora porteña Laura Alonso cuestionó la demora del jefe de Gabinete ante la Justicia y advirtió sobre las graves consecuencias del conflicto entre las distintas facciones del Gobierno.

Por
Laura Alonso

Laura Alonso, legisladora porteña y vocera de Jorge Macri.

La legisladora porteña del PRO Laura Alonso reclamó este domingo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rinda cuentas sobre su patrimonio ante la Justicia, al tiempo que cuestionó la fuerte interna en el gobierno de Javier Milei al remarcar que "afecta la gestión".

Para el FMI, el actual IPC no representa la canasta.
Te puede interesar:

El FMI exigió una reforma del INDEC y advirtió que la medición de la inflación está desactualizada

Sobre la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario nacional, la dirigente del partido amarillo, quien además es vocera del gobierno porteño, planteó la necesidad de transparencia. "La sociedad espera que el jefe de Gabinete dé explicaciones en la Justicia", sostuvo.

Alonso también apuntó contra los enfrentamientos entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo. Sobre este conflicto, alertó: "Las peleas internas siempre afectan la gestión en cualquier gobierno. La paralizan, generan dudas, se traban las cosas, se generan obstáculos que no tendrían por qué generarse, por peleas internas".

En esa línea, la funcionaria porteña pidió al Gobierno que "baje los decibeles" y recordó la postura del titular del PRO. "Mauricio Macri habló de esto el viernes en un acto en Mendoza. Es un tema que debe aclararse, superarse, para que el Gobierno siga adelante, sin sobresaltos", detalló.

Además, instó a tomar "conciencia de los peligros de los enemigos del cambio, que parecen estar disminuidos, pero cuando ven un hueco siempre se juntan para llevar al país hacia el pasado". Para reforzar su advertencia, citó al Martín Fierro para explicar que si los hermanos se pelean, "los devoran los de afuera".

Finalmente, trazó un paralelismo con la propia experiencia de su espacio político durante la campaña previa a la llegada de Milei al poder. "Siempre intentamos mantenernos dentro de los ámbitos institucionales y tener las diferencias contenidas. Eso no nos pasó en la interna de 2023, que nos llevó a perder la elección presidencial", concluyó.

Noticias relacionadas

Un mapa hecho por IA desató un escándalo en las redes sociales de los funcionarios libertarios. 

Geografía a marzo: Milei viralizó un mapa de Argentina al que le falta Tucumán y las Malvinas

El fuerte reclamo de la Iglesia al Gobierno en la previa del Tedeum: críticas a la intolerancia y reclamo por el diálogo

Fuerte reclamo de la Iglesia al Gobierno en la previa del Tedeum: críticas por la intolerancia de Milei

La situación judicial de Manuel Adorni se complica esta semana.

Contador se busca

Milei vende la pérdida de soberanía como apertura al mundo y eficiencia económica.

Las dos caras de la era libertaria: persecución y entrega

Pablo y su padre, junto a Cristina en San José 1111.

Cristina Kirchner recibió al fotógrafo Pablo Grillo y a su padre

Javier Milei y Victoria Villarruel, una relación quebrada. 
play

Interna en el Gobierno: Villarruel no fue invitada al tedeum del 25 de Mayo

Rating Cero

Andrea Del Boca aconsejó a Manuel Iberó por su relación con Lola, recientemente ingresada

La conversación de Andrea Del Boca con Manuel Ibero que despertó sospechas en Gran Hermano

La conductora sorprendió a la artista callejera y cantaron juntas Honrar la vida.

"Terminamos siendo parientes": Carmen Barbieri sorprendió a una artista callejera en la avenida Corrientes

Yamal apareció con una nueva mujer y se viralizó en las redes sociales.

Lamine Yamal en pareja: con quién está saliendo y cómo la presentó

Una foto y un control de alcoholemia que sacude a Talleres de Córdoba.

Festejo y escándalo: se filtró la foto de los jugadores de Talleres antes de un polémico positivo en alcoholemia

Adrián Suar le propuso que junto con ElTrece y la producción de Mirtha Legrand hacer una fiesta gigante para sus 100 años
play

La propuesta de Adrián Suar a Mirtha Legrand para celebrar sus 100 años: "Es histórico"

Emiliano Pinsón está en España para un tratamiento experimental contra el Parkinson

Emiliano Pinsón preocupó a todos en medio del tratamiento contra el Parkinson: "Solo un susto"

últimas noticias

El piloto argentino Franco Colapinto.

Colapinto, tras su mejor actuación en Fórmula 1: "Muy feliz y ahora a enfocarnos en la próxima"

Hace 15 minutos
La alícuota para el trigo y la cebada bajará del 7,5% al 5,5% a partir de junio.

Afirman que la baja de las retenciones generará un "alivio en los márgenes agrícolas"

Hace 21 minutos
Para el FMI, el actual IPC no representa la canasta.

El FMI exigió una reforma del INDEC y advirtió que la medición de la inflación está desactualizada

Hace 45 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 25 de mayo

Hace 46 minutos
Ricardo Zielinski, DT de Belgrano.

Zielinski celebró el título de Belgrano: "Los jugadores entraron en la historia del fútbol cordobés"

Hace 1 hora