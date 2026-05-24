Desde el PRO insisten para que Manuel Adorni justifique su patrimonio y alertaron por la interna oficialista La legisladora porteña Laura Alonso cuestionó la demora del jefe de Gabinete ante la Justicia y advirtió sobre las graves consecuencias del conflicto entre las distintas facciones del Gobierno. Por Agregar C5N en









Laura Alonso, legisladora porteña y vocera de Jorge Macri.

La legisladora porteña del PRO Laura Alonso reclamó este domingo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rinda cuentas sobre su patrimonio ante la Justicia, al tiempo que cuestionó la fuerte interna en el gobierno de Javier Milei al remarcar que "afecta la gestión".

Sobre la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario nacional, la dirigente del partido amarillo, quien además es vocera del gobierno porteño, planteó la necesidad de transparencia. "La sociedad espera que el jefe de Gabinete dé explicaciones en la Justicia", sostuvo.

Alonso también apuntó contra los enfrentamientos entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo. Sobre este conflicto, alertó: "Las peleas internas siempre afectan la gestión en cualquier gobierno. La paralizan, generan dudas, se traban las cosas, se generan obstáculos que no tendrían por qué generarse, por peleas internas".

En esa línea, la funcionaria porteña pidió al Gobierno que "baje los decibeles" y recordó la postura del titular del PRO. "Mauricio Macri habló de esto el viernes en un acto en Mendoza. Es un tema que debe aclararse, superarse, para que el Gobierno siga adelante, sin sobresaltos", detalló.

Además, instó a tomar "conciencia de los peligros de los enemigos del cambio, que parecen estar disminuidos, pero cuando ven un hueco siempre se juntan para llevar al país hacia el pasado". Para reforzar su advertencia, citó al Martín Fierro para explicar que si los hermanos se pelean, "los devoran los de afuera".