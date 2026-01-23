23 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en España: un informe preliminar reveló cuál sería la causa del accidente de tren en Adamuz

Luego del estremecedor hecho que dejó un saldo de 45 personas muertas, se conoció el primer reporte oficial sobre las causas del descarrilamiento en Córdoba. Qué dicen los peritajes.

Por
El choque de trenes en Córdoba

El choque de trenes en Córdoba, España. 

EFE

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) difundió este viernes un informe preliminar sobre la tragedia ocurrida el pasado 18 de enero en Adamuz. El documento técnico apunta a una fractura del carril antes del paso del tren de la empresa Iryo, que descarriló en ese punto. Esta falla estructural provocó el posterior choque con otra formación que circulaba por la vía contigua.

El colectivo y los autos involucrados en el choque múltiple en Palermo.
Te puede interesar:

Choque múltiple en Palermo: un chofer de colectivo se desvaneció y embistió varios vehículos estacionados

De todas formas, la CIAF mantiene el análisis técnico abierto y no descarta ninguna hipótesis sobre las causas de la rotura del riel. Según señaló, resulta necesario un estudio más minucioso de la infraestructura y los materiales para determinar cómo se originó el desperfecto. Las autoridades buscan esclarecer si el problema surgió por falta de mantenimiento o por defectos en los sistemas de control.

La estatal ferroviaria Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) mantiene el corte total del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por los daños estructurales. En paralelo, otro siniestro en la localidad de Gelida, Barcelona, donde murió un maquinista, reabrió el debate sobre la seguridad de los trenes en el país.

Las autoridades españolas pidieron cautela e insistieron en no sacar conclusiones definitivas hasta que finalicen todos los análisis técnicos y periciales correspondientes. La investigación se desarrolla de forma independiente y bajo protocolos estrictos para garantizar la transparencia de los resultados.

Accidente trenes España 18 enero 2026

Choque de trenes en España: hallaron otros dos cuerpos y subió a 45 la cantidad de muertos

Los servicios de emergencia de Andalucía confirmaron el hallazgo de otros dos cuerpos tras el descarrilamiento, por lo que ya se registraron 45 personas fallecidas. En diálogo con la agencia AFP, un vocero de los servicios de urgencia confirmó que los restos aparecieron en un furgón: "Se han hallado en uno de los vagones". Esta cifra podría ser la definitiva, ya que coincide con la cantidad de denuncias por desapariciones tras la tragedia.

Los responsables de los equipos de rescate describieron escenas de extrema gravedad dentro de los vagones afectados, con estructuras totalmente deformadas. El operativo de alta complejidad permitió localizar a las personas que faltaban en el registro oficial. Mientras tanto, los hospitales de distintas regiones mantienen activados los protocolos de emergencia para la atención de los heridos que sobrevivieron al impacto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Descarriló otro tren en España: murió el maquinista y hay al menos 20 heridos

Descarrilaron dos trenes en España.

Choque de trenes en España: por qué los asientos no tienen cinturones de seguridad

Parte de uno de los trenes cayó por un talud de 4 metros.

Tragedia en España: cómo fue el choque de trenes que provocó decenas de muertos y un centenar de heridos

Al menos 21 muertos y 25 heridos graves por el accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

El crudo testimonio de un influencer argentino que estuvo en el choque de trenes en España

Un tren de la empresa Iryo salió de la vía por la que circulaba y chocó otro tren que se dirigía en sentido contrario.

Choque de trenes en España: las imágenes impactantes tras el brutal accidente

El río Suquía a la altura del puente Sarmiento, en donde murió ahogado un joven.

Córdoba: un hombre murió ahogado tras ser arrastrado por la corriente del río Suquía

Rating Cero

Maxi López mantiene una buena relación con la madre de sus hijos mayores, Wanda Nara.

Maxi López reveló lo que más lamenta de su matrimonio con Wanda Nara: "Gasté mucha plata"

El deportista intentará subir los 508 metros en modo libre y con la transmisión en tiempo real.
play

Vértigo extremo: Alex Honnold escalará 508 metros sin cuerdas y Netflix lo transmitirá en vivo

El video permite apreciar la cercanía del público en una sala pequeña.
play

Día del Músico: publicaron un show inédito de Luis Alberto Spinetta en YouTube

La modelo esquivó a los periodistas mientras el actor dio su versión sobre la relación.

"Cuando me vio...": la sorprendente reacción de María Susini tras su separación de Facundo Arana

La edición 98 de los Premios de la Academia se realizará el 15 de marzo.

Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas que ya están disponibles en las plataformas

El perfume de lujo que usa Evangelina Anderson.

Este es el perfume favorito de Evangelina Anderson: cuánto sale

últimas noticias

Maxi López mantiene una buena relación con la madre de sus hijos mayores, Wanda Nara.

Maxi López reveló lo que más lamenta de su matrimonio con Wanda Nara: "Gasté mucha plata"

Hace 28 minutos
play
Santiago Montiel fue expulsado en el primer tiempo insólitamente.

Independiente y Estudiantes empataron 1-1 en Avellaneda en el debut en el torneo local

Hace 1 hora
El choque de trenes en Córdoba, España. 

Tragedia en España: el informe preliminar apunta a una fractura del carril como causa del accidente

Hace 1 hora
play

Se incendió un hipermercado en Belgrano: al menos 50 personas evacuadas

Hace 1 hora
play
El deportista intentará subir los 508 metros en modo libre y con la transmisión en tiempo real.

Vértigo extremo: Alex Honnold escalará 508 metros sin cuerdas y Netflix lo transmitirá en vivo

Hace 2 horas