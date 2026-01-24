Una nena de 13 años manejaba una moto y chocó contra un poste: está grave La menor sufrió heridas de gravedad en la localidad de Villa Rumipal, en Córdoba, y permanece internada con pronóstico reservado en la capital de la provincia. Por + Seguir en







El Hospital de Niños, en Córdoba Capital, donde se encuentra internada la menor. El Resaltador

Una adolescente de 13 años se encuentra en estado crítico luego de impactar la motocicleta que manejaba contra un poste de luz en la localidad cordobesa de Villa Rumipal. El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este sábado en la intersección de las calles José Portis y Potrerillo, por causas que la Justicia local intenta determinar. Personal policial de la provincia confirmó que la víctima circulaba sola al momento de la colisión.

Según informó el medio El Doce TV, el fuerte choque contra la estructura de cemento le provocó lesiones de diversa consideración en todo su cuerpo. Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia, quienes asistieron a la menor de forma inmediata en el lugar del hecho. Los paramédicos realizaron las primeras maniobras de estabilización antes de iniciar su traslado sanitario.

La paciente ingresó primero al Hospital Regional Eva Perón para una atención de urgencia debido a la complejidad de su cuadro clínico. Ante la gravedad de las heridas, los médicos dispusieron su derivación inmediata hacia un centro de mayor complejidad en la capital provincial. Actualmente, la joven permanece en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba bajo observación constante.

Los investigadores trabajan en el sector del accidente para establecer las causas y las responsabilidades del caso. La Policía de Córdoba recolectó testimonios y pericias técnicas con el objetivo de esclarecer cómo una menor de edad tenía acceso al vehículo. El pronóstico de salud de la adolescente es reservado y su familia aguarda nuevos partes médicos.

