Tragedia en España: un informe preliminar reveló cuál sería la causa del accidente de tren en Adamuz Luego del estremecedor hecho que dejó un saldo de 45 personas muertas, se conoció el primer reporte oficial sobre las causas del descarrilamiento en Córdoba. Qué dicen los peritajes. Por + Seguir en







El choque de trenes en Córdoba, España. EFE

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) difundió este viernes un informe preliminar sobre la tragedia ocurrida el pasado 18 de enero en Adamuz. El documento técnico apunta a una fractura del carril antes del paso del tren de la empresa Iryo, que descarriló en ese punto. Esta falla estructural provocó el posterior choque con otra formación que circulaba por la vía contigua.

De todas formas, la CIAF mantiene el análisis técnico abierto y no descarta ninguna hipótesis sobre las causas de la rotura del riel. Según señaló, resulta necesario un estudio más minucioso de la infraestructura y los materiales para determinar cómo se originó el desperfecto. Las autoridades buscan esclarecer si el problema surgió por falta de mantenimiento o por defectos en los sistemas de control.

El accidente sucedió cuando el tren Iryo, con trayecto Málaga-Madrid, perdió el rumbo y cruzó hacia la vía paralela. El impacto contra el Alvia, que viajaba desde Madrid hacia Huelva, dejó a ambos trenes fuera de las vías. Los bomberos realizaron maniobras delicadas para rescatar a los pasajeros que permanecían atrapados entre los hierros retorcidos.

La estatal ferroviaria Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) mantiene el corte total del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por los daños estructurales. En paralelo, otro siniestro en la localidad de Gelida, Barcelona, donde murió un maquinista, reabrió el debate sobre la seguridad de los trenes en el país.

Las autoridades españolas pidieron cautela e insistieron en no sacar conclusiones definitivas hasta que finalicen todos los análisis técnicos y periciales correspondientes. La investigación se desarrolla de forma independiente y bajo protocolos estrictos para garantizar la transparencia de los resultados.

Accidente trenes España 18 enero 2026 Choque de trenes en España: hallaron otros dos cuerpos y subió a 45 la cantidad de muertos Los servicios de emergencia de Andalucía confirmaron el hallazgo de otros dos cuerpos tras el descarrilamiento, por lo que ya se registraron 45 personas fallecidas. En diálogo con la agencia AFP, un vocero de los servicios de urgencia confirmó que los restos aparecieron en un furgón: "Se han hallado en uno de los vagones". Esta cifra podría ser la definitiva, ya que coincide con la cantidad de denuncias por desapariciones tras la tragedia. Los responsables de los equipos de rescate describieron escenas de extrema gravedad dentro de los vagones afectados, con estructuras totalmente deformadas. El operativo de alta complejidad permitió localizar a las personas que faltaban en el registro oficial. Mientras tanto, los hospitales de distintas regiones mantienen activados los protocolos de emergencia para la atención de los heridos que sobrevivieron al impacto.