24 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Una nena de 13 años manejaba una moto y chocó contra un poste: está grave

La menor sufrió heridas de gravedad en la localidad de Villa Rumipal, en Córdoba, y permanece internada con pronóstico reservado en la capital de la provincia.

Por
El Hospital de Niños

El Hospital de Niños, en Córdoba Capital, donde se encuentra internada la menor.

El Resaltador

Una adolescente de 13 años se encuentra en estado crítico luego de impactar la motocicleta que manejaba contra un poste de luz en la localidad cordobesa de Villa Rumipal. El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este sábado en la intersección de las calles José Portis y Potrerillo, por causas que la Justicia local intenta determinar. Personal policial de la provincia confirmó que la víctima circulaba sola al momento de la colisión.

El choque de trenes en Córdoba, España. 
Te puede interesar:

Tragedia en España: el informe preliminar apunta a una fractura del carril como causa del accidente

Según informó el medio El Doce TV, el fuerte choque contra la estructura de cemento le provocó lesiones de diversa consideración en todo su cuerpo. Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia, quienes asistieron a la menor de forma inmediata en el lugar del hecho. Los paramédicos realizaron las primeras maniobras de estabilización antes de iniciar su traslado sanitario.

La paciente ingresó primero al Hospital Regional Eva Perón para una atención de urgencia debido a la complejidad de su cuadro clínico. Ante la gravedad de las heridas, los médicos dispusieron su derivación inmediata hacia un centro de mayor complejidad en la capital provincial. Actualmente, la joven permanece en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba bajo observación constante.

Los investigadores trabajan en el sector del accidente para establecer las causas y las responsabilidades del caso. La Policía de Córdoba recolectó testimonios y pericias técnicas con el objetivo de esclarecer cómo una menor de edad tenía acceso al vehículo. El pronóstico de salud de la adolescente es reservado y su familia aguarda nuevos partes médicos.

Tensión en Villa Luzuriaga: un comerciante fue denunciado por abusar a una nena de 11 años

En Villa Luzuriaga, un comerciante de nacionalidad china fue denunciado por abuso sexual. El hombre de 50 años fue registrado por las cámaras de seguridad de su propio local mientras tocaba de forma inusual a una niña de 11 años. El hecho derivó en violentos incidentes entre los vecinos y efectivos de la Comisaría 7ma de Los Pinos.

Chino denunciado Villa Luzuriaga

“Nosotras entramos y lo agarramos por cuenta propia porque la Policía no quería hacer nada. El chino declaró que tocó a la nena, lo reconoció”, explicó una de las tías de la víctima a los medios. La pequeña fue sometida a Cámara Gesell este jueves tras la detención del acusado, quien resultó herido durante una fuerte protesta frente al supermercado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El colectivo y los autos involucrados en el choque múltiple en Palermo.

Choque múltiple en Palermo: un chofer de colectivo se desvaneció y embistió varios vehículos estacionados

play

Descarriló otro tren en España: murió el maquinista y hay al menos 20 heridos

Descarrilaron dos trenes en España.

Choque de trenes en España: por qué los asientos no tienen cinturones de seguridad

Parte de uno de los trenes cayó por un talud de 4 metros.

Tragedia en España: cómo fue el choque de trenes que provocó decenas de muertos y un centenar de heridos

Al menos 21 muertos y 25 heridos graves por el accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

El crudo testimonio de un influencer argentino que estuvo en el choque de trenes en España

Un tren de la empresa Iryo salió de la vía por la que circulaba y chocó otro tren que se dirigía en sentido contrario.

Choque de trenes en España: las imágenes impactantes tras el brutal accidente

Rating Cero

La conductora fue tildada de hipócrita por usuarios de redes sociales.

Florencia de la V hizo un polémico comentario sobre Tini Stoessel que encendió las redes

A 20 años del estreno, los protagonistas de High School Musical recorrieron caminos profesionales muy distintos tras la fama global.

Qué fue de la vida de los protagonistas de High School Musical a 20 años de su lanzamiento

Las nuevas Películas de Netflix con grandes actores que está en el Top de más visualizaciones
play

La última película de 007 llegó a Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarla

Ni una más, la serie de Netflix que sacude con su mirada social.
play

Hoy en Netflix: la serie de solo 8 capítulos sobre la violencia machista en la adolescencia

Sandokán es una serie italiana de época que, con apenas ocho capítulos, logró cautivar a los amantes de los dramas históricos, las historias de aventura y los romances imposibles.
play

De qué se trata Sandokán, la nueva serie de aventuras y romances que llegó a Netflix y es tendencia

Red Rose, la serie oscura de Netflix que atrapó a millones de espectadores.
play

Expone secretos oscuros del mundo en solo 6 capítulos: la serie de Netflix que no te podés perder

últimas noticias

play
El Hospital de Niños, en Córdoba Capital, donde se encuentra internada la menor.

Una nena de 13 años manejaba una moto y chocó contra un poste: está grave

Hace 22 minutos
Facundo Colidio escapa ante la marca de Dardo Miloc, de Barracas.

River empata con Barracas Central en su debut en el Torneo Apertura 2026

Hace 26 minutos
La conductora fue tildada de hipócrita por usuarios de redes sociales.

Florencia de la V hizo un polémico comentario sobre Tini Stoessel que encendió las redes

Hace 31 minutos
A 20 años del estreno, los protagonistas de High School Musical recorrieron caminos profesionales muy distintos tras la fama global.

Qué fue de la vida de los protagonistas de High School Musical a 20 años de su lanzamiento

Hace 1 hora
Esta localidad se destaca por sus amplias playas.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino económico y familiar con playas muy extensas

Hace 1 hora